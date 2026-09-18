Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Colonization [2K_2348] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Colonization [2K_2348] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization IV.
Sid Meier’s Civilization IV: Colonization это третья игра в популярной серии Civilization IV, ремейк классической игры Сида Мейера «Колонизация», созданной в 1994 году. Sid Meier’s Civilization IV: Colonization построена на обновлённой версии движка Civilization IV с улучшенным кодом, графикой и интерфейсом и посвящена завоеванию Нового Света.
В роли правителей Европейских наций, игроки должны колонизировать новый материк и привести свои колонии к процветанию. Игрокам предстоит увести свои народы из гнетущей отчизны, открыть Новый мир, вести переговоры, торговать и сражаться, пытаясь обрести силу, свободу и независимость.
Особенности игры:
- Классическая игра заново созданная для современного мира: возвестите о новом поколении «Колонизации» Cида Мейра, построенной на движке Civilization IV, награждённом множеством наград и предлагающем прекрасную картинку, фирменный захватывающий геймлпей и бесконечное удовольствие, которое стало синонимом для игр авторства Мейера.
- Сразитесь с своим отечеством и учредите новую нацию: играйте за англичан, испанцев, французов или голландцев и пуститесь в путешествие в прекрасный новый мир, в поисках свободы от вашей деспотичного и враждебного отечества.
- Улучшенная дипломатия: сохраните мир и поддержите ваших последователей с помощью новой дипломатической системы. Вы сможете проводить сложные переговоры с вашей родиной, другими колонистами и местными жителями. Обменивайтесь ресурсами, золотом и земле, пока будете строить основы самостоятельной и мощной колонии.
- Исторические фигуры предлагают адаптивный геймплей. Заполучите в свои союзники таких отцов-основатлей как Джон Смит, Патрик Хэнри и Сэмюэль Адамс, которые помогут вам привести вашу нацию к свободе, основываясь на вашем стиле игры.
- Совершенно новый интерфейс понравится как старым игрокам, так и новичкам, которые только-только знакомятся со стратегическим жаром.
- Многопользовательская игра обеспечит бесконечную реиграбельность. Сражайтесь с друзьями со всего света в сетевой игре или в режиме «Игра по почте». Или состязайтесь локально с помощью режима «хот-сит».
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/
© 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система 2000 / Vista / XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта DirectX 9.0c-compatible 64 MB video card with Shader 1.1 Support or better DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 900 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization IV.
Sid Meier’s Civilization IV: Colonization это третья игра в популярной серии Civilization IV, ремейк классической игры Сида Мейера «Колонизация», созданной в 1994 году. Sid Meier’s Civilization IV: Colonization построена на обновлённой версии движка Civilization IV с улучшенным кодом, графикой и интерфейсом и посвящена завоеванию Нового Света.
В роли правителей Европейских наций, игроки должны колонизировать новый материк и привести свои колонии к процветанию. Игрокам предстоит увести свои народы из гнетущей отчизны, открыть Новый мир, вести переговоры, торговать и сражаться, пытаясь обрести силу, свободу и независимость.
Особенности игры:
- Классическая игра заново созданная для современного мира: возвестите о новом поколении «Колонизации» Cида Мейра, построенной на движке Civilization IV, награждённом множеством наград и предлагающем прекрасную картинку, фирменный захватывающий геймлпей и бесконечное удовольствие, которое стало синонимом для игр авторства Мейера.
- Сразитесь с своим отечеством и учредите новую нацию: играйте за англичан, испанцев, французов или голландцев и пуститесь в путешествие в прекрасный новый мир, в поисках свободы от вашей деспотичного и враждебного отечества.
- Улучшенная дипломатия: сохраните мир и поддержите ваших последователей с помощью новой дипломатической системы. Вы сможете проводить сложные переговоры с вашей родиной, другими колонистами и местными жителями. Обменивайтесь ресурсами, золотом и земле, пока будете строить основы самостоятельной и мощной колонии.
- Исторические фигуры предлагают адаптивный геймплей. Заполучите в свои союзники таких отцов-основатлей как Джон Смит, Патрик Хэнри и Сэмюэль Адамс, которые помогут вам привести вашу нацию к свободе, основываясь на вашем стиле игры.
- Совершенно новый интерфейс понравится как старым игрокам, так и новичкам, которые только-только знакомятся со стратегическим жаром.
- Многопользовательская игра обеспечит бесконечную реиграбельность. Сражайтесь с друзьями со всего света в сетевой игре или в режиме «Игра по почте». Или состязайтесь локально с помощью режима «хот-сит».
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/
© 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система 2000 / Vista / XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта DirectX 9.0c-compatible 64 MB video card with Shader 1.1 Support or better DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 900 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Colonization [2K_2348] (электронный ключ)