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Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol Bundle [2K_1587] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol Bundle [2K_1587] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier&#039;s Ace Patrol Bundle [2K_1587] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300580
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol Bundle [2K_1587] (электронный ключ)

Описание

Состав издания:

  • Sid Meier's Ace Patrol
  • Sid Meier's Ace Patrol: Pacific Skies
    •  

Sid Meier's Ace Patrol В небе над Европой идут бои. Выбирайте крылатые машины из нескольких десятков самых знаменитых истребителей времен Первой мировой и вступайте в бой! Выполняйте фигуры высшего пилотажа – бочки, петли и штопор, чтобы, сев врагу на хвост, не оставить ему ни шанса. Улучшайте свои истребители, оттачивайте мастерство, повышайте пилотов в звании и получайте преимущество в бою. Сможете ли вы переломить ход войны или же падете, сраженные огнем врага?

Sid Meier's Ace Patrol: Pacific Skies Небо вновь неспокойно. Примите участие в грандиозных баталиях Второй мировой, гремевших над Тихим океаном! Поднимайте в воздух знаменитые американские или японские истребители, совершенствуйте свои крылатые машины, повышайте в звании лучших пилотов – это позволит им изучить навыки, необходимые, чтобы внезапно атаковать особо важные вражеские объекты, спасать пленных или бомбить противника. Измените ли вы ход войны или станете очередной жертвой вражеского аса – зависит только от вас!

© 2012-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Ace Patrol и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система 7 Процессор 1.8 Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 300 Мб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Состав издания:

    • Sid Meier's Ace Patrol
    • Sid Meier's Ace Patrol: Pacific Skies
      •  

    Sid Meier's Ace Patrol В небе над Европой идут бои. Выбирайте крылатые машины из нескольких десятков самых знаменитых истребителей времен Первой мировой и вступайте в бой! Выполняйте фигуры высшего пилотажа – бочки, петли и штопор, чтобы, сев врагу на хвост, не оставить ему ни шанса. Улучшайте свои истребители, оттачивайте мастерство, повышайте пилотов в звании и получайте преимущество в бою. Сможете ли вы переломить ход войны или же падете, сраженные огнем врага?

    Sid Meier's Ace Patrol: Pacific Skies Небо вновь неспокойно. Примите участие в грандиозных баталиях Второй мировой, гремевших над Тихим океаном! Поднимайте в воздух знаменитые американские или японские истребители, совершенствуйте свои крылатые машины, повышайте в звании лучших пилотов – это позволит им изучить навыки, необходимые, чтобы внезапно атаковать особо важные вражеские объекты, спасать пленных или бомбить противника. Измените ли вы ход войны или станете очередной жертвой вражеского аса – зависит только от вас!

    © 2012-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Ace Patrol и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система 7 Процессор 1.8 Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 300 Мб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol Bundle [2K_1587] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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