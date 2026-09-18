Top.Mail.Ru
Игра для ПК Sid Meier's Civilization V and Scenario Pack : Korea [2K_2350] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК Sid Meier's Civilization V and Scenario Pack : Korea [2K_2350] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300598
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization V and Scenario Pack : Korea [2K_2350] (электронный ключ)

Описание

Пакет «Цивилизация и сценарий Кореи» предлагает вам представляет вашему вниманию Корею и новый сценарий: Вторжение самураев в Корею. Правьте миром, как Sejong, король династии Choson, с помощью ваших непобедимых Черепахшьих кораблей и артилерией Hwach’a!

Описание сценария:

Великий полководец Toyotomi Hideyoshi объединил Японию. Чтобы его самураи не изнывали от бездействия, он обратил свой взор на запад, к Корее. Сможет ли он расширить свою империю? Или союзники Кореи из Китая прибудут вовремя? Играйте за одну из четырех цивилизаций: Корею, Китай, Маньчжурию или Японию.

Sejong Великий (1397-1450 гг. Н.э.)

Четвертый король корейской династии Чосон, и считается многими величайшим королем в корейской истории. Его правление было отмечено его глубокой заботой о благосостоянии его народа и его поощрением науки и техники. Ему приписывают создание корейской письменности.

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/ © 2007-2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved

Требования к системе

Операционная система Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization V and Scenario Pack : Korea [2K_2350] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Пакет «Цивилизация и сценарий Кореи» предлагает вам представляет вашему вниманию Корею и новый сценарий: Вторжение самураев в Корею. Правьте миром, как Sejong, король династии Choson, с помощью ваших непобедимых Черепахшьих кораблей и артилерией Hwach’a!

    Описание сценария:

    Великий полководец Toyotomi Hideyoshi объединил Японию. Чтобы его самураи не изнывали от бездействия, он обратил свой взор на запад, к Корее. Сможет ли он расширить свою империю? Или союзники Кореи из Китая прибудут вовремя? Играйте за одну из четырех цивилизаций: Корею, Китай, Маньчжурию или Японию.

    Sejong Великий (1397-1450 гг. Н.э.)

    Четвертый король корейской династии Чосон, и считается многими величайшим королем в корейской истории. Его правление было отмечено его глубокой заботой о благосостоянии его народа и его поощрением науки и техники. Ему приписывают создание корейской письменности.

    Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/ © 2007-2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Sid Meier's Civilization V and Scenario Pack : Korea [2K_2350] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...