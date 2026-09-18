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Игра для ПК Sid Meier's Civlization V : Double Civilization and Scenario Pack - Spain and Inca [2K_2394] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier's Civlization V : Double Civilization and Scenario Pack - Spain and Inca [2K_2394] (электронный ключ)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300610
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
12х10х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civlization V : Double Civilization and Scenario Pack - Spain and Inca [2K_2394] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V

На дворе 1492. В суд Англии, Франции и Испании пришли бесстрашные исследователи, желающие отправиться в плавание через Атлантический океан на поиски западного пути в Китай и Индию. Найдут ли они новый торговый путь и несметные богатства берегов Азии? Или во время пути они сядут на мель в неизведанных землях? Примут ли коренные народы этих земель новые знания и торговые перспективы предоставленные им или будут бороться против захватчиков своей отчизны? Какие богатства, слава и возможности ожидают тех кто храбро отправился в неизвестные воды? Какой путь выберете вы? Кто победит в борьбе за господство над этим Новым Миром? Испания — Изабелла Изабелла I — королева Кастилии и Леона на протяжении 30 лет; за это время вместе со своим мужем Фердинардом она заложила основу для укрепления Испании. За ее роль в объединении Испании, покровительстве путешествия Колумба в Америку и завершении Реконкисты (обратный захват) на Пиренейском полуострове, Изабеллу рассматривают как самую любимую и важную правительницу испанской истории. Инка — Пачакути Пачакути был девятым правителем Королевства Куско, который за время своего правления расширил крошечное королевство в обширную империю — Тауантисуйю. Империя Инков Пачакути простиралась от современного Чили до Эквадора, включала в себя большую часть Перу, Боливии и Северной Аргентины, и именно она заложила основу для большой Империи Инков.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/ © 2007-2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

Требования к системе

Операционная система Vista SP2 / Windows 7 / Windows XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civlization V : Double Civilization and Scenario Pack - Spain and Inca [2K_2394] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V

    На дворе 1492. В суд Англии, Франции и Испании пришли бесстрашные исследователи, желающие отправиться в плавание через Атлантический океан на поиски западного пути в Китай и Индию. Найдут ли они новый торговый путь и несметные богатства берегов Азии? Или во время пути они сядут на мель в неизведанных землях? Примут ли коренные народы этих земель новые знания и торговые перспективы предоставленные им или будут бороться против захватчиков своей отчизны? Какие богатства, слава и возможности ожидают тех кто храбро отправился в неизвестные воды? Какой путь выберете вы? Кто победит в борьбе за господство над этим Новым Миром? Испания — Изабелла Изабелла I — королева Кастилии и Леона на протяжении 30 лет; за это время вместе со своим мужем Фердинардом она заложила основу для укрепления Испании. За ее роль в объединении Испании, покровительстве путешествия Колумба в Америку и завершении Реконкисты (обратный захват) на Пиренейском полуострове, Изабеллу рассматривают как самую любимую и важную правительницу испанской истории. Инка — Пачакути Пачакути был девятым правителем Королевства Куско, который за время своего правления расширил крошечное королевство в обширную империю — Тауантисуйю. Империя Инков Пачакути простиралась от современного Чили до Эквадора, включала в себя большую часть Перу, Боливии и Северной Аргентины, и именно она заложила основу для большой Империи Инков.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/ © 2007-2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

    Требования к системе

    Операционная система Vista SP2 / Windows 7 / Windows XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Sid Meier's Civlization V : Double Civilization and Scenario Pack - Spain and Inca [2K_2394] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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