Игра для ПК Shattered Union [2K_2211] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Shattered Union [2K_2211] (электронный ключ)
Описание
В пошаговой стратегии Shattered Union игрокам предстоит участие во второй гражданской войне в Соединенных Штатах и восстановить государство из развалин, используя для этого силовое убеждение. Играть можно будет за одну из 7 разнообразных фракций : Greater California, Arcada, New Republic of Texas, Heartland, Dixieland, Yankee Union и European Force. Продвинутый 3D-движок с возможностью полного разрушения всего и вся, нелинейные миссии, разворачивающиеся в самых крупных американских городах и штатах, множество современного вооружения и увлекательный многопользовательский режим.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows 98 / Windows Millenium / Windows XP Процессор Pentium III 800 МГц Оперативная память 0.128 GB Видеокарта 128 MB
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
В пошаговой стратегии Shattered Union игрокам предстоит участие во второй гражданской войне в Соединенных Штатах и восстановить государство из развалин, используя для этого силовое убеждение. Играть можно будет за одну из 7 разнообразных фракций : Greater California, Arcada, New Republic of Texas, Heartland, Dixieland, Yankee Union и European Force. Продвинутый 3D-движок с возможностью полного разрушения всего и вся, нелинейные миссии, разворачивающиеся в самых крупных американских городах и штатах, множество современного вооружения и увлекательный многопользовательский режим.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows 98 / Windows Millenium / Windows XP Процессор Pentium III 800 МГц Оперативная память 0.128 GB Видеокарта 128 MB
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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