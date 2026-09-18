Игра для ПК Sid Meier's Civilization V : Cradle of Civilization - Mediterranean [2K_2225] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization V : Cradle of Civilization - Mediterranean [2K_2225] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization V.
Колыбель цивилизации Карты, вышедшие в серии «Колыбель цивилизации» описывают реально существующие регионы, в которых зародилась человеческой цивилизации. Для игры на этих картах можно выбрать абстрактного лидера или же соответствующий исторический персонаж. Любую из карт можно модифицировать в редакторе World Builder.
«Средиземноморье» (Mediterranean)
Карта охватывает весь Среднеземноморский бассейн, включая прилегающие полуострова и побережья, где росли и процветали великие империи Греции и Рима.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/ © 2007-2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или AMD Athlon X2 64 2.0 ГГц Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization V.
Колыбель цивилизации Карты, вышедшие в серии «Колыбель цивилизации» описывают реально существующие регионы, в которых зародилась человеческой цивилизации. Для игры на этих картах можно выбрать абстрактного лидера или же соответствующий исторический персонаж. Любую из карт можно модифицировать в редакторе World Builder.
«Средиземноморье» (Mediterranean)
Карта охватывает весь Среднеземноморский бассейн, включая прилегающие полуострова и побережья, где росли и процветали великие империи Греции и Рима.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/ © 2007-2010 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или AMD Athlon X2 64 2.0 ГГц Оперативная память 2 ГБ Видеокарта 256 MB ATI HD2600 XT или лучше, 256 MB nVidia 7900 GS или лучше, либо встроенная графика от Core i3 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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