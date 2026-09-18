Игра для ПК Sid Meier's Civilization V Wonders of the Ancient World Scenario Pack [2K_2221] (электронный ключ)

Описание

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V.

The Wonders of the Ancient World Scenario Pack добавляет 3 новых чуда света для Sid Meier’s Civilization V: Мавзолей в Галликарнасе, статуя Зевса и храм Артемиды. Каждое из них дает огромную выгоду цивилизации, которая смогла построить их! The Wonders of the Ancient World Scenario — это гонка между цивилизациями с незапамятных времен. Каждая из них старается быть величайшим строителем чудес древнего мира. Играйте за одну из пяти цивилизаций и оставьте свой незабываемый след в истории или затеряйтесь в пыли прошлого!

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Microsoft® Windows® 7 / Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.