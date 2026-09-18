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Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - The Collection [2K_3767] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - The Collection [2K_3767] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Civilization : Beyond Earth - The Collection [2K_3767] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300584
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - The Collection [2K_3767] (электронный ключ)

Описание

Sid Meier's Civilization®: Beyond Earth™ - новая часть знаменитой серии, выполненная в тематике научной фантастики. Игра проходит в будущем, где глобальные события привели к краху современного общества и возникновению нового мирового порядка, а также оставили судьбу человечества под вопросом. Люди борются за выживание, и вновь образованные нации сосредотачиваются на космических полетах, чтобы найти то место, где можно будет начать все заново.

Вы входите в состав экспедиции, отправленной на строительство инопланетных домов, и напишете следующую главу в развитии человечества, ведя своих людей к новому фронтиру и создавая в космосе новую цивилизацию. Исследуйте и заселяйте другую планету, разрабатывайте новые технологии, собирайте мощные армии, стройте чудеса инопланетного света, определяйте облик своего нового мира. Отправляясь в путешествие, нужно принять очень важные решения. Каждый ваш выбор, от спонсора экспедиции до состава колонии, открывает поистине безграничные возможности.

 

Ключевые Особенности:

 

  • Управляйте приключениями. Создайте новую нацию, определите ее культурную идентичность, выбрав одну из восьми экспедиций, у каждой из которых свой лидер и свои уникальные особенности. Организуйте экспедицию, собрав космический корабль, груз и колонистов путем различных решений, от которых зависят стартовые условия на новой планете.
  • Заселяйте другую планету. Узнайте, чем опасна и чем выгодна новая планета с ее опасным ландшафтом, необычными ресурсами и враждебными формами жизни. Стройте форпосты, находите реликвии инопланетных рас, приручайте диковинных зверей, создавайте торговые маршруты и развивайте великолепные города, чтобы обеспечить процветание своим людям.
  • Паутина технологий. Чтобы представить прогресс, ведущий в неопределенное будущее, развитие технологий реализовано в виде нелинейных вариантов, влияющих на развитие человечества. В паутине технологий есть три направления, каждому из которых соответствуют свои условия победы.
  • Действия на орбите. Готовьте и вводите в строй улучшенные военные, экономические и научные спутники, которые обеспечат вам оборону, нападение и поддержку с орбиты.
  • Настройка игровых единиц. Открывайте различные улучшения в паутине технологий и настраивайте свои единицы сообразно стилю игры.
  • Многопользовательская игра. Состязаться за власть в новом мире могут до 8 игроков.
  • Поддержка модификаций. Игрокам дается возможность настроить и изменить игру под свои потребности.
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  •  

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

© Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании, 1991-2014. Разработка Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, Sid Meier’s Civilization, Civ, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и их логотипы являются товарными знаками Take-Two interactive Software, Inc. Все прочие знаки и товарные знаки являются собственностью их владельцев. Все права сохранены.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVidia 8800 GT 256 MB / Intel HD 3000 256 MB / ATI HD3650 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Sid Meier's Civilization®: Beyond Earth™ - новая часть знаменитой серии, выполненная в тематике научной фантастики. Игра проходит в будущем, где глобальные события привели к краху современного общества и возникновению нового мирового порядка, а также оставили судьбу человечества под вопросом. Люди борются за выживание, и вновь образованные нации сосредотачиваются на космических полетах, чтобы найти то место, где можно будет начать все заново.

    Вы входите в состав экспедиции, отправленной на строительство инопланетных домов, и напишете следующую главу в развитии человечества, ведя своих людей к новому фронтиру и создавая в космосе новую цивилизацию. Исследуйте и заселяйте другую планету, разрабатывайте новые технологии, собирайте мощные армии, стройте чудеса инопланетного света, определяйте облик своего нового мира. Отправляясь в путешествие, нужно принять очень важные решения. Каждый ваш выбор, от спонсора экспедиции до состава колонии, открывает поистине безграничные возможности.

     

    Ключевые Особенности:

     

    • Управляйте приключениями. Создайте новую нацию, определите ее культурную идентичность, выбрав одну из восьми экспедиций, у каждой из которых свой лидер и свои уникальные особенности. Организуйте экспедицию, собрав космический корабль, груз и колонистов путем различных решений, от которых зависят стартовые условия на новой планете.
    • Заселяйте другую планету. Узнайте, чем опасна и чем выгодна новая планета с ее опасным ландшафтом, необычными ресурсами и враждебными формами жизни. Стройте форпосты, находите реликвии инопланетных рас, приручайте диковинных зверей, создавайте торговые маршруты и развивайте великолепные города, чтобы обеспечить процветание своим людям.
    • Паутина технологий. Чтобы представить прогресс, ведущий в неопределенное будущее, развитие технологий реализовано в виде нелинейных вариантов, влияющих на развитие человечества. В паутине технологий есть три направления, каждому из которых соответствуют свои условия победы.
    • Действия на орбите. Готовьте и вводите в строй улучшенные военные, экономические и научные спутники, которые обеспечат вам оборону, нападение и поддержку с орбиты.
    • Настройка игровых единиц. Открывайте различные улучшения в паутине технологий и настраивайте свои единицы сообразно стилю игры.
    • Многопользовательская игра. Состязаться за власть в новом мире могут до 8 игроков.
    • Поддержка модификаций. Игрокам дается возможность настроить и изменить игру под свои потребности.
      •  
    •  

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    © Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании, 1991-2014. Разработка Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, Sid Meier’s Civilization, Civ, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и их логотипы являются товарными знаками Take-Two interactive Software, Inc. Все прочие знаки и товарные знаки являются собственностью их владельцев. Все права сохранены.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVidia 8800 GT 256 MB / Intel HD 3000 256 MB / ATI HD3650 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - The Collection [2K_3767] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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