Игра для ПК Sid Meier’s Civilization® VI - Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack [2K_3661] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Sid Meier’s Civilization® VI - Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack [2K_3661] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры Sid Meier’s Civilization® VI.
Это дополнение входит в состав Civilization VI Digital Deluxe.
В игре Sid Meier’s Civilization VI Джайаварман VII правит кхмерами, а Трибхувана – Индонезией. Каждый лидер уникален и универсален, и вместе с тем каждая из цивилизаций привносит в религиозную игру новые испытания. Индонезия – сильная морская держава с мощным флотом джонок, а кхмеры возводят на речных берегах густонаселенные цветущие города. Обе цивилизации встречаются на уникальной карте Юго-Восточной Азии в новом сценарии «Путь к нирване», где ваша задача – обеспечить своей религии наибольшее число последователей.
Ключевые Особенности:
- Уникальная способность цивилизации: «Великий барай». Фермы, размещенные у акведуков, производят больше пищи, а акведуки дают веру и довольство.
- Уникальная способность правителя: способность Джайавармана «Монастыри короля» позволяет кхмерам захватывать прилежащую территорию, а также производить пищу и жилье, располагая священные места на реках.
- Уникальный юнит: домрей (баллиста на боевом слоне) сильнее катапульты, может передвигаться и стрелять в тот же ход, имеет зону контроля.
- Уникальное здание: прасат – замещает храм и дает одну ячейку реликвии. Произведенные здесь миссионеры получают новую особенность – погибнув в религиозной баталии, они превращаются в реликвию.
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Дополнение также включает индонезийскую цивилизацию с королевой Трибхуваной, уникальным юнитом «джонка» и уникальным улучшением «кампонг».
- Уникальная способность цивилизации: «Великая Нусантара» дает некоторым районам небольшие бонусы за соседство с клетками побережья, а развлекательные комплексы производят дополнительное довольство, если находятся рядом с клеткой побережья (не озера).
- Уникальная способность правителя: способность Трибхуваны «Великая богиня Трех миров» дает прибрежным городам бонус к вере, позволяет приобретать морские юниты с частичной оплатой очками веры и игнорирует расход ОП на погрузку на корабль и выгрузку с корабля для религиозных юнитов.
- Уникальный юнит: джонка, замещающая фрегат. Она движется быстрее, в построении ее боевая мощь повышается, все юниты в одном строю с джонкой движутся с ее скоростью.
- Уникальное улучшение: кампонг дает жилье, производство и пищу за каждую соседнюю рыбацкую лодку и может быть улучшен по мере развития технологий на поздних этапах игры.
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Новый сценарий «Путь к нирване»:
- Земли вокруг Индийского океана – это пестрая мозаика народов и религий. Небо возложило на вас великую миссию – принести свет на эти земли. Крепка ли ваша вера? Удастся ли вам обратить все народы Юго-Восточной Азии в истинную религию? В этом 50-ходовом сценарии ваша задача – набрать как можно больше последователей вашей религии, очков веры за ход и иностранных городов, перешедших в вашу религию.
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Новое чудо света:
- Ангкор-Ват: крупнейший в мире религиозный памятник возвращается в Civilization! Этот храм можно построить только рядом с акведуком, он производит веру, а по окончании строительства добавляет одну единицу жилья и населения каждому городу игрока.
Новое чудо природы:
- Бухта Халонг: Эта потрясающая бухта в 2012 году вошла в число семи новых чудес света. Она дает пищу, производство и культуру, а также значительный боевой бонус морским юнитам на клетках бухты.
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Новая карта:
- Расширяйте свои владения по всей Юго-Восточной Азии на новой политической карте с опцией случайной стартовой позиции.
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©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz or greater Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570 or nVidia 450) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры Sid Meier’s Civilization® VI.
Это дополнение входит в состав Civilization VI Digital Deluxe.
В игре Sid Meier’s Civilization VI Джайаварман VII правит кхмерами, а Трибхувана – Индонезией. Каждый лидер уникален и универсален, и вместе с тем каждая из цивилизаций привносит в религиозную игру новые испытания. Индонезия – сильная морская держава с мощным флотом джонок, а кхмеры возводят на речных берегах густонаселенные цветущие города. Обе цивилизации встречаются на уникальной карте Юго-Восточной Азии в новом сценарии «Путь к нирване», где ваша задача – обеспечить своей религии наибольшее число последователей.
Ключевые Особенности:
- Уникальная способность цивилизации: «Великий барай». Фермы, размещенные у акведуков, производят больше пищи, а акведуки дают веру и довольство.
- Уникальная способность правителя: способность Джайавармана «Монастыри короля» позволяет кхмерам захватывать прилежащую территорию, а также производить пищу и жилье, располагая священные места на реках.
- Уникальный юнит: домрей (баллиста на боевом слоне) сильнее катапульты, может передвигаться и стрелять в тот же ход, имеет зону контроля.
- Уникальное здание: прасат – замещает храм и дает одну ячейку реликвии. Произведенные здесь миссионеры получают новую особенность – погибнув в религиозной баталии, они превращаются в реликвию.
-
Дополнение также включает индонезийскую цивилизацию с королевой Трибхуваной, уникальным юнитом «джонка» и уникальным улучшением «кампонг».
- Уникальная способность цивилизации: «Великая Нусантара» дает некоторым районам небольшие бонусы за соседство с клетками побережья, а развлекательные комплексы производят дополнительное довольство, если находятся рядом с клеткой побережья (не озера).
- Уникальная способность правителя: способность Трибхуваны «Великая богиня Трех миров» дает прибрежным городам бонус к вере, позволяет приобретать морские юниты с частичной оплатой очками веры и игнорирует расход ОП на погрузку на корабль и выгрузку с корабля для религиозных юнитов.
- Уникальный юнит: джонка, замещающая фрегат. Она движется быстрее, в построении ее боевая мощь повышается, все юниты в одном строю с джонкой движутся с ее скоростью.
- Уникальное улучшение: кампонг дает жилье, производство и пищу за каждую соседнюю рыбацкую лодку и может быть улучшен по мере развития технологий на поздних этапах игры.
-
Новый сценарий «Путь к нирване»:
- Земли вокруг Индийского океана – это пестрая мозаика народов и религий. Небо возложило на вас великую миссию – принести свет на эти земли. Крепка ли ваша вера? Удастся ли вам обратить все народы Юго-Восточной Азии в истинную религию? В этом 50-ходовом сценарии ваша задача – набрать как можно больше последователей вашей религии, очков веры за ход и иностранных городов, перешедших в вашу религию.
-
Новое чудо света:
- Ангкор-Ват: крупнейший в мире религиозный памятник возвращается в Civilization! Этот храм можно построить только рядом с акведуком, он производит веру, а по окончании строительства добавляет одну единицу жилья и населения каждому городу игрока.
Новое чудо природы:
- Бухта Халонг: Эта потрясающая бухта в 2012 году вошла в число семи новых чудес света. Она дает пищу, производство и культуру, а также значительный боевой бонус морским юнитам на клетках бухты.
-
Новая карта:
- Расширяйте свои владения по всей Юго-Восточной Азии на новой политической карте с опцией случайной стартовой позиции.
-
©2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и торговые марки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz or greater Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570 or nVidia 450) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Sid Meier’s Civilization® VI - Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack [2K_3661] (электронный ключ)