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Игра для ПК Sid Meier's Civilization VI [2K_1975] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier's Civilization VI [2K_1975] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Civilization VI [2K_1975] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300607
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization VI [2K_1975] (электронный ключ)

Описание

Оформите предварительный заказ, чтобы получить набор «Ацтекская цивилизация» раньше других!* 

  • Предводитель: Монтесума 
  • Уникальный юнит: воины-орлы 
  • Уникальное здание: тлачтли 
  • Чудо света: Темпло Майор
    •  

*НАБОР ОСТАЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ В ТЕЧЕНИЕ 90 ДНЕЙ, ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ВСЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ИГРЫ ПОЛУЧАТ ЕГО БЕСПЛАТНО.

Изначально созданная легендарным дизайнером Сидом Мейером, Civilization представляет собой пошаговую стратегию, в которой игроку предлагается построить империю, способную выдержать испытание временем. Станьте одним из сильных мира сего, основав цивилизацию и возглавив ее в течение многих эпох, начиная с каменного века и заканчивая веком информации. Объявляйте войны, ведите дипломатические переговоры, развивайте культуру и бросьте вызов величайшим лидерам в истории человечества, чтобы построить величайшую цивилизацию из всех, когда-либо известных человечеству. 

 

Civilization VI предлагает множество новых способов взаимодействия с игровым миром: теперь города растут, занимая все больше и больше места на карте, ваши действия влияют на ход научных исследований и культурной жизни цивилизации, а противники преследуют различные цели в зависимости от своих исторических черт в попытках достигнуть один из пяти способов одержать окончательную победу. 

 

Особенности игры:

  • ОГРОМНЫЕ ИМПЕРИИ: Ваши владения будут простираться дальше, чем когда-либо. Каждый город занимает несколько клеток, и вы сможете выстроить их так, чтобы извлечь максимальную пользу из окружающей территории. 
  • АКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Ищите усиления, которые помогут развитию вашей цивилизации. Этот процесс можно ускорить, исследуя белые пятна на карте, улучшая окружающие территории и вступая в контакт с новыми культурами. 
  • ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ: По ходу игры у вас будут появляться новые возможности для взаимодействия с другими цивилизациями, с первых дней человечества, когда конфликты являются неотъемлемой частью повседневной жизни, до военных альянсов и сложных дипломатических переговоров современности. 
  • ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОЙСКА: Благодаря переосмыслению концепции “одна боевая единица на одной клетке”, теперь вы можете прикреплять к обычным войскам отряды поддержки: например, вы сможете обеспечить пехоту противотанковыми средствами или приказать поселенцам сопровождать ваших воинов. Боевые единицы одного типа можно объединять, тем самым формируя из них грозные “войска”. 
  • УЛУЧШЕННАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: В дополнение к традиционным режимам сетевой игры, вы сможете помочь или бросить вызов вашим друзьям в большом количестве различных сценариев, многие из которых можно пройти в течение одной игровой сессии. 
  • ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ: Civilization VI подарит опытным игрокам возможность сделать свою империю именно такой, какой они хотят ее видеть, и благодаря этому добиться успеха. Новая система обучения поможет новым игрокам ознакомиться с основополагающими идеями жанра и легко окунуться в игру с первых минут.
    •  

 

©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Sid Meier's Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются торговыми знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все прочие знаки и торговые знаки являются собственностью своих владельцев. Все права сохранены.

 

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Оформите предварительный заказ, чтобы получить набор «Ацтекская цивилизация» раньше других!* 

    • Предводитель: Монтесума 
    • Уникальный юнит: воины-орлы 
    • Уникальное здание: тлачтли 
    • Чудо света: Темпло Майор
      •  

    *НАБОР ОСТАЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ В ТЕЧЕНИЕ 90 ДНЕЙ, ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ВСЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ИГРЫ ПОЛУЧАТ ЕГО БЕСПЛАТНО.

    Изначально созданная легендарным дизайнером Сидом Мейером, Civilization представляет собой пошаговую стратегию, в которой игроку предлагается построить империю, способную выдержать испытание временем. Станьте одним из сильных мира сего, основав цивилизацию и возглавив ее в течение многих эпох, начиная с каменного века и заканчивая веком информации. Объявляйте войны, ведите дипломатические переговоры, развивайте культуру и бросьте вызов величайшим лидерам в истории человечества, чтобы построить величайшую цивилизацию из всех, когда-либо известных человечеству. 

     

    Civilization VI предлагает множество новых способов взаимодействия с игровым миром: теперь города растут, занимая все больше и больше места на карте, ваши действия влияют на ход научных исследований и культурной жизни цивилизации, а противники преследуют различные цели в зависимости от своих исторических черт в попытках достигнуть один из пяти способов одержать окончательную победу. 

     

    Особенности игры:

    • ОГРОМНЫЕ ИМПЕРИИ: Ваши владения будут простираться дальше, чем когда-либо. Каждый город занимает несколько клеток, и вы сможете выстроить их так, чтобы извлечь максимальную пользу из окружающей территории. 
    • АКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Ищите усиления, которые помогут развитию вашей цивилизации. Этот процесс можно ускорить, исследуя белые пятна на карте, улучшая окружающие территории и вступая в контакт с новыми культурами. 
    • ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ: По ходу игры у вас будут появляться новые возможности для взаимодействия с другими цивилизациями, с первых дней человечества, когда конфликты являются неотъемлемой частью повседневной жизни, до военных альянсов и сложных дипломатических переговоров современности. 
    • ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОЙСКА: Благодаря переосмыслению концепции “одна боевая единица на одной клетке”, теперь вы можете прикреплять к обычным войскам отряды поддержки: например, вы сможете обеспечить пехоту противотанковыми средствами или приказать поселенцам сопровождать ваших воинов. Боевые единицы одного типа можно объединять, тем самым формируя из них грозные “войска”. 
    • УЛУЧШЕННАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: В дополнение к традиционным режимам сетевой игры, вы сможете помочь или бросить вызов вашим друзьям в большом количестве различных сценариев, многие из которых можно пройти в течение одной игровой сессии. 
    • ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ: Civilization VI подарит опытным игрокам возможность сделать свою империю именно такой, какой они хотят ее видеть, и благодаря этому добиться успеха. Новая система обучения поможет новым игрокам ознакомиться с основополагающими идеями жанра и легко окунуться в игру с первых минут.
      •  

     

    ©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Sid Meier's Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются торговыми знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все прочие знаки и торговые знаки являются собственностью своих владельцев. Все права сохранены.

     

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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