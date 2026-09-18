Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Warlords [2K_2205] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Warlords [2K_2205] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Civilization IV.
Sid Meier's Civilization IV: Warlords - первое дополнение для отмеченной наградами игры, которая мгновенно стала мировым хитом. Оказывая уважение некоторым величайшим военачальникам истории, дополнение доставляет шесть уникальных и интересных сценариев, давая игрокам шанс изменить ход истории с помощью их новой мощной единицы "полководец". Civ IV: Warlords включает новые цивилизации, юниты и чудеса, которые предлагают еще больше веселья и захватывающих способов игрокам расширять военную власть их цивилизации, пока они стремятся к мировому господству.
Особенности игры:
- Полководцы: новый тип великой личности, называемый Полководец.
- Вассальные государства: завоюйте врага и подчините их вашему господству.
- Игровые сценарии: дополнение предоставляет восемь сценариев.
- Новые цивилизации: дополнение предоставляет шесть новых цивилизаций и связанных уникальных юнитов.
- Лидеры цивилизаций: 10 новых лидеров, включая лидеров как для новых цивилизаций, так и дополнительных лидеров для существующих цивилизаций.
- Черты лидеров: две новые черты лидеров.
- Новые чудеса: три новых чуда.
- Уникальные постройки: каждая цивилизация имеет новую уникальную постройку, а также своих уникальных юнитов.
- Новые юниты, ресурсы и улучшения: многие новые предметы представляются на всем протяжении сценариев.
- Доводка основной игры и добавления: расширенные особенности и доводки геймплея, сделанные в основной игре.
- Патчи и игровые апгрейды после выхода: дополнение содержит все патчи и игровые добавления (pit boss и т.д.), когда-либо вышедшие для Sid Meier's Civilization IV.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система 2000 SP1 / XP SP1 Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 0.256GB Видеокарта Nvidia GeForce 2/ ATI Radeon 7500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 1,7 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Civilization IV.
Sid Meier's Civilization IV: Warlords - первое дополнение для отмеченной наградами игры, которая мгновенно стала мировым хитом. Оказывая уважение некоторым величайшим военачальникам истории, дополнение доставляет шесть уникальных и интересных сценариев, давая игрокам шанс изменить ход истории с помощью их новой мощной единицы "полководец". Civ IV: Warlords включает новые цивилизации, юниты и чудеса, которые предлагают еще больше веселья и захватывающих способов игрокам расширять военную власть их цивилизации, пока они стремятся к мировому господству.
Особенности игры:
- Полководцы: новый тип великой личности, называемый Полководец.
- Вассальные государства: завоюйте врага и подчините их вашему господству.
- Игровые сценарии: дополнение предоставляет восемь сценариев.
- Новые цивилизации: дополнение предоставляет шесть новых цивилизаций и связанных уникальных юнитов.
- Лидеры цивилизаций: 10 новых лидеров, включая лидеров как для новых цивилизаций, так и дополнительных лидеров для существующих цивилизаций.
- Черты лидеров: две новые черты лидеров.
- Новые чудеса: три новых чуда.
- Уникальные постройки: каждая цивилизация имеет новую уникальную постройку, а также своих уникальных юнитов.
- Новые юниты, ресурсы и улучшения: многие новые предметы представляются на всем протяжении сценариев.
- Доводка основной игры и добавления: расширенные особенности и доводки геймплея, сделанные в основной игре.
- Патчи и игровые апгрейды после выхода: дополнение содержит все патчи и игровые добавления (pit boss и т.д.), когда-либо вышедшие для Sid Meier's Civilization IV.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система 2000 SP1 / XP SP1 Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 0.256GB Видеокарта Nvidia GeForce 2/ ATI Radeon 7500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 1,7 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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