Игра для ПК Sid Meier's Civilization V: The Complete Edition [2K_1594] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization V: The Complete Edition [2K_1594] (электронный ключ)
Описание
В состав издания входит:
- Sid Meier’s Civilization V
- Sid Meier’s Civilization V: Боги и Короли
- Sid Meier’s Civilization V: Дивный новый мир
- Civilization V: Cradle of Civilization — Mediterranean
- Civilization V: Cradle of Civilization — Asia
- Civilization V: Cradle of Civilization — Americas
- Civilization V: Cradle of Civilization — Mesopotamia
- Civilization V: Explorer’s Map Pack
- Double Civilization and Scenario Pack: Spain and Inca
- Sid Meier’s Civilization V: Babylon (Nebuchadnezzar II)
- Civilization and Scenario Pack: Polynesia
- Civilization and Scenario Pack: Denmark — The Vikings
- Civilization V — Civilization and Scenario Pack: Korea
- Civilization V — Wonders of the Ancient World Scenario Pack
- Sid Meier’s Civilization V Map Pack: Scrambled Continents
- Sid Meier’s Civilization V Map Pack: Scrambled Nations
Sid Meier’s Civilization V: The Complete Edition — это полная коллекция Civilization V для тех игроков на Mac, которым еще только предстоит познакомиться с этой игрой и узнать, почему Civilization стала одной из лучших игровых серий, и как стремление сделать «еще один ход» не дает оторваться от игры. The Complete Edition включает в себя оригинальную стратегию Sid Meier’s Civilization V, завоевавшую титул «Игра года» в 2010 году, два, заслуживших похвалу критиков, дополнения («Боги и Короли» и «Дивный новый мир»), а также все выпущенные дополнительные материалы. Все это вы найдете в одном наборе и по привлекательной цене.
Особенности игры:
- Бесконечные возможности для новой игры: Играйте за любого из 43 исторических лидеров и ведите войну на земле, на море и в воздухе, занимайтесь дипломатией и шпионажем, основывайте религии и открывайте новые технологии — все во имя того, чтобы создать самую могущественную империю за всю историю мира.
- Масштабные сражения: Войны между империями разыгрываются на суше и на море. Возможность обстрела на расстоянии заставит вас тщательно разрабатывать стратегию, чтобы добиться победы на поле боя.
- Дипломатия: Проводите переговоры с самыми коварными из известных миру правителей, у каждого из которых есть свой план победы. Города-государства становятся призами, за контроль над которыми будут вести дипломатическую войну великие державы мира.
- Религия: Растите великих пророков и создайте свою религию, которую сможете менять под себя и развивать.
- Шпионаж: Отправляйте шпионов в иностранные города, где они смогут вести разведку, красть новейшие технологии у ваших соперников и мешать заключению союзов с городами-государствами.
- Международная торговля: Превратите свои города в центры международной торговли. Сосредоточив в них проходящие по земле и по морю торговые пути, вы обеспечите богатство и процветание для своего народа.
- Сетевая игра: Сражайтесь с другими игроками за власть над всем миром.
© 1991-2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization V, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 / Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или AMD Athlon X2 64 2.0 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
В состав издания входит:
- Sid Meier’s Civilization V
- Sid Meier’s Civilization V: Боги и Короли
- Sid Meier’s Civilization V: Дивный новый мир
- Civilization V: Cradle of Civilization — Mediterranean
- Civilization V: Cradle of Civilization — Asia
- Civilization V: Cradle of Civilization — Americas
- Civilization V: Cradle of Civilization — Mesopotamia
- Civilization V: Explorer’s Map Pack
- Double Civilization and Scenario Pack: Spain and Inca
- Sid Meier’s Civilization V: Babylon (Nebuchadnezzar II)
- Civilization and Scenario Pack: Polynesia
- Civilization and Scenario Pack: Denmark — The Vikings
- Civilization V — Civilization and Scenario Pack: Korea
- Civilization V — Wonders of the Ancient World Scenario Pack
- Sid Meier’s Civilization V Map Pack: Scrambled Continents
- Sid Meier’s Civilization V Map Pack: Scrambled Nations
Sid Meier’s Civilization V: The Complete Edition — это полная коллекция Civilization V для тех игроков на Mac, которым еще только предстоит познакомиться с этой игрой и узнать, почему Civilization стала одной из лучших игровых серий, и как стремление сделать «еще один ход» не дает оторваться от игры. The Complete Edition включает в себя оригинальную стратегию Sid Meier’s Civilization V, завоевавшую титул «Игра года» в 2010 году, два, заслуживших похвалу критиков, дополнения («Боги и Короли» и «Дивный новый мир»), а также все выпущенные дополнительные материалы. Все это вы найдете в одном наборе и по привлекательной цене.
Особенности игры:
- Бесконечные возможности для новой игры: Играйте за любого из 43 исторических лидеров и ведите войну на земле, на море и в воздухе, занимайтесь дипломатией и шпионажем, основывайте религии и открывайте новые технологии — все во имя того, чтобы создать самую могущественную империю за всю историю мира.
- Масштабные сражения: Войны между империями разыгрываются на суше и на море. Возможность обстрела на расстоянии заставит вас тщательно разрабатывать стратегию, чтобы добиться победы на поле боя.
- Дипломатия: Проводите переговоры с самыми коварными из известных миру правителей, у каждого из которых есть свой план победы. Города-государства становятся призами, за контроль над которыми будут вести дипломатическую войну великие державы мира.
- Религия: Растите великих пророков и создайте свою религию, которую сможете менять под себя и развивать.
- Шпионаж: Отправляйте шпионов в иностранные города, где они смогут вести разведку, красть новейшие технологии у ваших соперников и мешать заключению союзов с городами-государствами.
- Международная торговля: Превратите свои города в центры международной торговли. Сосредоточив в них проходящие по земле и по морю торговые пути, вы обеспечите богатство и процветание для своего народа.
- Сетевая игра: Сражайтесь с другими игроками за власть над всем миром.
© 1991-2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization V, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 / Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или AMD Athlon X2 64 2.0 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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