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Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - Rising Tide [2K_2214] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - Rising Tide [2K_2214] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Civilization : Beyond Earth - Rising Tide [2K_2214] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300583
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - Rising Tide [2K_2214] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Civilization: Beyond Earth.

Rising Tide - это потрясающее дополнение к Civilization: Beyond Earth, в котором появляется возможность колонизировать океанские просторы. Благодаря этому под вашим контролем может оказаться не только вся поверхность планеты, но и морские пучины. Вас также ожидают улучшенные возможности дипломатии, гибридные совершенства, новые фракции и многое другое.Человечество недолго ликовало, после того как первая волна колонистов покинула Землю. Те, кто остался, вступили в жестокую борьбу за быстро иссякающие ресурсы бесплодной планеты. В это смутное время возникли две новых фракции, которые отреклись от идеалов предшествующих поколений и стали жить по законам нового мира, исповедуя принципы оппортунизма, бескомпромиссности и беспощадности, преследуя только одну цель - выжить. Десятилетия прошли, с тех пор как первые космические колонисты ступили на поверхность новой планеты. И теперь выжившие потомки участников первых экспедиций с тревогой всматриваются в звездное небо, таящее в себе мрачную угрозу - новое, суровое поколение переселенцев с умирающей планеты.Основанная на классическом сюжете серии Civilization игра Beyond Earth станет вашим пропуском в будущее научной фантастики. Rising Tide дополнит сюжет Beyond Earth, позволив отправиться за пределы изведанных ранее границ суши и колонизировать океанские просторы. Вас ждут новые возможности выбора и варианты дипломатического урегулирования. Постройте светлое будущее человечества таким, каким его видите именно вы, используя все нововведения Rising Tide.

 

Особенности игры:

  • Покоряйте океан: стройте плавучие поселения и используйте природные ресурсы, таящиеся в морских глубинах чужеродной планеты, обороняйтесь от атак невиданных морских чудищ, наделенных уникальными способностями. Океанская карта превосходна для повторной игры, а новая механика и стратегические возможности позволят игрокам установить безграничное владычество над новым миром.
  • Динамически меняющиеся умения лидеров: с течением игрового процесса как игроки, так и лидеры, управляемые ИИ, могут открывать новые умения и составлять различные их комбинации, наиболее эффективно отвечающие потребностям изменяющейся реальности. Динамические наборы умений также привнесут новизну и в систему дипломатии, эффективность которой будет напрямую зависеть от новых параметров - страха и уважения.
  • Новые расширенные возможности дипломатии: формируйте дипломатический ландшафт, используя политический капитал, чтобы улучшать свои умения, изменять дипломатический статус и помогать в улучшении умений союзников.
  • Новые спонсоры: в игру добавлено четыре новых фракции, в том числе кочевники Аль Фалах - потомки состоятельных и могущественных ближневосточных народов, обладающие богатым культурным и торговым наследием.
  • Новая система артефактов: собирайте и сочетайте артефакты, чтобы открыть новые свойства, улучшения для юнитов и зданий вашей фракции в новом мире.
  • Новые гибридные войска: совершенства представляют собой конкурирующие доктрины будущего человечества. Сделав ставку сразу на несколько совершенств, нежели на одно, игроки смогут открыть особые гибридные юниты и улучшения.
  • Новые биомы: в игру добавлено два новых типа планет. Первичные миры характеризуются высокой вулканической активностью и беспорядочным ландшафтом, присущим планетам в стадии формирования. Остывшие же миры, напротив, утратили жар за свою долгую историю, и их поверхность покрыта ледяными океанами и тундрой.
    •  

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

© 1991-2015 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Разработка - Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, Sid Meier’s Civilization, Civ, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются торговыми марками корпорации Take-Two Interactive Software. Значок рейтинга является торговой маркой организации Entertainment Software Association. Все остальные марки и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев. Все права сохранены. Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 / ATI Radeon HD 3650 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 13 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - Rising Tide [2K_2214] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Civilization: Beyond Earth.

    Rising Tide - это потрясающее дополнение к Civilization: Beyond Earth, в котором появляется возможность колонизировать океанские просторы. Благодаря этому под вашим контролем может оказаться не только вся поверхность планеты, но и морские пучины. Вас также ожидают улучшенные возможности дипломатии, гибридные совершенства, новые фракции и многое другое.Человечество недолго ликовало, после того как первая волна колонистов покинула Землю. Те, кто остался, вступили в жестокую борьбу за быстро иссякающие ресурсы бесплодной планеты. В это смутное время возникли две новых фракции, которые отреклись от идеалов предшествующих поколений и стали жить по законам нового мира, исповедуя принципы оппортунизма, бескомпромиссности и беспощадности, преследуя только одну цель - выжить. Десятилетия прошли, с тех пор как первые космические колонисты ступили на поверхность новой планеты. И теперь выжившие потомки участников первых экспедиций с тревогой всматриваются в звездное небо, таящее в себе мрачную угрозу - новое, суровое поколение переселенцев с умирающей планеты.Основанная на классическом сюжете серии Civilization игра Beyond Earth станет вашим пропуском в будущее научной фантастики. Rising Tide дополнит сюжет Beyond Earth, позволив отправиться за пределы изведанных ранее границ суши и колонизировать океанские просторы. Вас ждут новые возможности выбора и варианты дипломатического урегулирования. Постройте светлое будущее человечества таким, каким его видите именно вы, используя все нововведения Rising Tide.

     

    Особенности игры:

    • Покоряйте океан: стройте плавучие поселения и используйте природные ресурсы, таящиеся в морских глубинах чужеродной планеты, обороняйтесь от атак невиданных морских чудищ, наделенных уникальными способностями. Океанская карта превосходна для повторной игры, а новая механика и стратегические возможности позволят игрокам установить безграничное владычество над новым миром.
    • Динамически меняющиеся умения лидеров: с течением игрового процесса как игроки, так и лидеры, управляемые ИИ, могут открывать новые умения и составлять различные их комбинации, наиболее эффективно отвечающие потребностям изменяющейся реальности. Динамические наборы умений также привнесут новизну и в систему дипломатии, эффективность которой будет напрямую зависеть от новых параметров - страха и уважения.
    • Новые расширенные возможности дипломатии: формируйте дипломатический ландшафт, используя политический капитал, чтобы улучшать свои умения, изменять дипломатический статус и помогать в улучшении умений союзников.
    • Новые спонсоры: в игру добавлено четыре новых фракции, в том числе кочевники Аль Фалах - потомки состоятельных и могущественных ближневосточных народов, обладающие богатым культурным и торговым наследием.
    • Новая система артефактов: собирайте и сочетайте артефакты, чтобы открыть новые свойства, улучшения для юнитов и зданий вашей фракции в новом мире.
    • Новые гибридные войска: совершенства представляют собой конкурирующие доктрины будущего человечества. Сделав ставку сразу на несколько совершенств, нежели на одно, игроки смогут открыть особые гибридные юниты и улучшения.
    • Новые биомы: в игру добавлено два новых типа планет. Первичные миры характеризуются высокой вулканической активностью и беспорядочным ландшафтом, присущим планетам в стадии формирования. Остывшие же миры, напротив, утратили жар за свою долгую историю, и их поверхность покрыта ледяными океанами и тундрой.
      •  

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    © 1991-2015 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Разработка - Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, Sid Meier’s Civilization, Civ, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются торговыми марками корпорации Take-Two Interactive Software. Значок рейтинга является торговой маркой организации Entertainment Software Association. Все остальные марки и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев. Все права сохранены. Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 / ATI Radeon HD 3650 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 13 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - Rising Tide [2K_2214] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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