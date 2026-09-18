Игра для ПК Sid Meier's Pirates! [2K_2035] (электронный ключ)

Описание

Описание

Плавай по Карибам, грабя всех в открытом море, или объединяй свой корабль с экипажем как капер в поисках богатства — выбирай жизнь по своему усмотрению. Сражайся с упрямыми противниками, совершай налеты на ничего не подозревающие деревни, ухаживай за прекрасными дамами, избегай захвата или ищи клад. Узнай, что необходимо, чтобы стать одним из самых известных пиратов в истории!

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/ © 2005 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K Games, the 2K Games logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier's Pirates! © 2005 Firaxis Games, Inc. All rights reserved. Pirates! is a U.S. registered trademark. Firaxis Games is a trademark of Firaxis Games, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 2000 / 98 / Windows Millenium / XP Процессор Pentium® 1.0 ГГц или выше Оперативная память 0.256GB Видеокарта 64 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Windows® 98/Me/2000/XP-совместимая звуковая карта Жесткий диск 1.2 GB

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.