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Игра для ПК Sid Meier's Civilization V Explorer's Map Pack [2K_2220] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier's Civilization V Explorer's Map Pack [2K_2220] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Civilization V Explorer&#039;s Map Pack [2K_2220] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300599
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization V Explorer's Map Pack [2K_2220] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization V.

Десять замечательных карт, созданных студией Firaxis Games. Пять из них — основаны на существующих регионах, выбранных за их любопытную историю и особенности развития. Другие пять — являются фантазиями на определённые темы, например, джунгли Амазонки или Пустыня, и будут меняться от игре к игре. Все десять карт несомненно подарят игроку новые впечатления и необычные испытания.

 

 

 

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

 

© 2007-2011 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista SP2 / Windows XP SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization V.

    Десять замечательных карт, созданных студией Firaxis Games. Пять из них — основаны на существующих регионах, выбранных за их любопытную историю и особенности развития. Другие пять — являются фантазиями на определённые темы, например, джунгли Амазонки или Пустыня, и будут меняться от игре к игре. Все десять карт несомненно подарят игроку новые впечатления и необычные испытания.

     

     

     

    Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

     

    © 2007-2011 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

    Требования к системе

    Операционная система 7 / Vista SP2 / Windows XP SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Sid Meier's Civilization V Explorer's Map Pack [2K_2220] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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