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Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI Gold Edition [2K_5122] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI Gold Edition [2K_5122] (электронный ключ)

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Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI Gold Edition [2K_5122] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300575
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Sid Meier’s Civilization VI Gold Edition [2K_5122] (электронный ключ)

Описание

Основанная легендарным игровым дизайнером Сидом Мейером Civilization – это серия пошаговых стратегий, в которых вам предлагается создать империю, способную выдержать испытание временем. Исследуйте новые земли, изучайте технологии, побеждайте врагов и бросайте вызов величайшим правителям в истории человечества, чтобы сделать свою нацию по-настоящему великой.

Игра Civilization VI позволяет взаимодействовать с миром множеством новых способов: теперь города растут и постепенно заполняют пространство на карте, благодаря технологическим открытиям и приобретению культурных знаний появляются новые возможности, а соперники преследуют свои цели, основанные на их исторических предпочтениях, и пытаются опередить вас на пути к победе, которую можно одержать одним из пяти разных способов.

 

Sid Meier’s Civilization VI: Gold Edition прекрасно подходит для первого знакомства игроков на ПК с захватывающим игровым процессом «еще один ход», благодаря которому Civilization стала одной из величайших игр в истории. В набор Gold Edition входит игра Sid Meier’s Civilization VI, шесть наборов загружаемых материалов* и дополнение Rise and Fall.

 

В Gold Edition входит:

 

  • Sid Meier’s Civilization VI
  • Civilization VI – Набор «Викинги»
  • Civilization VI – Набор «Польша»
  • Civilization VI – Набор «Австралия»
  • Civilization VI – Набор «Персия и Македония»
  • Civilization VI – Набор «Нубия»
  • Civilization VI – Набор «Кхмеры и Индонезия»
  • Civilization VI: дополнение Rise and Fall
    •  

Воспользуйтесь этой возможностью сэкономить, так как по отдельности эти дополнения обойдутся вам дороже. Не покупайте их по одному, если уже приобрели издание Gold Edition. Они входят в его состав – вы ведь не хотите платить дважды?

 

Ключевые Особенности:

 

  • ВЕЛИЧАЙШИЕ ПРАВИТЕЛИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: играйте за одного из 36 правителей из разных стран и эпох. Постройте богатейшую торговую империю вместе с Клеопатрой Египетской, создайте непобедимые легионы вместе с римским императором Траяном, станьте всемирным центром культуры вместе с японским регентом Ходзе Токимунэ. За каждого из правителей можно играть так, как вам больше всего нравится, у каждого есть уникальные способности, юниты и постройки, облегчающие путь к победе.
  • ОГРОМНЫЕ ИМПЕРИИ: ваши владения будут простираться дальше, чем когда-либо. Каждый город занимает несколько клеток, и вам нужно выстроить их так, чтобы извлечь максимальную пользу из окружающей территории.
  • АКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ищите усиления, которые помогут развитию вашей цивилизации. Этот процесс можно ускорить, исследуя белые пятна на карте, облагораживая территории и изучая новые культуры.
  • ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ: по ходу игры вы получите новые возможности для взаимодействия с другими цивилизациями: от неизбежных конфликтов на заре существования человечества до союзов и сложных дипломатических переговоров.
  • ВЕЛИКИЕ ВЕКА: плывя по волнам времени, ваша цивилизация будет достигать знаковых исторических моментов, приближающих вас к темному или золотому веку. Эти периоды принесут вам особые испытания или награды в зависимости от ваших действий в игре. Возвысьтесь с триумфом после темного века, и тогда новый золотой век станет еще краше, превратившись в героический век.
  • ЛОЯЛЬНОСТЬ: теперь у каждого города — свой собственный уровень лояльности. Если он слишком низкий, в городе падает производительность, начинаются бунты, дело может дойти до провозглашения независимости. Повышайте уровень лояльности в городах по всему миру и увеличивайте свою территорию, извлекая выгоду из проблем других государств.
  • ГУБЕРНАТОРЫ: чтобы проводить изменения в городах и повышать уровень лояльности, нанимайте, назначайте и повышайте могущественных персонажей, каждый из которых даст вам уникальные преимущества.
  • ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОЙСКА: мы переосмыслили концепцию «одна боевая единица на одной клетке», и теперь вы можете усиливать свои войска: например, обеспечивать пехоту противотанковыми средствами или отправлять воина сопровождать поселенцев. Боевые единицы одного типа можно объединять, тем самым формируя грозные армии.
  • КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ: когда одна из держав становится слишком сильной, другие могут объединиться против нее и получить награды или штрафы в зависимости от того, в чью пользу разрешится ситуация.
  • ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА: временная шкала позволяет в любой момент взглянуть на историю вашей цивилизации и увидеть исторические моменты, которые вы пережили на пути к победе.
  • УЛУЧШЕННАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: в дополнение к традиционным режимам сетевой игры вы сможете помочь или бросить вызов своим друзьям в большом количестве различных сценариев, многие из которых можно пройти за одну игровую сессию.
    •  

 

©2016-2018 Take-Two Interactive Software, Inc. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и товарные знаки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Основанная легендарным игровым дизайнером Сидом Мейером Civilization – это серия пошаговых стратегий, в которых вам предлагается создать империю, способную выдержать испытание временем. Исследуйте новые земли, изучайте технологии, побеждайте врагов и бросайте вызов величайшим правителям в истории человечества, чтобы сделать свою нацию по-настоящему великой.

    Игра Civilization VI позволяет взаимодействовать с миром множеством новых способов: теперь города растут и постепенно заполняют пространство на карте, благодаря технологическим открытиям и приобретению культурных знаний появляются новые возможности, а соперники преследуют свои цели, основанные на их исторических предпочтениях, и пытаются опередить вас на пути к победе, которую можно одержать одним из пяти разных способов.

     

    Sid Meier’s Civilization VI: Gold Edition прекрасно подходит для первого знакомства игроков на ПК с захватывающим игровым процессом «еще один ход», благодаря которому Civilization стала одной из величайших игр в истории. В набор Gold Edition входит игра Sid Meier’s Civilization VI, шесть наборов загружаемых материалов* и дополнение Rise and Fall.

     

    В Gold Edition входит:

     

    • Sid Meier’s Civilization VI
    • Civilization VI – Набор «Викинги»
    • Civilization VI – Набор «Польша»
    • Civilization VI – Набор «Австралия»
    • Civilization VI – Набор «Персия и Македония»
    • Civilization VI – Набор «Нубия»
    • Civilization VI – Набор «Кхмеры и Индонезия»
    • Civilization VI: дополнение Rise and Fall
      •  

    Воспользуйтесь этой возможностью сэкономить, так как по отдельности эти дополнения обойдутся вам дороже. Не покупайте их по одному, если уже приобрели издание Gold Edition. Они входят в его состав – вы ведь не хотите платить дважды?

     

    Ключевые Особенности:

     

    • ВЕЛИЧАЙШИЕ ПРАВИТЕЛИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: играйте за одного из 36 правителей из разных стран и эпох. Постройте богатейшую торговую империю вместе с Клеопатрой Египетской, создайте непобедимые легионы вместе с римским императором Траяном, станьте всемирным центром культуры вместе с японским регентом Ходзе Токимунэ. За каждого из правителей можно играть так, как вам больше всего нравится, у каждого есть уникальные способности, юниты и постройки, облегчающие путь к победе.
    • ОГРОМНЫЕ ИМПЕРИИ: ваши владения будут простираться дальше, чем когда-либо. Каждый город занимает несколько клеток, и вам нужно выстроить их так, чтобы извлечь максимальную пользу из окружающей территории.
    • АКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ищите усиления, которые помогут развитию вашей цивилизации. Этот процесс можно ускорить, исследуя белые пятна на карте, облагораживая территории и изучая новые культуры.
    • ДИНАМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ: по ходу игры вы получите новые возможности для взаимодействия с другими цивилизациями: от неизбежных конфликтов на заре существования человечества до союзов и сложных дипломатических переговоров.
    • ВЕЛИКИЕ ВЕКА: плывя по волнам времени, ваша цивилизация будет достигать знаковых исторических моментов, приближающих вас к темному или золотому веку. Эти периоды принесут вам особые испытания или награды в зависимости от ваших действий в игре. Возвысьтесь с триумфом после темного века, и тогда новый золотой век станет еще краше, превратившись в героический век.
    • ЛОЯЛЬНОСТЬ: теперь у каждого города — свой собственный уровень лояльности. Если он слишком низкий, в городе падает производительность, начинаются бунты, дело может дойти до провозглашения независимости. Повышайте уровень лояльности в городах по всему миру и увеличивайте свою территорию, извлекая выгоду из проблем других государств.
    • ГУБЕРНАТОРЫ: чтобы проводить изменения в городах и повышать уровень лояльности, нанимайте, назначайте и повышайте могущественных персонажей, каждый из которых даст вам уникальные преимущества.
    • ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВОЙСКА: мы переосмыслили концепцию «одна боевая единица на одной клетке», и теперь вы можете усиливать свои войска: например, обеспечивать пехоту противотанковыми средствами или отправлять воина сопровождать поселенцев. Боевые единицы одного типа можно объединять, тем самым формируя грозные армии.
    • КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ: когда одна из держав становится слишком сильной, другие могут объединиться против нее и получить награды или штрафы в зависимости от того, в чью пользу разрешится ситуация.
    • ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА: временная шкала позволяет в любой момент взглянуть на историю вашей цивилизации и увидеть исторические моменты, которые вы пережили на пути к победе.
    • УЛУЧШЕННАЯ СЕТЕВАЯ ИГРА: в дополнение к традиционным режимам сетевой игры вы сможете помочь или бросить вызов своим друзьям в большом количестве различных сценариев, многие из которых можно пройти за одну игровую сессию.
      •  

     

    ©2016-2018 Take-Two Interactive Software, Inc. Названия Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все остальные знаки и товарные знаки принадлежат исключительно их владельцам. Все права сохранены.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3 2.5 Ghz или AMD Phenom II 2.6 Ghz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570, nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 12 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
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