Top.Mail.Ru
Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - Exoplanets Map Pack [2K_2196] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - Exoplanets Map Pack [2K_2196] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК Sid Meier&#039;s Civilization : Beyond Earth - Exoplanets Map Pack [2K_2196] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300582
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - Exoplanets Map Pack [2K_2196] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization : Beyond Earth.

Набор карт «Экзопланеты», включает в себя шесть игровых карт, созданных на основе реальных планет извне Солнечной системы. Каждый раз при создании новой игры специальный модуль случайным образом генерирует географию планеты, улучшая качество повторной игры в новых инопланетных мирах.

В набор включены следующие планеты:

  • Кеплер 186ф: цветущая, покрытая лесами планета, одна из первых известных «землеподобных» планет.
  • Альфа Центавра Б б: планета, находящаяся на орбите ближайшей к Солнечной системе звезды. Исторические документы о заселении континентов этой безводной планеты хорошо сохранились.
  • Тау Кита д: эта планета морей и архипелагов изобилует ресурсами и разнообразными формами жизни.
  • Мю Жертвенника ф: синхронно вращающаяся вокруг тусклой звезды планета. Ее южное полушарие представляет собой раскаленную пустыню, в которой никогда заходит солнце, северное полушарие — вечно погруженную во мрак мерзлоту.
  • 82 Эридана е: чужеродный мир со скудными водными ресурсами, страдающий от разрушительного воздействия тектонических сил.
  • Эта Лисички б: загадочная, недавно открытая планета с неизвестным ландшафтом.
    •  

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

© 1991-2015 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Разработка - Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, Sid Meier’s Civilization, Civ, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются торговыми марками корпорации Take-Two Interactive Software. Значок рейтинга является торговой маркой организации Entertainment Software Association. Все остальные марки и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев. Все права сохранены.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 / ATI Radeon HD 3650 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - Exoplanets Map Pack [2K_2196] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization : Beyond Earth.

    Набор карт «Экзопланеты», включает в себя шесть игровых карт, созданных на основе реальных планет извне Солнечной системы. Каждый раз при создании новой игры специальный модуль случайным образом генерирует географию планеты, улучшая качество повторной игры в новых инопланетных мирах.

    В набор включены следующие планеты:

    • Кеплер 186ф: цветущая, покрытая лесами планета, одна из первых известных «землеподобных» планет.
    • Альфа Центавра Б б: планета, находящаяся на орбите ближайшей к Солнечной системе звезды. Исторические документы о заселении континентов этой безводной планеты хорошо сохранились.
    • Тау Кита д: эта планета морей и архипелагов изобилует ресурсами и разнообразными формами жизни.
    • Мю Жертвенника ф: синхронно вращающаяся вокруг тусклой звезды планета. Ее южное полушарие представляет собой раскаленную пустыню, в которой никогда заходит солнце, северное полушарие — вечно погруженную во мрак мерзлоту.
    • 82 Эридана е: чужеродный мир со скудными водными ресурсами, страдающий от разрушительного воздействия тектонических сил.
    • Эта Лисички б: загадочная, недавно открытая планета с неизвестным ландшафтом.
      •  

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    © 1991-2015 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Разработка - Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, Sid Meier’s Civilization, Civ, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются торговыми марками корпорации Take-Two Interactive Software. Значок рейтинга является торговой маркой организации Entertainment Software Association. Все остальные марки и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев. Все права сохранены.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 / ATI Radeon HD 3650 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - Exoplanets Map Pack [2K_2196] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...