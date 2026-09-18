Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth [2K_1588] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth [2K_1588] (электронный ключ)
Описание
"Sid Meier's Civilization®: Beyond Earth™ - новая часть знаменитой серии, выполненная в тематике научной фантастики. Игра проходит в будущем, где глобальные события привели к краху современного общества и возникновению нового мирового порядка, а также оставили судьбу человечества под вопросом. Люди борются за выживание, и вновь образованные нации сосредотачиваются на космических полетах, чтобы найти то место, где можно будет начать все заново.
Вы входите в состав экспедиции, отправленной на строительство инопланетных домов, и напишете следующую главу в развитии человечества, ведя своих людей к новому фронтиру и создавая в космосе новую цивилизацию. Исследуйте и заселяйте другую планету, разрабатывайте новые технологии, собирайте мощные армии, стройте чудеса инопланетного света, определяйте облик своего нового мира. Отправляясь в путешествие, нужно принять очень важные решения. Каждый ваш выбор, от спонсора экспедиции до состава колонии, открывает поистине безграничные возможности.
Особенности игры
- Управляйте приключениями. Создайте новую нацию, определите ее культурную идентичность, выбрав одну из восьми экспедиций, у каждой из которых свой лидер и свои уникальные особенности. Организуйте экспедицию, собрав космический корабль, груз и колонистов путем различных решений, от которых зависят стартовые условия на новой планете.
- Заселяйте другую планету. Узнайте, чем опасна и чем выгодна новая планета с ее опасным ландшафтом, необычными ресурсами и враждебными формами жизни. Стройте форпосты, находите реликвии инопланетных рас, приручайте диковинных зверей, создавайте торговые маршруты и развивайте великолепные города, чтобы обеспечить процветание своим людям.
- Паутина технологий. Чтобы представить прогресс, ведущий в неопределенное будущее, развитие технологий реализовано в виде нелинейных вариантов, влияющих на развитие человечества. В паутине технологий есть три направления, каждому из которых соответствуют свои условия победы.
- Действия на орбите. Готовьте и вводите в строй улучшенные военные, экономические и научные спутники, которые обеспечат вам оборону, нападение и поддержку с орбиты.
- Настройка игровых единиц. Открывайте различные улучшения в паутине технологий и настраивайте свои единицы сообразно стилю игры.
- Многопользовательская игра. Состязаться за власть в новом мире могут до 8 игроков.
- Поддержка модификаций. Игрокам дается возможность настроить и изменить игру под свои потребности.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista Процессор 1.8 GHz Intel Core 2 Duo E4300 или 2.4 GHz AMD Athlon 64 X2 4600+ Оперативная память 2Гб Видеокарта AT Radeon HD3650 256 MB / Nvidia GeForce 8600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
"Sid Meier's Civilization®: Beyond Earth™ - новая часть знаменитой серии, выполненная в тематике научной фантастики. Игра проходит в будущем, где глобальные события привели к краху современного общества и возникновению нового мирового порядка, а также оставили судьбу человечества под вопросом. Люди борются за выживание, и вновь образованные нации сосредотачиваются на космических полетах, чтобы найти то место, где можно будет начать все заново.
Вы входите в состав экспедиции, отправленной на строительство инопланетных домов, и напишете следующую главу в развитии человечества, ведя своих людей к новому фронтиру и создавая в космосе новую цивилизацию. Исследуйте и заселяйте другую планету, разрабатывайте новые технологии, собирайте мощные армии, стройте чудеса инопланетного света, определяйте облик своего нового мира. Отправляясь в путешествие, нужно принять очень важные решения. Каждый ваш выбор, от спонсора экспедиции до состава колонии, открывает поистине безграничные возможности.
Особенности игры
- Управляйте приключениями. Создайте новую нацию, определите ее культурную идентичность, выбрав одну из восьми экспедиций, у каждой из которых свой лидер и свои уникальные особенности. Организуйте экспедицию, собрав космический корабль, груз и колонистов путем различных решений, от которых зависят стартовые условия на новой планете.
- Заселяйте другую планету. Узнайте, чем опасна и чем выгодна новая планета с ее опасным ландшафтом, необычными ресурсами и враждебными формами жизни. Стройте форпосты, находите реликвии инопланетных рас, приручайте диковинных зверей, создавайте торговые маршруты и развивайте великолепные города, чтобы обеспечить процветание своим людям.
- Паутина технологий. Чтобы представить прогресс, ведущий в неопределенное будущее, развитие технологий реализовано в виде нелинейных вариантов, влияющих на развитие человечества. В паутине технологий есть три направления, каждому из которых соответствуют свои условия победы.
- Действия на орбите. Готовьте и вводите в строй улучшенные военные, экономические и научные спутники, которые обеспечат вам оборону, нападение и поддержку с орбиты.
- Настройка игровых единиц. Открывайте различные улучшения в паутине технологий и настраивайте свои единицы сообразно стилю игры.
- Многопользовательская игра. Состязаться за власть в новом мире могут до 8 игроков.
- Поддержка модификаций. Игрокам дается возможность настроить и изменить игру под свои потребности.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista Процессор 1.8 GHz Intel Core 2 Duo E4300 или 2.4 GHz AMD Athlon 64 X2 4600+ Оперативная память 2Гб Видеокарта AT Radeon HD3650 256 MB / Nvidia GeForce 8600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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