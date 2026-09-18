Игра для ПК Sid Meier's Civlization V : Double Civilization and Scenario Pack - Spain and Inca [2K_2394] (электронный ключ)

Описание

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V

На дворе 1492. В суд Англии, Франции и Испании пришли бесстрашные исследователи, желающие отправиться в плавание через Атлантический океан на поиски западного пути в Китай и Индию. Найдут ли они новый торговый путь и несметные богатства берегов Азии? Или во время пути они сядут на мель в неизведанных землях? Примут ли коренные народы этих земель новые знания и торговые перспективы предоставленные им или будут бороться против захватчиков своей отчизны? Какие богатства, слава и возможности ожидают тех кто храбро отправился в неизвестные воды? Какой путь выберете вы? Кто победит в борьбе за господство над этим Новым Миром? Испания — Изабелла Изабелла I — королева Кастилии и Леона на протяжении 30 лет; за это время вместе со своим мужем Фердинардом она заложила основу для укрепления Испании. За ее роль в объединении Испании, покровительстве путешествия Колумба в Америку и завершении Реконкисты (обратный захват) на Пиренейском полуострове, Изабеллу рассматривают как самую любимую и важную правительницу испанской истории. Инка — Пачакути Пачакути был девятым правителем Королевства Куско, который за время своего правления расширил крошечное королевство в обширную империю — Тауантисуйю. Империя Инков Пачакути простиралась от современного Чили до Эквадора, включала в себя большую часть Перу, Боливии и Северной Аргентины, и именно она заложила основу для большой Империи Инков.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Vista SP2 / Windows 7 / Windows XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.