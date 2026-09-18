Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol [2K_1585] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier's Ace Patrol [2K_1585] (электронный ключ)
Описание
Небо над Европой - опасное место. Пилоты ведут целые эскадрильи к славной победе или разгромному поражению! Возьмите под свое управление дюжины самых знаменитых истребителей времен Первой мировой и вступайте в бой.
Используйте бочки, петли и штопор, чтобы сесть врагу на хвост. Улучшайте свои истребители, повышайте звания пилотов, чтобы они получали новые навыки и преимущество в бою. Сможете ли вы переломить ход войны или упадете на землю, сраженные огнем врага?
Особенности игры:
- Пройдите путь от авиатора до аса - вас ждут 180 миссий и 30 самолетов
- Зарабатывайте новые звания, улучшения оборудования и новые маневры - бочки, петли, пролеты
- Открывайте новых асов с новыми наборами навыков и расширяйте игровые возможности
- Однопользовательская кампания и многопользовательские миссии для поочередной игры со списками лидеров
© 2012-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Ace Patrol and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. All other marks are property of their respective owners. All Rights Reserved. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 Процессор 1.8 Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 300 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Небо над Европой - опасное место. Пилоты ведут целые эскадрильи к славной победе или разгромному поражению! Возьмите под свое управление дюжины самых знаменитых истребителей времен Первой мировой и вступайте в бой.
Используйте бочки, петли и штопор, чтобы сесть врагу на хвост. Улучшайте свои истребители, повышайте звания пилотов, чтобы они получали новые навыки и преимущество в бою. Сможете ли вы переломить ход войны или упадете на землю, сраженные огнем врага?
Особенности игры:
- Пройдите путь от авиатора до аса - вас ждут 180 миссий и 30 самолетов
- Зарабатывайте новые звания, улучшения оборудования и новые маневры - бочки, петли, пролеты
- Открывайте новых асов с новыми наборами навыков и расширяйте игровые возможности
- Однопользовательская кампания и многопользовательские миссии для поочередной игры со списками лидеров
© 2012-2013 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K, 2K Games, Ace Patrol and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. All other marks are property of their respective owners. All Rights Reserved. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 Процессор 1.8 Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 300 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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