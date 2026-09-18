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Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm [2K_5112] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm [2K_5112] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm [2K_5112] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300576
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm [2K_5112] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры Sid Meier’s Civilization VI.

Во втором дополнении Civilization VI, Gathering Storm, мир вокруг вас оживет.

На пути к победе вам помогут передовые технологии и инженерные проекты, участие во Всемирном конгрессе и взаимодействие с мировым сообществом по ключевым вопросам.

Ваши решения повлияют на мировую экологию и в будущем могут изменить лицо планеты. Стихийные бедствия (наводнения, бури, извержения вулканов и т. д.) могут повредить и уничтожить построенные вами улучшения и районы, но могут и улучшить качество почвы на пострадавших землях.

Кроме того, в Civilization VI: Gathering Storm появятся восемь новых цивилизаций и девять правителей. Можно будет построить семь новых чудес света, а также разнообразные новые юниты, районы, здания и улучшения.

 

Ключевые Особенности:

  • ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: вулканы, бури (снежные и песчаные, торнадо и ураганы), климатические изменения, наводнения и засуха.
  • ЭНЕРГИЯ И РАСХОДУЕМЫЕ РЕСУРСЫ: в дополнении Gathering Storm стратегическим ресурсам отведена особая роль: теперь они служат топливом для электростанций и используются для производства электроэнергии в городах. Сначала вы будете обеспечивать постройки энергией, сжигая уголь и нефтепродукты, а затем современные технологии откроют доступ к возобновляемым источникам энергии. Выбор источников энергии непосредственным образом влияет на температуру на планете и может привести к таянию полярных льдов и повышению уровня моря.
  • ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ: изменяйте мир и покоряйте природу. Стройте каналы, дамбы, туннели и железные дороги. Закладывая новые города, учитывайте, что прибрежные низины могут быть затоплены. С другой стороны, на заключительном этапе игры новые технологии (например, морские дамбы) позволят защитить побережье от стихии.
  • ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС: пусть ваш голос услышит весь мир. Зарабатывайте дипломатическое одобрение, заключая союзы, влияя на города-государства, принимая участие во Всемирных играх. Используйте дипломатическое одобрение, чтобы принуждать к действию других правителей, голосовать по резолюциям, созывать внеочередные сессии Конгресса для решения кризисных ситуаций – и усиливать свои позиции на пути к дипломатической победе.
  • ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ XXI ВЕКА: в дереве технологий и социальных институтов появилась новая эпоха. Пережить природные катаклизмы вам помогут технологии будущего: например, морские поселения и методы улавливания атмосферного углерода.
  • НОВЫЕ ЛИДЕРЫ И ДЕРЖАВЫ: добавлены девять лидеров и восемь держав. У каждого лидера и каждой цивилизации есть уникальные преимущества и свой стиль игры. Также в игре появятся девять уникальных юнитов, четыре здания, три улучшения, два района и один губернатор.

 

Новые Сценарии:

 

  • «Черная смерть» – «Черная смерть», свирепствовавшая в Европе и на Ближнем Востоке в середине XIV века, унесла больше человеческих жизней, чем любое другое событие в истории человечества. Жертвами пандемии стали миллионы людей, с карты исчезли целые страны, пресеклись правящие династии. Европейская цивилизация изменилась навсегда. Ваша задача – сберечь свою державу в этот страшный период. Посреди всеобщего отчаяния вы должны сохранить население, не потерять богатства и укрепить веру.
  • «Военная машина» – накануне Первой мировой войны германский генштаб разработал дерзкий план: вторгнуться в нейтральную Бельгию и оттуда нанести удар по центру Франции, не дав ей возможности провести мобилизацию. В случае успеха германские войска в течение месяца должны были взять Париж и полностью исключить возможность дальнейшего сопротивления. В свою очередь, французское командование подготовило «План XVII» – натиск по всем фронтам, призванный парализовать продвижение германских войск. После объявления войны обе армии пришли в движение и стали участниками одной из самых кровопролитных войн в истории. В этом сценарии игрок занимает одну из сторон в этом конфликте: при игре за Германию необходимо захватить Париж, за Францию – не допустить захвата своей столицы. Время пошло, враг наступает. В атаку!
    •  

НОВЫЙ КОНТЕНТ: добавлено семь новых чудес света, семь чудес природы, 18 юнитов, 15 улучшений, 9 зданий, 5 районов, 2 набора городов, 9 технологий и 10 социальных институтов.

УЛУЧШЕННЫЙ ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС: система шпионажа дополнена новыми вариантами, изменены условия культурной и научной победы, добавлены новые исторические моменты, а в существующие системы внесены изменения.

©2019 Take-Two Interactive Software, Inc. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные товарные знаки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие игры Sid Meier’s Civilization VI.

    Во втором дополнении Civilization VI, Gathering Storm, мир вокруг вас оживет.

    На пути к победе вам помогут передовые технологии и инженерные проекты, участие во Всемирном конгрессе и взаимодействие с мировым сообществом по ключевым вопросам.

    Ваши решения повлияют на мировую экологию и в будущем могут изменить лицо планеты. Стихийные бедствия (наводнения, бури, извержения вулканов и т. д.) могут повредить и уничтожить построенные вами улучшения и районы, но могут и улучшить качество почвы на пострадавших землях.

    Кроме того, в Civilization VI: Gathering Storm появятся восемь новых цивилизаций и девять правителей. Можно будет построить семь новых чудес света, а также разнообразные новые юниты, районы, здания и улучшения.

     

    Ключевые Особенности:

    • ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: вулканы, бури (снежные и песчаные, торнадо и ураганы), климатические изменения, наводнения и засуха.
    • ЭНЕРГИЯ И РАСХОДУЕМЫЕ РЕСУРСЫ: в дополнении Gathering Storm стратегическим ресурсам отведена особая роль: теперь они служат топливом для электростанций и используются для производства электроэнергии в городах. Сначала вы будете обеспечивать постройки энергией, сжигая уголь и нефтепродукты, а затем современные технологии откроют доступ к возобновляемым источникам энергии. Выбор источников энергии непосредственным образом влияет на температуру на планете и может привести к таянию полярных льдов и повышению уровня моря.
    • ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ: изменяйте мир и покоряйте природу. Стройте каналы, дамбы, туннели и железные дороги. Закладывая новые города, учитывайте, что прибрежные низины могут быть затоплены. С другой стороны, на заключительном этапе игры новые технологии (например, морские дамбы) позволят защитить побережье от стихии.
    • ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС: пусть ваш голос услышит весь мир. Зарабатывайте дипломатическое одобрение, заключая союзы, влияя на города-государства, принимая участие во Всемирных играх. Используйте дипломатическое одобрение, чтобы принуждать к действию других правителей, голосовать по резолюциям, созывать внеочередные сессии Конгресса для решения кризисных ситуаций – и усиливать свои позиции на пути к дипломатической победе.
    • ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ XXI ВЕКА: в дереве технологий и социальных институтов появилась новая эпоха. Пережить природные катаклизмы вам помогут технологии будущего: например, морские поселения и методы улавливания атмосферного углерода.
    • НОВЫЕ ЛИДЕРЫ И ДЕРЖАВЫ: добавлены девять лидеров и восемь держав. У каждого лидера и каждой цивилизации есть уникальные преимущества и свой стиль игры. Также в игре появятся девять уникальных юнитов, четыре здания, три улучшения, два района и один губернатор.

     

    Новые Сценарии:

     

    • «Черная смерть» – «Черная смерть», свирепствовавшая в Европе и на Ближнем Востоке в середине XIV века, унесла больше человеческих жизней, чем любое другое событие в истории человечества. Жертвами пандемии стали миллионы людей, с карты исчезли целые страны, пресеклись правящие династии. Европейская цивилизация изменилась навсегда. Ваша задача – сберечь свою державу в этот страшный период. Посреди всеобщего отчаяния вы должны сохранить население, не потерять богатства и укрепить веру.
    • «Военная машина» – накануне Первой мировой войны германский генштаб разработал дерзкий план: вторгнуться в нейтральную Бельгию и оттуда нанести удар по центру Франции, не дав ей возможности провести мобилизацию. В случае успеха германские войска в течение месяца должны были взять Париж и полностью исключить возможность дальнейшего сопротивления. В свою очередь, французское командование подготовило «План XVII» – натиск по всем фронтам, призванный парализовать продвижение германских войск. После объявления войны обе армии пришли в движение и стали участниками одной из самых кровопролитных войн в истории. В этом сценарии игрок занимает одну из сторон в этом конфликте: при игре за Германию необходимо захватить Париж, за Францию – не допустить захвата своей столицы. Время пошло, враг наступает. В атаку!
      •  

    НОВЫЙ КОНТЕНТ: добавлено семь новых чудес света, семь чудес природы, 18 юнитов, 15 улучшений, 9 зданий, 5 районов, 2 набора городов, 9 технологий и 10 социальных институтов.

    УЛУЧШЕННЫЙ ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС: система шпионажа дополнена новыми вариантами, изменены условия культурной и научной победы, добавлены новые исторические моменты, а в существующие системы внесены изменения.

    ©2019 Take-Two Interactive Software, Inc. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные товарные знаки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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