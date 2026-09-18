Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth Classics Bundle [2K_2213] (электронный ключ)

Описание

Sid Meier's Civilization : Beyond Earth Classics Bundle включает в себя:

- Sid Meier's Civilization III: Complete — это самое последнее предложение в серии Sid Meier's Civilization III, предоставляющее фанатам возможность играть в игру Sid Meier's Civilization III, затягивающее исследовательское путешествие в сочетании с обновленным и улучшенным многопользовательским дополнением Sid Meier's Civilization III: Play the World, а также всеми великолепными новыми цивилизациями, сценариями и возможностями из аддона Sid Meier's Civilization III: Conquests! Sid Meier's Civilization III: Complete предоставляет игроку больше путей для исследования, больше стратегий, больше способов игры и больше способов победить, и все это в одной упаковке!

Sid Meier's Civilization IV - Complete Edition

Civilization IV: Beyond the Sword

Sid Meier's Civilization IV®: Beyond the Sword — это второе расширение для Civilization IV — мирового хита, ставшего в 2005 году Игрой года. Расширение затрагивает исторический период после изобретения пороха. Разработчики из Firaxis и уважаемые члены сообщества подготовили 11 уникальных сценариев, бросающих вызов искушенному игроку. В Civ IV: Beyond the Sword входит десять новых цивилизаций, шестнадцать новых лидеров и пять новых чудес света. Новые юниты, входящие в это дополнение, разнообразят игровой опыт и откроют еще более захватывающие и увлекательные способы добиться мирового господства.

Civilization IV®: Warlords

Sid Meier's Civilization IV: Warlords - первое дополнение для отмеченной наградами игры, которая мгновенно стала мировым хитом. Оказывая уважение некоторым величайшим военачальникам истории, дополнение доставляет шесть уникальных и интересных сценариев, давая игрокам шанс изменить ход истории с помощью их новой мощной единицы "полководец". Civ IV: Warlords включает новые цивилизации, юниты и чудеса, которые предлагают еще больше веселья и захватывающих способов игрокам расширять военную власть их цивилизации, пока они стремятся к мировому господству.

Sid Meier's Civilization IV: Colonization

Sid Meier's Civilization® IV

С тиражом в 6 миллионов проданных копий и беспрецедентным одобрением со стороны фанатов и прессы по всему миру, Civilization Сида Мейера признана одной из самых великих компьютерных игр всех времен. Сейчас Сид Мейер и компания Firaxis Games решили вознести эту невероятно веселую и впечатляющую игру к новым вершинам, добавив новые пути, чтобы играть и побеждать, новые инструменты для управления и развития вашей цивилизации, абсолютно новые, простые в использовании возможности для модификации и абсолютно новые режимы и опции многопользовательской игры. Civilization IV придет к жизни как никогда ранее, в великолепно детализированном, живом 3D мире, который поднимет впечатление от игры на совершенно новый уровень. Civilization IV уже была провозглашена одной из десяти лучших игр 2005 года и игрой, которую должны иметь все геймеры мира!

- Sid Meier's Civilization V

Возвращение флагмана среди глобальных пошаговых стратегии!

Станьте великим лидером и проведите свою цивилизацию от зари человечества в космическую эру: сражайтесь, управляйте дипломатией, отрывайте новые технологии, развивайтесь и создайте самую могущественную империю, которую когда-либо знал мир.

«Цивилизация 5» — это больше, чем просто стратегия. Благодаря великолепной графике и звуку, вы целиком погрузитесь в этот прекрасный мир, который жаждет покориться вам. Пятая часть знаменитой игровой серии устанавливает новый стандарт качества для глобальных стратегий существенно прибавив возможностей и вариантов развития, сделав противников умнее, а сетевую игру увлекательней и разнообразней.

Выберете одну из восемнадцати наций и проведите её через века, от первобытного общества до полётов в космос.

- Sid Meier's Civilization: Beyond Earth

Sid Meier's Civilization®: Beyond Earth™ - новая часть знаменитой серии, выполненная в тематике научной фантастики. Игра проходит в будущем, где глобальные события привели к краху современного общества и возникновению нового мирового порядка, а также оставили судьбу человечества под вопросом. Люди борются за выживание, и вновь образованные нации сосредотачиваются на космических полетах, чтобы найти то место, где можно будет начать все заново.

Вы входите в состав экспедиции, отправленной на строительство инопланетных домов, и напишете следующую главу в развитии человечества, ведя своих людей к новому фронтиру и создавая в космосе новую цивилизацию. Исследуйте и заселяйте другую планету, разрабатывайте новые технологии, собирайте мощные армии, стройте чудеса инопланетного света, определяйте облик своего нового мира. Отправляясь в путешествие, нужно принять очень важные решения. Каждый ваш выбор, от спонсора экспедиции до состава колонии, открывает поистине безграничные возможности.

© 1991-2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, Sid Meier’s Civilization, Civ, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 7 / Vista SP2 Процессор AMD Athlon X2 2.4GHz / Intel Core 2 Duo 1.8GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVidia 8800 GT 256 MB / Intel HD 3000 256 MB / ATI HD3650 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта DirectX 9.0c compatible sound card Жесткий диск 20 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.