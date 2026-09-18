Игра для ПК Sid Meiers Civilization V Map Pack: Scrambled Continents [2K_1590] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meiers Civilization V Map Pack: Scrambled Continents [2K_1590] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V.
Набор карт "Россыпь континентов" - это реальные географические объекты и специальные скрипты, которые создают внутренние пространства случайным образом с началом каждой новой игры. Хотя знакомые очертания континентов никуда не деваются, внутреннее наполнение мира меняется с каждой игрой, что приводит к бесконечной реиграбельности, ведь количество возможных миров не поддается счету. Карты включают Африку, Восточную Азию, Северную и Южную Америку, Западную Европу, Ближний Восток, оттаявшую Антарктиду, новые заскриптованные карты с маленькими континентами и Океанией, а также одну карту, на которой есть сразу все континенты Земли.
© 2007-2013 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Разработано Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Значок рейтинга является товарным знаком Entertainment Software Association. Все права сохранены. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Sid Meier's Civilization V.
Набор карт "Россыпь континентов" - это реальные географические объекты и специальные скрипты, которые создают внутренние пространства случайным образом с началом каждой новой игры. Хотя знакомые очертания континентов никуда не деваются, внутреннее наполнение мира меняется с каждой игрой, что приводит к бесконечной реиграбельности, ведь количество возможных миров не поддается счету. Карты включают Африку, Восточную Азию, Северную и Южную Америку, Западную Европу, Ближний Восток, оттаявшую Антарктиду, новые заскриптованные карты с маленькими континентами и Океанией, а также одну карту, на которой есть сразу все континенты Земли.
© 2007-2013 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Разработано Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Значок рейтинга является товарным знаком Entertainment Software Association. Все права сохранены. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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