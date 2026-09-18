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Игра для ПК Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe Edition [2K_1976] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe Edition [2K_1976] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Civilization VI - Digital Deluxe Edition [2K_1976] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300606
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe Edition [2K_1976] (электронный ключ)

Описание

Основанная легендарным игровым дизайнером Сидом Мейером, Civilization представляет собой серию пошаговых стратегий, в которых вам предлагается создать империю, способную выдержать испытание временем. Подчините себе мир! Встаньте во главе цивилизации в каменном веке и доведите ее до века информации. Развязывайте войны, пускайте в ход дипломатию, развивайте культуру и бросайте вызов величайшим правителям в истории человечества, чтобы сделать свою нацию по-настоящему великой.

 

Игра Civilization VI позволяет взаимодействовать с миром множеством новых способов: теперь города растут и постепенно заполняют пространство на карте, благодаря технологическим открытиям и приобретению культурных знаний появляются новые возможности, в то время как соперники преследуют свои цели, основанные на их исторических предпочтениях, и пытаются опередить вас на пути к победе, которую можно одержать одним из пяти разных способов.

 

Расширяйте границы своей империи с изданием Civilization VI Digital Deluxe, в которое входит полная версия оригинальной игры, цифровой саундтрек «25 лет серии» и доступ к шести дополнениям*, которые добавляют в игру новые сценарии, цивилизации и лидеров, и которые обойдутся вам дешевле, нежели при покупке по отдельности:

 

  • Civilization VI – Набор «Викинги»
  • Civilization VI – Набор «Польша»
  • Civilization VI – Набор «Австралия»
  • Civilization VI – Набор «Персия и Македония»
  • Civilization VI – Набор «Нубия»
  • Civilization VI – Набор «Кхмеры и Индонезия»
    •  
  •  

 

*Не покупайте эти дополнения по отдельности, если приобрели цифровое издание Digital Deluxe. Они уже входят в его состав. Вы ведь не хотите платить дважды?

 

Ключевые Особенности:

 

ОГРОМНЫЕ ИМПЕРИИ: Ваши владения будут простираться дальше, чем когда-либо. Каждый город занимает несколько клеток, и вы сможете выстроить их так, чтобы извлечь максимальную пользу из окружающей территории.

 

АКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Ищите усиления, которые помогут развитию вашей цивилизации. Этот процесс можно ускорить, исследуя белые пятна на карте, улучшая окружающие территории и вступая в контакт с новыми культурами.

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ: По ходу игры у вас будут появляться новые возможности для взаимодействия с другими цивилизациями, с первых дней человечества, когда конфликты являются неотъемлемой частью повседневной жизни, до военных альянсов и сложных дипломатических переговоров современности.

 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОЙСКА: Благодаря переосмыслению концепции “одна боевая единица на одной клетке”, теперь вы можете прикреплять к обычным войскам отряды поддержки: например, вы сможете обеспечить пехоту противотанковыми средствами или приказать поселенцам сопровождать ваших воинов. Боевые единицы одного типа можно объединять, тем самым формируя из них грозные “войска”.

 

УЛУЧШЕННАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: В дополнение к традиционным режимам сетевой игры, вы сможете помочь или бросить вызов вашим друзьям в большом количестве различных сценариев, многие из которых можно пройти в течение одной игровой сессии.

 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ: Civilization VI подарит опытным игрокам возможность сделать свою империю именно такой, какой они хотят ее видеть, и благодаря этому добиться успеха. Новая система обучения поможет новым игрокам ознакомиться с основополагающими идеями жанра и легко окунуться в игру с первых минут.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

©2016 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Основанная легендарным игровым дизайнером Сидом Мейером, Civilization представляет собой серию пошаговых стратегий, в которых вам предлагается создать империю, способную выдержать испытание временем. Подчините себе мир! Встаньте во главе цивилизации в каменном веке и доведите ее до века информации. Развязывайте войны, пускайте в ход дипломатию, развивайте культуру и бросайте вызов величайшим правителям в истории человечества, чтобы сделать свою нацию по-настоящему великой.

     

    Игра Civilization VI позволяет взаимодействовать с миром множеством новых способов: теперь города растут и постепенно заполняют пространство на карте, благодаря технологическим открытиям и приобретению культурных знаний появляются новые возможности, в то время как соперники преследуют свои цели, основанные на их исторических предпочтениях, и пытаются опередить вас на пути к победе, которую можно одержать одним из пяти разных способов.

     

    Расширяйте границы своей империи с изданием Civilization VI Digital Deluxe, в которое входит полная версия оригинальной игры, цифровой саундтрек «25 лет серии» и доступ к шести дополнениям*, которые добавляют в игру новые сценарии, цивилизации и лидеров, и которые обойдутся вам дешевле, нежели при покупке по отдельности:

     

    • Civilization VI – Набор «Викинги»
    • Civilization VI – Набор «Польша»
    • Civilization VI – Набор «Австралия»
    • Civilization VI – Набор «Персия и Македония»
    • Civilization VI – Набор «Нубия»
    • Civilization VI – Набор «Кхмеры и Индонезия»
      •  
    •  

     

    *Не покупайте эти дополнения по отдельности, если приобрели цифровое издание Digital Deluxe. Они уже входят в его состав. Вы ведь не хотите платить дважды?

     

    Ключевые Особенности:

     

    ОГРОМНЫЕ ИМПЕРИИ: Ваши владения будут простираться дальше, чем когда-либо. Каждый город занимает несколько клеток, и вы сможете выстроить их так, чтобы извлечь максимальную пользу из окружающей территории.

     

    АКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Ищите усиления, которые помогут развитию вашей цивилизации. Этот процесс можно ускорить, исследуя белые пятна на карте, улучшая окружающие территории и вступая в контакт с новыми культурами.

     

    ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ: По ходу игры у вас будут появляться новые возможности для взаимодействия с другими цивилизациями, с первых дней человечества, когда конфликты являются неотъемлемой частью повседневной жизни, до военных альянсов и сложных дипломатических переговоров современности.

     

    ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОЙСКА: Благодаря переосмыслению концепции “одна боевая единица на одной клетке”, теперь вы можете прикреплять к обычным войскам отряды поддержки: например, вы сможете обеспечить пехоту противотанковыми средствами или приказать поселенцам сопровождать ваших воинов. Боевые единицы одного типа можно объединять, тем самым формируя из них грозные “войска”.

     

    УЛУЧШЕННАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: В дополнение к традиционным режимам сетевой игры, вы сможете помочь или бросить вызов вашим друзьям в большом количестве различных сценариев, многие из которых можно пройти в течение одной игровой сессии.

     

    ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ: Civilization VI подарит опытным игрокам возможность сделать свою империю именно такой, какой они хотят ее видеть, и благодаря этому добиться успеха. Новая система обучения поможет новым игрокам ознакомиться с основополагающими идеями жанра и легко окунуться в игру с первых минут.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    ©2016 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe Edition [2K_1976] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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