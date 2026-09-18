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Игра для ПК Sid Meier's Civilization V: Brave New World [2K_1591] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier's Civilization V: Brave New World [2K_1591] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Civilization V: Brave New World [2K_1591] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300602
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization V: Brave New World [2K_1591] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V.

"Sid Meier's Civilization® V: Дивный новый мир" - второе дополнение для Civilization V, признанной лучшей игрой 2010 года для PC и заслужившей восторженные отзывы критиков. Это новое дополнение делает игру еще глубже и позволяет играть в нее снова и снова, выводя на передний план культуру и дипломатию и добавляя возможность международной торговли. Ваше влияние на международной арене определяется созданными вами шедеврами, идеологией вашего народа и вашими резолюциями на Всемирном Конгрессе. Продвигаясь через века, вы будете принимать важные решения, определяющие ваши отношения с другими цивилизациями. В "Sid Meier’s Civilization V: Дивный новый мир" вас ждет девять новых цивилизаций, восемь новых чудес света, два сценария, четыре новые игровые системы и десятки новых подразделений, зданий и улучшений. Все это дает вам множество новых способов построить величайшую империю в мире.

 

Особенности игры

  • Новая культурная победа. Распространите свою культуру по всему земному шару, и пусть другие культуры преклонятся перед ней. Ваши великие художники, писатели и музыканты будут создавать свои шедевры, хранящиеся в ключевых зданиях по всей вашей империи, таких как музеи, оперные театры и даже Великая библиотека. Отправляйте археологов на исследования древних полей сражений и руин городов, и те будут находить бесценные культурные артефакты. Станьте первой цивилизацией, оказывающей влияние на все другие цивилизации, и вы завоюете культурную победу, став предметом зависти всего остального мира.  
  • Новая политика и идеологии. Достигнув индустриальной эры, вы сможете выбрать для своего народа идеологию: автократию, свободу или порядок. Каждая из них открывает перед вами набор различных возможностей и позволяет вам добиться победы тем или иным образом. Сделанный вами выбор до конца игры будет влиять на отношения с другими цивилизациями.  
  • Всемирный Конгресс. Дипломатия стала играть еще большую роль в игре, и союзы с городами-государствами важны, как никогда. Меняйте дипломатическую обстановку в мире при помощи Всемирного Конгресса, принимающего решения по важнейшим вопросам, — таким как торговые санкции против непокорной страны, ограничение использования ресурсов, выбор городов для проведения Всемирных Игр или использование ядерного оружия. Меняющие ход игры резолюции, борьба за голоса, интриги и новый способ достижения дипломатической победы — все это позволяет сделать конец игры еще более динамичным и захватывающим.  
  • Международные торговые пути. Превратите свои города в центры международной торговли по земле и по морю. Дайте своим гражданам богатство и процветание, распространяйте свое религиозное, культурное и научное влияние. Количество торговых путей повышается с ростом уровня экономики и технологий, с созданием чудес света и благодаря уникальным способностям вашей цивилизации. Что вы выберете: проложить безопасный, но менее выгодный путь к городу поблизости, рискнуть и отправиться в дальний город за большими барышами, или направить торговый путь вглубь страны, отправляя нужное продовольствие и товары в дальние уголки своей империи?  
  • Новые цивилизации, подразделения и здания. Вас ждет девять новых лидеров и цивилизаций, в том числе Польша, Бразилия, Португалия, зулусы и другие. У каждой цивилизации есть свои уникальные способности, подразделения и здания.  
  • Новые чудеса света. В этом дополнении содержится восемь новых чудес света, среди которых Парфенон, Бродвей, театр "Глобус" и галерея Уффици.  
  • Два новых сценария:
  • Гражданская война в Америке. Сразитесь в войне Штатов, приняв сторону Союза или Конфедерации. Сосредоточьтесь на критически важном Восточном театре боевых действий, расположенном между Ричмондом и Вашингтоном.
    •  
  • Битва за Африку. Великие колониальные державы сражаются за возможность исследовать Черный Континент и распространить свое влияние на находящиеся в глубине материка земли. Найдите великие чудеса природы в сердце Африки и изучайте этот континент, который динамически генерируется при каждой новой игре.
    •  

© 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

 

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или AMD Athlon X2 64 2.0 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization V: Brave New World [2K_1591] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V.

    "Sid Meier's Civilization® V: Дивный новый мир" - второе дополнение для Civilization V, признанной лучшей игрой 2010 года для PC и заслужившей восторженные отзывы критиков. Это новое дополнение делает игру еще глубже и позволяет играть в нее снова и снова, выводя на передний план культуру и дипломатию и добавляя возможность международной торговли. Ваше влияние на международной арене определяется созданными вами шедеврами, идеологией вашего народа и вашими резолюциями на Всемирном Конгрессе. Продвигаясь через века, вы будете принимать важные решения, определяющие ваши отношения с другими цивилизациями. В "Sid Meier’s Civilization V: Дивный новый мир" вас ждет девять новых цивилизаций, восемь новых чудес света, два сценария, четыре новые игровые системы и десятки новых подразделений, зданий и улучшений. Все это дает вам множество новых способов построить величайшую империю в мире.

     

    Особенности игры

    • Новая культурная победа. Распространите свою культуру по всему земному шару, и пусть другие культуры преклонятся перед ней. Ваши великие художники, писатели и музыканты будут создавать свои шедевры, хранящиеся в ключевых зданиях по всей вашей империи, таких как музеи, оперные театры и даже Великая библиотека. Отправляйте археологов на исследования древних полей сражений и руин городов, и те будут находить бесценные культурные артефакты. Станьте первой цивилизацией, оказывающей влияние на все другие цивилизации, и вы завоюете культурную победу, став предметом зависти всего остального мира.  
    • Новая политика и идеологии. Достигнув индустриальной эры, вы сможете выбрать для своего народа идеологию: автократию, свободу или порядок. Каждая из них открывает перед вами набор различных возможностей и позволяет вам добиться победы тем или иным образом. Сделанный вами выбор до конца игры будет влиять на отношения с другими цивилизациями.  
    • Всемирный Конгресс. Дипломатия стала играть еще большую роль в игре, и союзы с городами-государствами важны, как никогда. Меняйте дипломатическую обстановку в мире при помощи Всемирного Конгресса, принимающего решения по важнейшим вопросам, — таким как торговые санкции против непокорной страны, ограничение использования ресурсов, выбор городов для проведения Всемирных Игр или использование ядерного оружия. Меняющие ход игры резолюции, борьба за голоса, интриги и новый способ достижения дипломатической победы — все это позволяет сделать конец игры еще более динамичным и захватывающим.  
    • Международные торговые пути. Превратите свои города в центры международной торговли по земле и по морю. Дайте своим гражданам богатство и процветание, распространяйте свое религиозное, культурное и научное влияние. Количество торговых путей повышается с ростом уровня экономики и технологий, с созданием чудес света и благодаря уникальным способностям вашей цивилизации. Что вы выберете: проложить безопасный, но менее выгодный путь к городу поблизости, рискнуть и отправиться в дальний город за большими барышами, или направить торговый путь вглубь страны, отправляя нужное продовольствие и товары в дальние уголки своей империи?  
    • Новые цивилизации, подразделения и здания. Вас ждет девять новых лидеров и цивилизаций, в том числе Польша, Бразилия, Португалия, зулусы и другие. У каждой цивилизации есть свои уникальные способности, подразделения и здания.  
    • Новые чудеса света. В этом дополнении содержится восемь новых чудес света, среди которых Парфенон, Бродвей, театр "Глобус" и галерея Уффици.  
    • Два новых сценария:
    • Гражданская война в Америке. Сразитесь в войне Штатов, приняв сторону Союза или Конфедерации. Сосредоточьтесь на критически важном Восточном театре боевых действий, расположенном между Ричмондом и Вашингтоном.
      •  
    • Битва за Африку. Великие колониальные державы сражаются за возможность исследовать Черный Континент и распространить свое влияние на находящиеся в глубине материка земли. Найдите великие чудеса природы в сердце Африки и изучайте этот континент, который динамически генерируется при каждой новой игре.
      •  

    © 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

     

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система 7 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или AMD Athlon X2 64 2.0 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Sid Meier's Civilization V: Brave New World [2K_1591] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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