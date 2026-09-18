Игра для ПК Sid Meier's Civilization V and Scenario Pack : Korea [2K_2350] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization V and Scenario Pack : Korea [2K_2350] (электронный ключ)
Описание
Пакет «Цивилизация и сценарий Кореи» предлагает вам представляет вашему вниманию Корею и новый сценарий: Вторжение самураев в Корею. Правьте миром, как Sejong, король династии Choson, с помощью ваших непобедимых Черепахшьих кораблей и артилерией Hwach’a!
Описание сценария:
Великий полководец Toyotomi Hideyoshi объединил Японию. Чтобы его самураи не изнывали от бездействия, он обратил свой взор на запад, к Корее. Сможет ли он расширить свою империю? Или союзники Кореи из Китая прибудут вовремя? Играйте за одну из четырех цивилизаций: Корею, Китай, Маньчжурию или Японию.
Sejong Великий (1397-1450 гг. Н.э.)
Четвертый король корейской династии Чосон, и считается многими величайшим королем в корейской истории. Его правление было отмечено его глубокой заботой о благосостоянии его народа и его поощрением науки и техники. Ему приписывают создание корейской письменности.
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/ © 2007-2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved
Требования к системеОперационная система Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Пакет «Цивилизация и сценарий Кореи» предлагает вам представляет вашему вниманию Корею и новый сценарий: Вторжение самураев в Корею. Правьте миром, как Sejong, король династии Choson, с помощью ваших непобедимых Черепахшьих кораблей и артилерией Hwach’a!
Описание сценария:
Великий полководец Toyotomi Hideyoshi объединил Японию. Чтобы его самураи не изнывали от бездействия, он обратил свой взор на запад, к Корее. Сможет ли он расширить свою империю? Или союзники Кореи из Китая прибудут вовремя? Играйте за одну из четырех цивилизаций: Корею, Китай, Маньчжурию или Японию.
Sejong Великий (1397-1450 гг. Н.э.)
Четвертый король корейской династии Чосон, и считается многими величайшим королем в корейской истории. Его правление было отмечено его глубокой заботой о благосостоянии его народа и его поощрением науки и техники. Ему приписывают создание корейской письменности.
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/ © 2007-2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved
Требования к системеОперационная система Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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