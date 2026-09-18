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Игра для ПК Sid Meiers Civilization VI: Rise and Fall [2K_3836] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meiers Civilization VI: Rise and Fall [2K_3836] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meiers Civilization VI: Rise and Fall [2K_3836] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300609
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meiers Civilization VI: Rise and Fall [2K_3836] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры Sid Meiers Civilization VI.

Civilization VI – это игра, в которой вам предстоит построить империю, способную выдержать испытание временем. Дополнение Rise and Fall привносит в нее новые возможности, стратегии и испытания для игроков, ведущих свою цивилизацию сквозь века. Сможете ли вы обеспечить лояльность людей по всему миру, или ваши города предпочтут переметнуться к соперникам? Приведете ли вы свою цивилизацию к золотому веку или погрязнете в темных веках? В Civilization VI: Rise and Fall вы сможете прославиться как идеальный правитель.

 

Успешное руководство цивилизацией поможет начать в ней золотой век процветания, а отставание может спровоцировать темный век. Боритесь с проблемами темного века, и ваша цивилизация сможет вновь подняться, вступив в героический век.

 

Усиливайте лояльность ваших граждан, чтобы сохранить свои границы нетронутыми, или завоевывайте лояльность других цивилизаций, чтобы расширить свою империю. Мировые границы будут постоянно сдвигаться и изменяться, от империй будут откалываться свободные города, а соседи будут конкурировать друг с другом за лояльность городов по всей карте.

 

С новой системой губернаторов игроки получат дополнительные возможности настройки и специализации своих городов, а также смогут реагировать на новые испытания темных веков и укреплять лояльность. Каждый из семи уникальных губернаторов имеет свое дерево развития и подходит для различных игровых стилей и стратегий.

 

В дополнение к этим новым системам в Civilization VI: Rise and Fall вводится восемь новых цивилизаций и девять новых лидеров. Можно строить восемь новых чудес света, а также различные новые юниты, районы, здания и улучшения. Теперь у вас появится больше, чем когда-либо прежде, возможностей для строительства, завоевания и воодушевления.

 

Ключевые Особенности:

 

  • ВЕКА: плывя по волнам времени, ваша цивилизация будет достигать знаковых исторических моментов, приближающих вас к темным векам или золотым векам, которые принесут вам особые испытания или награды, в зависимости от ваших действий в игре. Возвысьтесь с триумфом после темного века, и ваш следующий золотой век станет более сильным – героическим веком.
  • ЛОЯЛЬНОСТЬ: у городов теперь есть индивидуальная лояльность к вашему правлению – если она упадет слишком низко, вы столкнетесь с последствиями в виде понижения выработки, восстаний и возможного перехода вашего города к другой цивилизации или объявления им собственной независимости. Но потеря для одной цивилизации может стать выгодой для вас, ведь вы можете внушать лояльность городам по всей карте и таким образом продолжать расширять свои границы.
  • ГУБЕРНАТОРЫ: нанимайте, назначайте и повышайте могущественных персонажей, обладающих уникальными возможностями специализации и развития, чтобы модифицировать свои города и укреплять лояльность.
  • УЛУЧШЕННЫЕ СОЮЗЫ: расширенная система союзов позволит игрокам формировать различные типы альянсов и со временем получать награды.
  • КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ: если одна цивилизация становится слишком мощной, другие цивилизации могут заключить пакт против этой опасной цивилизации и получить награды или штрафы, когда чрезвычайная ситуация закончится.
  • ХРОНОЛОГИЯ: просматривайте историю своей цивилизации в любое время с новой функцией «Хронология» – визуальным путешествием сквозь те исторические моменты, с которыми вы столкнулись на пути к победе.
  • НОВЫЕ ЛИДЕРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ: введены девять новых лидеров и восемь новых цивилизаций. Все они обладают своими уникальными бонусами и игровыми возможностями. Кроме того, они дают в общей сложности восемь уникальных юнитов, два уникальных здания, четыре уникальных улучшения и два уникальных района.
  • НОВЫЙ КОНТЕНТ: добавлены восемь новых чудес света, семь природных чудес, четыре новых юнита, два новых улучшения, два новых района, четырнадцать новых зданий и три новых ресурса.
  • УЛУЧШЕННЫЕ ИГРОВЫЕ СИСТЕМЫ: в систему правительства были добавлены новые политические курсы, а в существующие системы были внесены дополнительные изменения.
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©2017 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие игры Sid Meiers Civilization VI.

    Civilization VI – это игра, в которой вам предстоит построить империю, способную выдержать испытание временем. Дополнение Rise and Fall привносит в нее новые возможности, стратегии и испытания для игроков, ведущих свою цивилизацию сквозь века. Сможете ли вы обеспечить лояльность людей по всему миру, или ваши города предпочтут переметнуться к соперникам? Приведете ли вы свою цивилизацию к золотому веку или погрязнете в темных веках? В Civilization VI: Rise and Fall вы сможете прославиться как идеальный правитель.

     

    Успешное руководство цивилизацией поможет начать в ней золотой век процветания, а отставание может спровоцировать темный век. Боритесь с проблемами темного века, и ваша цивилизация сможет вновь подняться, вступив в героический век.

     

    Усиливайте лояльность ваших граждан, чтобы сохранить свои границы нетронутыми, или завоевывайте лояльность других цивилизаций, чтобы расширить свою империю. Мировые границы будут постоянно сдвигаться и изменяться, от империй будут откалываться свободные города, а соседи будут конкурировать друг с другом за лояльность городов по всей карте.

     

    С новой системой губернаторов игроки получат дополнительные возможности настройки и специализации своих городов, а также смогут реагировать на новые испытания темных веков и укреплять лояльность. Каждый из семи уникальных губернаторов имеет свое дерево развития и подходит для различных игровых стилей и стратегий.

     

    В дополнение к этим новым системам в Civilization VI: Rise and Fall вводится восемь новых цивилизаций и девять новых лидеров. Можно строить восемь новых чудес света, а также различные новые юниты, районы, здания и улучшения. Теперь у вас появится больше, чем когда-либо прежде, возможностей для строительства, завоевания и воодушевления.

     

    Ключевые Особенности:

     

    • ВЕКА: плывя по волнам времени, ваша цивилизация будет достигать знаковых исторических моментов, приближающих вас к темным векам или золотым векам, которые принесут вам особые испытания или награды, в зависимости от ваших действий в игре. Возвысьтесь с триумфом после темного века, и ваш следующий золотой век станет более сильным – героическим веком.
    • ЛОЯЛЬНОСТЬ: у городов теперь есть индивидуальная лояльность к вашему правлению – если она упадет слишком низко, вы столкнетесь с последствиями в виде понижения выработки, восстаний и возможного перехода вашего города к другой цивилизации или объявления им собственной независимости. Но потеря для одной цивилизации может стать выгодой для вас, ведь вы можете внушать лояльность городам по всей карте и таким образом продолжать расширять свои границы.
    • ГУБЕРНАТОРЫ: нанимайте, назначайте и повышайте могущественных персонажей, обладающих уникальными возможностями специализации и развития, чтобы модифицировать свои города и укреплять лояльность.
    • УЛУЧШЕННЫЕ СОЮЗЫ: расширенная система союзов позволит игрокам формировать различные типы альянсов и со временем получать награды.
    • КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ: если одна цивилизация становится слишком мощной, другие цивилизации могут заключить пакт против этой опасной цивилизации и получить награды или штрафы, когда чрезвычайная ситуация закончится.
    • ХРОНОЛОГИЯ: просматривайте историю своей цивилизации в любое время с новой функцией «Хронология» – визуальным путешествием сквозь те исторические моменты, с которыми вы столкнулись на пути к победе.
    • НОВЫЕ ЛИДЕРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ: введены девять новых лидеров и восемь новых цивилизаций. Все они обладают своими уникальными бонусами и игровыми возможностями. Кроме того, они дают в общей сложности восемь уникальных юнитов, два уникальных здания, четыре уникальных улучшения и два уникальных района.
    • НОВЫЙ КОНТЕНТ: добавлены восемь новых чудес света, семь природных чудес, четыре новых юнита, два новых улучшения, два новых района, четырнадцать новых зданий и три новых ресурса.
    • УЛУЧШЕННЫЕ ИГРОВЫЕ СИСТЕМЫ: в систему правительства были добавлены новые политические курсы, а в существующие системы были внесены дополнительные изменения.
      •  
    •  

     

    ©2017 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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