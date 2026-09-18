Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - The Collection [2K_3767] (электронный ключ)

Описание

Sid Meier's Civilization®: Beyond Earth™ - новая часть знаменитой серии, выполненная в тематике научной фантастики. Игра проходит в будущем, где глобальные события привели к краху современного общества и возникновению нового мирового порядка, а также оставили судьбу человечества под вопросом. Люди борются за выживание, и вновь образованные нации сосредотачиваются на космических полетах, чтобы найти то место, где можно будет начать все заново.

Вы входите в состав экспедиции, отправленной на строительство инопланетных домов, и напишете следующую главу в развитии человечества, ведя своих людей к новому фронтиру и создавая в космосе новую цивилизацию. Исследуйте и заселяйте другую планету, разрабатывайте новые технологии, собирайте мощные армии, стройте чудеса инопланетного света, определяйте облик своего нового мира. Отправляясь в путешествие, нужно принять очень важные решения. Каждый ваш выбор, от спонсора экспедиции до состава колонии, открывает поистине безграничные возможности.

Ключевые Особенности:

Управляйте приключениями. Создайте новую нацию, определите ее культурную идентичность, выбрав одну из восьми экспедиций, у каждой из которых свой лидер и свои уникальные особенности. Организуйте экспедицию, собрав космический корабль, груз и колонистов путем различных решений, от которых зависят стартовые условия на новой планете.

Заселяйте другую планету. Узнайте, чем опасна и чем выгодна новая планета с ее опасным ландшафтом, необычными ресурсами и враждебными формами жизни. Стройте форпосты, находите реликвии инопланетных рас, приручайте диковинных зверей, создавайте торговые маршруты и развивайте великолепные города, чтобы обеспечить процветание своим людям.

Паутина технологий. Чтобы представить прогресс, ведущий в неопределенное будущее, развитие технологий реализовано в виде нелинейных вариантов, влияющих на развитие человечества. В паутине технологий есть три направления, каждому из которых соответствуют свои условия победы.

Действия на орбите. Готовьте и вводите в строй улучшенные военные, экономические и научные спутники, которые обеспечат вам оборону, нападение и поддержку с орбиты.

Настройка игровых единиц. Открывайте различные улучшения в паутине технологий и настраивайте свои единицы сообразно стилю игры.

Многопользовательская игра. Состязаться за власть в новом мире могут до 8 игроков.

Поддержка модификаций. Игрокам дается возможность настроить и изменить игру под свои потребности.



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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVidia 8800 GT 256 MB / Intel HD 3000 256 MB / ATI HD3650 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.