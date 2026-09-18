Игра для ПК Sid Meier's Civilization V Explorer's Map Pack [2K_2220] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization V Explorer's Map Pack [2K_2220] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization V.
Десять замечательных карт, созданных студией Firaxis Games. Пять из них — основаны на существующих регионах, выбранных за их любопытную историю и особенности развития. Другие пять — являются фантазиями на определённые темы, например, джунгли Амазонки или Пустыня, и будут меняться от игре к игре. Все десять карт несомненно подарят игроку новые впечатления и необычные испытания.
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/
© 2007-2011 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista SP2 / Windows XP SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization V.
Десять замечательных карт, созданных студией Firaxis Games. Пять из них — основаны на существующих регионах, выбранных за их любопытную историю и особенности развития. Другие пять — являются фантазиями на определённые темы, например, джунгли Амазонки или Пустыня, и будут меняться от игре к игре. Все десять карт несомненно подарят игроку новые впечатления и необычные испытания.
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/
© 2007-2011 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista SP2 / Windows XP SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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