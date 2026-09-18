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Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Beyond the Sword [2K_2218] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Beyond the Sword [2K_2218] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Civilization IV : Beyond the Sword [2K_2218] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300589
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Beyond the Sword [2K_2218] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Civilization IV.

Sid Meier's Civilization IV®: Beyond the Sword — это второе расширение для Civilization IV — мирового хита, ставшего в 2005 году Игрой года. Расширение затрагивает исторический период после изобретения пороха. Разработчики из Firaxis и уважаемые члены сообщества подготовили 11 уникальных сценариев, бросающих вызов искушенному игроку. В Civ IV: Beyond the Sword входит десять новых цивилизаций, шестнадцать новых лидеров и пять новых чудес света. Новые юниты, входящие в это дополнение, разнообразят игровой опыт и откроют еще более захватывающие и увлекательные способы добиться мирового господства.

Особенности игры:

  • Всеобъемлющее расширение — добавлено большое количество новых юнитов, построек и технологий. Игра стала еще глубже и разнообразнее на поздних стадиях развития цивилизации.
  • Новые сценарии — 11 новых дополнительных сценариев от команды Firaxis и членов игрового сообщества.
  • Новые цивилизации — 10 новых цивилизаций. В их числе: Португалия, Вавилон, Нидерланды со своими уникальными бойцами и зданиями.
  • Еще больше исторических лидеров — шестнадцать новых исторических лидеров возглавят как новые цивилизации, так и уже присутствующие в игре. В их числе: Хаммурапи, лидер Вавилона; Авраам Линкольн, лидер США; Сидящий Бык, лидер коренных американцев.
  • Корпорации — новая игровая особенность, схожая с религией. Позволяет игрокам основать компании и распространить их по миру. Каждая корпорация дает преимущества в обмен на определенные ресурсы.
  • Шпионаж — возможность шпионажа теперь доступна раньше и открывает игрокам множество новых путей для слежения за врагами, организации беспорядков и защиты государственных секретов.
  • События — новые случайные события, такие как: стихийные бедствия, просьбы о помощи и особые требования горожан. Игроку придется преодолеть все препятствия на пути к процветающей цивилизации.
  • Новые чудеса света — новые чудеса света ждут своего часа: Статуя Зевса, Статуя Христа-Искупителя, Шведагон Пайя и Мавзолей Мавсола.
  • Улучшенная космическая стадия — победа за достижение Альфа Центавры потребует более глубокого стратегического планирования и больше тактических решений, чем раньше.
  • Апостольский дворец — Организация Объединенных Наций теперь доступна раньше. Дипломатической победы можно добиться быстрее. К тому же, новые резолюции расширяют ваши дипломатические возможности.
  • Дополнительные условия старта — опция, которую просили поклонники серии. Позволяет игрокам «купить» компоненты индивидуальной империи и начать игру с поздней стадии развития. Вы сможете увидеть все нововведения финальной стадии развития за более короткий отрезок времени.
  • Продвинутый ИИ — доработанный ИИ достойно ответит на ваш вызов. Компьютерный соперник умнее, получает меньше бонусов, и ведет себя более последовательно в экономической и военной отрасли. Количество вариантов победы ИИ существенно возросло.
    •  

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/

© 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

Требования к системе

Операционная система Windows 2000 / Windows Vista / Windows XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память Windows XP : 512 MB / Windows 2000 : 256 MB Видеокарта Radeon 7500 64 MB GeForce 2 64 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 1,7 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Beyond the Sword [2K_2218] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Civilization IV.

    Sid Meier's Civilization IV®: Beyond the Sword — это второе расширение для Civilization IV — мирового хита, ставшего в 2005 году Игрой года. Расширение затрагивает исторический период после изобретения пороха. Разработчики из Firaxis и уважаемые члены сообщества подготовили 11 уникальных сценариев, бросающих вызов искушенному игроку. В Civ IV: Beyond the Sword входит десять новых цивилизаций, шестнадцать новых лидеров и пять новых чудес света. Новые юниты, входящие в это дополнение, разнообразят игровой опыт и откроют еще более захватывающие и увлекательные способы добиться мирового господства.

    Особенности игры:

    • Всеобъемлющее расширение — добавлено большое количество новых юнитов, построек и технологий. Игра стала еще глубже и разнообразнее на поздних стадиях развития цивилизации.
    • Новые сценарии — 11 новых дополнительных сценариев от команды Firaxis и членов игрового сообщества.
    • Новые цивилизации — 10 новых цивилизаций. В их числе: Португалия, Вавилон, Нидерланды со своими уникальными бойцами и зданиями.
    • Еще больше исторических лидеров — шестнадцать новых исторических лидеров возглавят как новые цивилизации, так и уже присутствующие в игре. В их числе: Хаммурапи, лидер Вавилона; Авраам Линкольн, лидер США; Сидящий Бык, лидер коренных американцев.
    • Корпорации — новая игровая особенность, схожая с религией. Позволяет игрокам основать компании и распространить их по миру. Каждая корпорация дает преимущества в обмен на определенные ресурсы.
    • Шпионаж — возможность шпионажа теперь доступна раньше и открывает игрокам множество новых путей для слежения за врагами, организации беспорядков и защиты государственных секретов.
    • События — новые случайные события, такие как: стихийные бедствия, просьбы о помощи и особые требования горожан. Игроку придется преодолеть все препятствия на пути к процветающей цивилизации.
    • Новые чудеса света — новые чудеса света ждут своего часа: Статуя Зевса, Статуя Христа-Искупителя, Шведагон Пайя и Мавзолей Мавсола.
    • Улучшенная космическая стадия — победа за достижение Альфа Центавры потребует более глубокого стратегического планирования и больше тактических решений, чем раньше.
    • Апостольский дворец — Организация Объединенных Наций теперь доступна раньше. Дипломатической победы можно добиться быстрее. К тому же, новые резолюции расширяют ваши дипломатические возможности.
    • Дополнительные условия старта — опция, которую просили поклонники серии. Позволяет игрокам «купить» компоненты индивидуальной империи и начать игру с поздней стадии развития. Вы сможете увидеть все нововведения финальной стадии развития за более короткий отрезок времени.
    • Продвинутый ИИ — доработанный ИИ достойно ответит на ваш вызов. Компьютерный соперник умнее, получает меньше бонусов, и ведет себя более последовательно в экономической и военной отрасли. Количество вариантов победы ИИ существенно возросло.
      •  

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/

    © 2007-2013 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization V, Civilization, 2K Games, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All rights reserved.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 2000 / Windows Vista / Windows XP Процессор Intel Pentium 4 1.2GHz AMD Athlon 1.2GHz Оперативная память Windows XP : 512 MB / Windows 2000 : 256 MB Видеокарта Radeon 7500 64 MB GeForce 2 64 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 1,7 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Sid Meier's Civilization IV : Beyond the Sword [2K_2218] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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