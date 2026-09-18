Игра для ПК Sid Meier's Civilization V [2K_1589] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization V [2K_1589] (электронный ключ)
Описание
Возвращение флагмана среди глобальных пошаговых стратегии!
Станьте великим лидером и проведите свою цивилизацию от зари человечества в космическую эру: сражайтесь, управляйте дипломатией, отрывайте новые технологии, развивайтесь и создайте самую могущественную империю, которую когда-либо знал мир.
«Цивилизация 5» — это больше, чем просто стратегия. Благодаря великолепной графике и звуку, вы целиком погрузитесь в этот прекрасный мир, который жаждет покориться вам. Пятая часть знаменитой игровой серии устанавливает новый стандарт качества для глобальных стратегий существенно прибавив возможностей и вариантов развития, сделав противников умнее, а сетевую игру увлекательней и разнообразней.
Выберете одну из восемнадцати наций и проведите её через века, от первобытного общества до полётов в космос.
Особенности игры:
- Интуитивно понятный интерфейс понравится как новым игрокам, так и ветеранам серии. Новички будут рады подсказкам, которые помогут познакомиться с игрой, а знатоки оценят глубину, детализацию и контроль, которыми всегда славилась серия.
- Масштабные сражения и битвы проходят с небывалым для серии размахом. Атакуйте ваших противников с земли, моря и воздуха. Используйте все богатство возможных стратегий, чтобы поразить вашего противника.
- Создав новый мир, в котором расклад сил и события будет зависеть исключительно от ваших решений и способностей, вы сможете заново переписать историю цивилизаций Земли. Выберете одну из восемнадцати наций и приведите её от первобытно-общинного строя к мировому господству.
- Никогда ещё «Цивилизация» не уделяла столько внимания сообществу игроков. Соревнуйтесь с игроками по всему миру, или играйте с друзьями в локальных сетях. Создавайте свои самые невозможные модификации и обменивайтесь ими с другими игроками через специальный внутриигровой «community hub».
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© 1991-2012 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. Fork Copyright © 2012 Fork Particle, Inc. Rapid XML Copyright © 2006-2012 Marcin Kalicinski. Lua Copyright © 1994–2012 Lua.org, PUC-Rio. Uses Granny Animation. Copyright © 1999-2012 by RAD Game Tools, Inc. Uses Miles Sound System. Copyright © 1991-2012 by RAD Game Tools, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons or entities in the game’s historical setting.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта Nvidia GeForce 8600 или лучше, ATI Radeon HD 2600 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Возвращение флагмана среди глобальных пошаговых стратегии!
Станьте великим лидером и проведите свою цивилизацию от зари человечества в космическую эру: сражайтесь, управляйте дипломатией, отрывайте новые технологии, развивайтесь и создайте самую могущественную империю, которую когда-либо знал мир.
«Цивилизация 5» — это больше, чем просто стратегия. Благодаря великолепной графике и звуку, вы целиком погрузитесь в этот прекрасный мир, который жаждет покориться вам. Пятая часть знаменитой игровой серии устанавливает новый стандарт качества для глобальных стратегий существенно прибавив возможностей и вариантов развития, сделав противников умнее, а сетевую игру увлекательней и разнообразней.
Выберете одну из восемнадцати наций и проведите её через века, от первобытного общества до полётов в космос.
Особенности игры:
- Интуитивно понятный интерфейс понравится как новым игрокам, так и ветеранам серии. Новички будут рады подсказкам, которые помогут познакомиться с игрой, а знатоки оценят глубину, детализацию и контроль, которыми всегда славилась серия.
- Масштабные сражения и битвы проходят с небывалым для серии размахом. Атакуйте ваших противников с земли, моря и воздуха. Используйте все богатство возможных стратегий, чтобы поразить вашего противника.
- Создав новый мир, в котором расклад сил и события будет зависеть исключительно от ваших решений и способностей, вы сможете заново переписать историю цивилизаций Земли. Выберете одну из восемнадцати наций и приведите её от первобытно-общинного строя к мировому господству.
- Никогда ещё «Цивилизация» не уделяла столько внимания сообществу игроков. Соревнуйтесь с игроками по всему миру, или играйте с друзьями в локальных сетях. Создавайте свои самые невозможные модификации и обменивайтесь ими с другими игроками через специальный внутриигровой «community hub».
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© 1991-2012 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civ, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. Fork Copyright © 2012 Fork Particle, Inc. Rapid XML Copyright © 2006-2012 Marcin Kalicinski. Lua Copyright © 1994–2012 Lua.org, PUC-Rio. Uses Granny Animation. Copyright © 1999-2012 by RAD Game Tools, Inc. Uses Miles Sound System. Copyright © 1991-2012 by RAD Game Tools, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. The content of this videogame is fictional and is not intended to represent or depict an actual record of the events, persons or entities in the game’s historical setting.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта Nvidia GeForce 8600 или лучше, ATI Radeon HD 2600 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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