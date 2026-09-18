Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV [2K_2217] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV [2K_2217] (электронный ключ)
Описание
С тиражом в 6 миллионов проданных копий и беспрецедентным одобрением со стороны фанатов и прессы по всему миру, Civilization Сида Мейера признана одной из самых великих компьютерных игр всех времен.
Сейчас Сид Мейер и компания Firaxis Games решили вознести эту невероятно веселую и впечатляющую игру к новым вершинам, добавив новые пути, чтобы играть и побеждать, новые инструменты для управления и развития вашей цивилизации, абсолютно новые, простые в использовании возможности для модификации и абсолютно новые режимы и опции многопользовательской игры.
Civilization IV придет к жизни как никогда ранее, в великолепно детализированном, живом 3D мире, который поднимет впечатление от игры на совершенно новый уровень. Civilization IV уже была провозглашена одной из десяти лучших игр 2005 года и игрой, которую должны иметь все геймеры мира!*Online Multiplayer to be suspended as of May 31st 2014, LAN mode still supported. Mac version's Online Multiplayer no longer supported.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 256 MБ Видеокарта Radeon 7500 64 MB GeForce 2 64 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 1,7 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
С тиражом в 6 миллионов проданных копий и беспрецедентным одобрением со стороны фанатов и прессы по всему миру, Civilization Сида Мейера признана одной из самых великих компьютерных игр всех времен.
Сейчас Сид Мейер и компания Firaxis Games решили вознести эту невероятно веселую и впечатляющую игру к новым вершинам, добавив новые пути, чтобы играть и побеждать, новые инструменты для управления и развития вашей цивилизации, абсолютно новые, простые в использовании возможности для модификации и абсолютно новые режимы и опции многопользовательской игры.
Civilization IV придет к жизни как никогда ранее, в великолепно детализированном, живом 3D мире, который поднимет впечатление от игры на совершенно новый уровень. Civilization IV уже была провозглашена одной из десяти лучших игр 2005 года и игрой, которую должны иметь все геймеры мира!*Online Multiplayer to be suspended as of May 31st 2014, LAN mode still supported. Mac version's Online Multiplayer no longer supported.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 256 MБ Видеокарта Radeon 7500 64 MB GeForce 2 64 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 1,7 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV [2K_2217] (электронный ключ)