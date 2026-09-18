Игра для ПК Settlers 7 Золотое Издание [UB_363] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Settlers 7 Золотое Издание [UB_363] (электронный ключ)
Описание
Еще с 1993 года популярная серия строительных симуляторов THE SETTLERS дарит людям веселье, азарт и возможность поломать голову. Игра THE SETTLERS 7 – ПРАВО НА ТРОН продолжает лучшие традиции серии, однако вместе с тем является совершенно новой, современной и инновационной стратегией.
В игре THE SETTLERS 7 – ПРАВО НА ТРОН вам предстоить возводить свое королество в эпоху раннего Возрождения на территории центральной Европы, где цветут пышные леса и поля, текут стремительные реки и величественно возвышаются горы. Как и в предыдущих играх знаменитой серии, интересный сюжет, карты сражений и возможности многопользовательской игры не оставят вас равнодушным.
Благодаря оригинальной системе очков опыта, можно добиться процветания вашего королевства самыми разными путями. Различные варианты игры, настраиваемые карты, генерируемый игроком контент, а также надежная служба онлайн-поддержки – все это подарит вам массу новых впечатлений, и вы захотите возвращаться к игре снова и снова!
Особенности игры:
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВА, ОСНОВАННЫЕ НА КЛАССИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ПРОЦЕССАХ СЕРИИ SETTLERS. Стройте королевство с защищенными городами и деревнями, поселенцы которых будут производить для вас товары. Расширяйте ваше королевство постепенно – деревня за деревней, сектор за сектором. Налаживайте продуктовые цепочки и транспортные сети для достижения наилучших результатов.
МОЖНО ИЗБРАТЬ ОДИН ИЗ ТРЕХ ПУТЕЙ К ПОБЕДЕ:
- Создайте сильную армию и разбейте ваших противников на поле боя.
- Усильте ваше влияние в монастырях настолько, чтобы вам стали доступны наиболее передовые и эффективные технологии.
- Захватите наиболее выгодные торговые маршруты и станьте самым богатым на карте.
ИГРАЙТЕ В SETTLERS 7 ONLINE. Впервые в истории серии вы можете играть в Settlers онлайн. ОЦЕНИТЕ АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДВИЖОК. Невероятная детализация позволяет любоваться всеми красотами вашего королевства.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор 2 GHz Intel Pentium 4 / AMD XP 2600+ or better Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB DirectX 9.0c-compliant, Shader 3.0-enabled video card DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Еще с 1993 года популярная серия строительных симуляторов THE SETTLERS дарит людям веселье, азарт и возможность поломать голову. Игра THE SETTLERS 7 – ПРАВО НА ТРОН продолжает лучшие традиции серии, однако вместе с тем является совершенно новой, современной и инновационной стратегией.
В игре THE SETTLERS 7 – ПРАВО НА ТРОН вам предстоить возводить свое королество в эпоху раннего Возрождения на территории центральной Европы, где цветут пышные леса и поля, текут стремительные реки и величественно возвышаются горы. Как и в предыдущих играх знаменитой серии, интересный сюжет, карты сражений и возможности многопользовательской игры не оставят вас равнодушным.
Благодаря оригинальной системе очков опыта, можно добиться процветания вашего королевства самыми разными путями. Различные варианты игры, настраиваемые карты, генерируемый игроком контент, а также надежная служба онлайн-поддержки – все это подарит вам массу новых впечатлений, и вы захотите возвращаться к игре снова и снова!
Особенности игры:
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВА, ОСНОВАННЫЕ НА КЛАССИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ПРОЦЕССАХ СЕРИИ SETTLERS. Стройте королевство с защищенными городами и деревнями, поселенцы которых будут производить для вас товары. Расширяйте ваше королевство постепенно – деревня за деревней, сектор за сектором. Налаживайте продуктовые цепочки и транспортные сети для достижения наилучших результатов.
МОЖНО ИЗБРАТЬ ОДИН ИЗ ТРЕХ ПУТЕЙ К ПОБЕДЕ:
- Создайте сильную армию и разбейте ваших противников на поле боя.
- Усильте ваше влияние в монастырях настолько, чтобы вам стали доступны наиболее передовые и эффективные технологии.
- Захватите наиболее выгодные торговые маршруты и станьте самым богатым на карте.
ИГРАЙТЕ В SETTLERS 7 ONLINE. Впервые в истории серии вы можете играть в Settlers онлайн. ОЦЕНИТЕ АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДВИЖОК. Невероятная детализация позволяет любоваться всеми красотами вашего королевства.
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор 2 GHz Intel Pentium 4 / AMD XP 2600+ or better Оперативная память 2Гб Видеокарта 256 MB DirectX 9.0c-compliant, Shader 3.0-enabled video card DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 8 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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