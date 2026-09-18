Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe Edition [2K_1976] (электронный ключ)

Описание

Основанная легендарным игровым дизайнером Сидом Мейером, Civilization представляет собой серию пошаговых стратегий, в которых вам предлагается создать империю, способную выдержать испытание временем. Подчините себе мир! Встаньте во главе цивилизации в каменном веке и доведите ее до века информации. Развязывайте войны, пускайте в ход дипломатию, развивайте культуру и бросайте вызов величайшим правителям в истории человечества, чтобы сделать свою нацию по-настоящему великой.

Игра Civilization VI позволяет взаимодействовать с миром множеством новых способов: теперь города растут и постепенно заполняют пространство на карте, благодаря технологическим открытиям и приобретению культурных знаний появляются новые возможности, в то время как соперники преследуют свои цели, основанные на их исторических предпочтениях, и пытаются опередить вас на пути к победе, которую можно одержать одним из пяти разных способов.

Расширяйте границы своей империи с изданием Civilization VI Digital Deluxe, в которое входит полная версия оригинальной игры, цифровой саундтрек «25 лет серии» и доступ к шести дополнениям*, которые добавляют в игру новые сценарии, цивилизации и лидеров, и которые обойдутся вам дешевле, нежели при покупке по отдельности:

Civilization VI – Набор «Викинги»

Civilization VI – Набор «Польша»

Civilization VI – Набор «Австралия»

Civilization VI – Набор «Персия и Македония»

Civilization VI – Набор «Нубия»

Civilization VI – Набор «Кхмеры и Индонезия»



*Не покупайте эти дополнения по отдельности, если приобрели цифровое издание Digital Deluxe. Они уже входят в его состав. Вы ведь не хотите платить дважды?

Ключевые Особенности:

ОГРОМНЫЕ ИМПЕРИИ: Ваши владения будут простираться дальше, чем когда-либо. Каждый город занимает несколько клеток, и вы сможете выстроить их так, чтобы извлечь максимальную пользу из окружающей территории.

АКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Ищите усиления, которые помогут развитию вашей цивилизации. Этот процесс можно ускорить, исследуя белые пятна на карте, улучшая окружающие территории и вступая в контакт с новыми культурами.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ: По ходу игры у вас будут появляться новые возможности для взаимодействия с другими цивилизациями, с первых дней человечества, когда конфликты являются неотъемлемой частью повседневной жизни, до военных альянсов и сложных дипломатических переговоров современности.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОЙСКА: Благодаря переосмыслению концепции “одна боевая единица на одной клетке”, теперь вы можете прикреплять к обычным войскам отряды поддержки: например, вы сможете обеспечить пехоту противотанковыми средствами или приказать поселенцам сопровождать ваших воинов. Боевые единицы одного типа можно объединять, тем самым формируя из них грозные “войска”.

УЛУЧШЕННАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: В дополнение к традиционным режимам сетевой игры, вы сможете помочь или бросить вызов вашим друзьям в большом количестве различных сценариев, многие из которых можно пройти в течение одной игровой сессии.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ: Civilization VI подарит опытным игрокам возможность сделать свою империю именно такой, какой они хотят ее видеть, и благодаря этому добиться успеха. Новая система обучения поможет новым игрокам ознакомиться с основополагающими идеями жанра и легко окунуться в игру с первых минут.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

©2016 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 Гб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.