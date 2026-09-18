Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - Exoplanets Map Pack [2K_2196] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Civilization : Beyond Earth - Exoplanets Map Pack [2K_2196] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization : Beyond Earth.
Набор карт «Экзопланеты», включает в себя шесть игровых карт, созданных на основе реальных планет извне Солнечной системы. Каждый раз при создании новой игры специальный модуль случайным образом генерирует географию планеты, улучшая качество повторной игры в новых инопланетных мирах.
В набор включены следующие планеты:
- Кеплер 186ф: цветущая, покрытая лесами планета, одна из первых известных «землеподобных» планет.
- Альфа Центавра Б б: планета, находящаяся на орбите ближайшей к Солнечной системе звезды. Исторические документы о заселении континентов этой безводной планеты хорошо сохранились.
- Тау Кита д: эта планета морей и архипелагов изобилует ресурсами и разнообразными формами жизни.
- Мю Жертвенника ф: синхронно вращающаяся вокруг тусклой звезды планета. Ее южное полушарие представляет собой раскаленную пустыню, в которой никогда заходит солнце, северное полушарие — вечно погруженную во мрак мерзлоту.
- 82 Эридана е: чужеродный мир со скудными водными ресурсами, страдающий от разрушительного воздействия тектонических сил.
- Эта Лисички б: загадочная, недавно открытая планета с неизвестным ландшафтом.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 1991-2015 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Разработка - Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, Sid Meier’s Civilization, Civ, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются торговыми марками корпорации Take-Two Interactive Software. Значок рейтинга является торговой маркой организации Entertainment Software Association. Все остальные марки и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев. Все права сохранены.
Требования к системеОперационная система Windows 7 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 / ATI Radeon HD 3650 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Sid Meier's Civilization : Beyond Earth.
Набор карт «Экзопланеты», включает в себя шесть игровых карт, созданных на основе реальных планет извне Солнечной системы. Каждый раз при создании новой игры специальный модуль случайным образом генерирует географию планеты, улучшая качество повторной игры в новых инопланетных мирах.
В набор включены следующие планеты:
- Кеплер 186ф: цветущая, покрытая лесами планета, одна из первых известных «землеподобных» планет.
- Альфа Центавра Б б: планета, находящаяся на орбите ближайшей к Солнечной системе звезды. Исторические документы о заселении континентов этой безводной планеты хорошо сохранились.
- Тау Кита д: эта планета морей и архипелагов изобилует ресурсами и разнообразными формами жизни.
- Мю Жертвенника ф: синхронно вращающаяся вокруг тусклой звезды планета. Ее южное полушарие представляет собой раскаленную пустыню, в которой никогда заходит солнце, северное полушарие — вечно погруженную во мрак мерзлоту.
- 82 Эридана е: чужеродный мир со скудными водными ресурсами, страдающий от разрушительного воздействия тектонических сил.
- Эта Лисички б: загадочная, недавно открытая планета с неизвестным ландшафтом.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 1991-2015 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Разработка - Firaxis Games. Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, Sid Meier’s Civilization, Civ, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются торговыми марками корпорации Take-Two Interactive Software. Значок рейтинга является торговой маркой организации Entertainment Software Association. Все остальные марки и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев. Все права сохранены.
Требования к системеОперационная система Windows 7 / Windows Vista SP2 Процессор Intel Core 2 Duo 1.8 GHz / AMD Athlon X2 64 2.0 GHz Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVIDIA 8800 GT / Intel HD 3000 / ATI Radeon HD 3650 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 8 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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