Top.Mail.Ru
Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth Classics Bundle [2K_2213] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth Classics Bundle [2K_2213] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК Sid Meier&#039;s Civilization : Beyond Earth Classics Bundle [2K_2213] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300586
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth Classics Bundle [2K_2213] (электронный ключ)

Описание

Sid Meier's Civilization : Beyond Earth Classics Bundle включает в себя:

- Sid Meier's Civilization III: Complete — это самое последнее предложение в серии Sid Meier's Civilization III, предоставляющее фанатам возможность играть в игру Sid Meier's Civilization III, затягивающее исследовательское путешествие в сочетании с обновленным и улучшенным многопользовательским дополнением Sid Meier's Civilization III: Play the World, а также всеми великолепными новыми цивилизациями, сценариями и возможностями из аддона Sid Meier's Civilization III: Conquests! Sid Meier's Civilization III: Complete предоставляет игроку больше путей для исследования, больше стратегий, больше способов игры и больше способов победить, и все это в одной упаковке!

Sid Meier's Civilization IV - Complete Edition

  • Civilization IV: Beyond the Sword
    •  

Sid Meier's Civilization IV®: Beyond the Sword — это второе расширение для Civilization IV — мирового хита, ставшего в 2005 году Игрой года. Расширение затрагивает исторический период после изобретения пороха. Разработчики из Firaxis и уважаемые члены сообщества подготовили 11 уникальных сценариев, бросающих вызов искушенному игроку. В Civ IV: Beyond the Sword входит десять новых цивилизаций, шестнадцать новых лидеров и пять новых чудес света. Новые юниты, входящие в это дополнение, разнообразят игровой опыт и откроют еще более захватывающие и увлекательные способы добиться мирового господства.

 

  • Civilization IV®: Warlords
    •  

Sid Meier's Civilization IV: Warlords - первое дополнение для отмеченной наградами игры, которая мгновенно стала мировым хитом. Оказывая уважение некоторым величайшим военачальникам истории, дополнение доставляет шесть уникальных и интересных сценариев, давая игрокам шанс изменить ход истории с помощью их новой мощной единицы "полководец". Civ IV: Warlords включает новые цивилизации, юниты и чудеса, которые предлагают еще больше веселья и захватывающих способов игрокам расширять военную власть их цивилизации, пока они стремятся к мировому господству.

 

  • Sid Meier's Civilization IV: Colonization
  • Sid Meier's Civilization® IV
    •  

С тиражом в 6 миллионов проданных копий и беспрецедентным одобрением со стороны фанатов и прессы по всему миру, Civilization Сида Мейера признана одной из самых великих компьютерных игр всех времен. Сейчас Сид Мейер и компания Firaxis Games решили вознести эту невероятно веселую и впечатляющую игру к новым вершинам, добавив новые пути, чтобы играть и побеждать, новые инструменты для управления и развития вашей цивилизации, абсолютно новые, простые в использовании возможности для модификации и абсолютно новые режимы и опции многопользовательской игры. Civilization IV придет к жизни как никогда ранее, в великолепно детализированном, живом 3D мире, который поднимет впечатление от игры на совершенно новый уровень. Civilization IV уже была провозглашена одной из десяти лучших игр 2005 года и игрой, которую должны иметь все геймеры мира!

 

 - Sid Meier's Civilization V

 

Возвращение флагмана среди глобальных пошаговых стратегии!

Станьте великим лидером и проведите свою цивилизацию от зари человечества в космическую эру: сражайтесь, управляйте дипломатией, отрывайте новые технологии, развивайтесь и создайте самую могущественную империю, которую когда-либо знал мир.

 

«Цивилизация 5» — это больше, чем просто стратегия. Благодаря великолепной графике и звуку, вы целиком погрузитесь в этот прекрасный мир, который жаждет покориться вам. Пятая часть знаменитой игровой серии устанавливает новый стандарт качества для глобальных стратегий существенно прибавив возможностей и вариантов развития, сделав противников умнее, а сетевую игру увлекательней и разнообразней.

Выберете одну из восемнадцати наций и проведите её через века, от первобытного общества до полётов в космос.

 

- Sid Meier's Civilization: Beyond Earth

 

Sid Meier's Civilization®: Beyond Earth™ - новая часть знаменитой серии, выполненная в тематике научной фантастики. Игра проходит в будущем, где глобальные события привели к краху современного общества и возникновению нового мирового порядка, а также оставили судьбу человечества под вопросом. Люди борются за выживание, и вновь образованные нации сосредотачиваются на космических полетах, чтобы найти то место, где можно будет начать все заново.

 

Вы входите в состав экспедиции, отправленной на строительство инопланетных домов, и напишете следующую главу в развитии человечества, ведя своих людей к новому фронтиру и создавая в космосе новую цивилизацию. Исследуйте и заселяйте другую планету, разрабатывайте новые технологии, собирайте мощные армии, стройте чудеса инопланетного света, определяйте облик своего нового мира. Отправляясь в путешествие, нужно принять очень важные решения. Каждый ваш выбор, от спонсора экспедиции до состава колонии, открывает поистине безграничные возможности.

 

© 1991-2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, Sid Meier’s Civilization, Civ, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Требования к системе

Операционная система 7 / Vista SP2 Процессор AMD Athlon X2 2.4GHz / Intel Core 2 Duo 1.8GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVidia 8800 GT 256 MB / Intel HD 3000 256 MB / ATI HD3650 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта DirectX 9.0c compatible sound card Жесткий диск 20 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth Classics Bundle [2K_2213] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Sid Meier's Civilization : Beyond Earth Classics Bundle включает в себя:

    - Sid Meier's Civilization III: Complete — это самое последнее предложение в серии Sid Meier's Civilization III, предоставляющее фанатам возможность играть в игру Sid Meier's Civilization III, затягивающее исследовательское путешествие в сочетании с обновленным и улучшенным многопользовательским дополнением Sid Meier's Civilization III: Play the World, а также всеми великолепными новыми цивилизациями, сценариями и возможностями из аддона Sid Meier's Civilization III: Conquests! Sid Meier's Civilization III: Complete предоставляет игроку больше путей для исследования, больше стратегий, больше способов игры и больше способов победить, и все это в одной упаковке!

    Sid Meier's Civilization IV - Complete Edition

    • Civilization IV: Beyond the Sword
      •  

    Sid Meier's Civilization IV®: Beyond the Sword — это второе расширение для Civilization IV — мирового хита, ставшего в 2005 году Игрой года. Расширение затрагивает исторический период после изобретения пороха. Разработчики из Firaxis и уважаемые члены сообщества подготовили 11 уникальных сценариев, бросающих вызов искушенному игроку. В Civ IV: Beyond the Sword входит десять новых цивилизаций, шестнадцать новых лидеров и пять новых чудес света. Новые юниты, входящие в это дополнение, разнообразят игровой опыт и откроют еще более захватывающие и увлекательные способы добиться мирового господства.

     

    • Civilization IV®: Warlords
      •  

    Sid Meier's Civilization IV: Warlords - первое дополнение для отмеченной наградами игры, которая мгновенно стала мировым хитом. Оказывая уважение некоторым величайшим военачальникам истории, дополнение доставляет шесть уникальных и интересных сценариев, давая игрокам шанс изменить ход истории с помощью их новой мощной единицы "полководец". Civ IV: Warlords включает новые цивилизации, юниты и чудеса, которые предлагают еще больше веселья и захватывающих способов игрокам расширять военную власть их цивилизации, пока они стремятся к мировому господству.

     

    • Sid Meier's Civilization IV: Colonization
    • Sid Meier's Civilization® IV
      •  

    С тиражом в 6 миллионов проданных копий и беспрецедентным одобрением со стороны фанатов и прессы по всему миру, Civilization Сида Мейера признана одной из самых великих компьютерных игр всех времен. Сейчас Сид Мейер и компания Firaxis Games решили вознести эту невероятно веселую и впечатляющую игру к новым вершинам, добавив новые пути, чтобы играть и побеждать, новые инструменты для управления и развития вашей цивилизации, абсолютно новые, простые в использовании возможности для модификации и абсолютно новые режимы и опции многопользовательской игры. Civilization IV придет к жизни как никогда ранее, в великолепно детализированном, живом 3D мире, который поднимет впечатление от игры на совершенно новый уровень. Civilization IV уже была провозглашена одной из десяти лучших игр 2005 года и игрой, которую должны иметь все геймеры мира!

     

     - Sid Meier's Civilization V

     

    Возвращение флагмана среди глобальных пошаговых стратегии!

    Станьте великим лидером и проведите свою цивилизацию от зари человечества в космическую эру: сражайтесь, управляйте дипломатией, отрывайте новые технологии, развивайтесь и создайте самую могущественную империю, которую когда-либо знал мир.

     

    «Цивилизация 5» — это больше, чем просто стратегия. Благодаря великолепной графике и звуку, вы целиком погрузитесь в этот прекрасный мир, который жаждет покориться вам. Пятая часть знаменитой игровой серии устанавливает новый стандарт качества для глобальных стратегий существенно прибавив возможностей и вариантов развития, сделав противников умнее, а сетевую игру увлекательней и разнообразней.

    Выберете одну из восемнадцати наций и проведите её через века, от первобытного общества до полётов в космос.

     

    - Sid Meier's Civilization: Beyond Earth

     

    Sid Meier's Civilization®: Beyond Earth™ - новая часть знаменитой серии, выполненная в тематике научной фантастики. Игра проходит в будущем, где глобальные события привели к краху современного общества и возникновению нового мирового порядка, а также оставили судьбу человечества под вопросом. Люди борются за выживание, и вновь образованные нации сосредотачиваются на космических полетах, чтобы найти то место, где можно будет начать все заново.

     

    Вы входите в состав экспедиции, отправленной на строительство инопланетных домов, и напишете следующую главу в развитии человечества, ведя своих людей к новому фронтиру и создавая в космосе новую цивилизацию. Исследуйте и заселяйте другую планету, разрабатывайте новые технологии, собирайте мощные армии, стройте чудеса инопланетного света, определяйте облик своего нового мира. Отправляясь в путешествие, нужно принять очень важные решения. Каждый ваш выбор, от спонсора экспедиции до состава колонии, открывает поистине безграничные возможности.

     

    © 1991-2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, Sid Meier’s Civilization, Civ, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

    Требования к системе

    Операционная система 7 / Vista SP2 Процессор AMD Athlon X2 2.4GHz / Intel Core 2 Duo 1.8GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVidia 8800 GT 256 MB / Intel HD 3000 256 MB / ATI HD3650 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта DirectX 9.0c compatible sound card Жесткий диск 20 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth Classics Bundle [2K_2213] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...