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Игра для ПК Rayman Origins [UB_3514] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Rayman Origins [UB_3514] (электронный ключ)

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Игра для ПК Rayman Origins [UB_3514] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300570
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Rayman Origins [UB_3514] (электронный ключ)

Описание

Мишель Ансель, прославленный создатель игровых вселенных Rayman®, Beyond Good & Evil® и Raving Rabbids®, обратился к истокам своего творчества, чтобы подарить миру Rayman® Origins — двухмерный платформер-приключение в высоком разрешении, в который можно играть сразу вчетвером! Окунитесь в Rayman Origins, чтобы познать глубже, а может даже заново волшебную вселенную и легендарную двухмерную игровую механику, завоевавшие сердца миллионов поклонников... Когда Луговина снов была захвачена коварными темнецами, совет фей в спешке собрал Рэймана для спасения положения; у лучезарного героя, правда, недостает некоторых частей… На подмогу к Рэйману пришли его лучший друг Глобокс и умелые волшебники Тинси. Объединив силы, этой самой забавной в мире команде героев предстоит восстановить мир на Луговине снов, иначе их родной дом испарится на глазах, словно мираж в пустыне...

 

Ключевые особенности:

  • Перерождение легендарного платформера: прошло уже более 15 лет с момента выпуска оригинальной игры Rayman. В Rayman Origins вы встретите многих классических персонажей в их первоначальном двухмерном виде, а также множество новых обитателей и мест их обитания.
  • Совместная игра на четверых с подключением прямо во время игры: cыграйте за Рэймана в одиночку, или позовите до трех друзей на роль Глобокса и одного из двух Тинси. Игроки могут покинуть игру в любое время, не помешав при этом остальным. 
  • Уникальный подход к плоской графике: мир, где 100 персонажей обитают в 12 уникальных окружениях, был создан одними из лучших художников и аниматоров в игровой индустрии. Этот творческий подход к плоскому дизайну заново покорит сердца поклонников жанра и познакомит новое поколение с одним из популярнейших персонажей видеоигр в его исходной двумерной проекции.
  • Обширное поле для развлечений: Rayman Origins состоит из более 60 уровней с двухмерной механикой, подходящей для всех возрастов и стилей прохождения. Постепенно открывайте новые способности, а затем возвращайтесь на пройденные этапы, чтобы обнаружить новые пути и секреты.
  • Разнообразная механика игры: хотя Rayman Origins и является по своей сути платформером, но она вобрала в себя элементы из многих жанров. Рэйман, Глобокс и Тинси получают уникальные способности по мере прохождения, такие как плавание, ныряние или волосопотрясающий «головокоптер». В игре также присутствуют элементы экшена, приключенческих игр и классических файтингов жанра «побей их всех».
  • Эпические битвы с боссами: гигантское розовое чудище с сотней глаз… Высеченный из скалы одержимый голем-великан… Злобная плотоядная маргаритка… Rayman Origins заставит вас понервничать в этих и многих других напряженных схватках!
  • Горстка чрезвычайно талантливых инженеров и художников: игра Rayman Origins разработана командой UBIart (Монпелье, Франция) и основана на движке с открытым исходным кодом — UBIart Framework — созданным самим Мишелем Анселем для того, чтобы сравнительно небольшие команды художников и разработчиков могли быстро и эффективно производить графику и механику игр высокого качества. Этот «любительский» подход привел к большим успехам на ниве творчества и изобретательства в игровой разработке.

 

© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Beyond Good & Evil, Rabbids, Rayman, the character of Rayman, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP Процессор Pentium 4 3.0 ГГц или AMD Athlon64 3000+ 1.8 ГГц Оперативная память 1GB / 1.5GB Видеокарта DirectX-совместимая видеокарта со 128 МБ памяти DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Rayman Origins [UB_3514] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Мишель Ансель, прославленный создатель игровых вселенных Rayman®, Beyond Good & Evil® и Raving Rabbids®, обратился к истокам своего творчества, чтобы подарить миру Rayman® Origins — двухмерный платформер-приключение в высоком разрешении, в который можно играть сразу вчетвером! Окунитесь в Rayman Origins, чтобы познать глубже, а может даже заново волшебную вселенную и легендарную двухмерную игровую механику, завоевавшие сердца миллионов поклонников... Когда Луговина снов была захвачена коварными темнецами, совет фей в спешке собрал Рэймана для спасения положения; у лучезарного героя, правда, недостает некоторых частей… На подмогу к Рэйману пришли его лучший друг Глобокс и умелые волшебники Тинси. Объединив силы, этой самой забавной в мире команде героев предстоит восстановить мир на Луговине снов, иначе их родной дом испарится на глазах, словно мираж в пустыне...

     

    Ключевые особенности:

    • Перерождение легендарного платформера: прошло уже более 15 лет с момента выпуска оригинальной игры Rayman. В Rayman Origins вы встретите многих классических персонажей в их первоначальном двухмерном виде, а также множество новых обитателей и мест их обитания.
    • Совместная игра на четверых с подключением прямо во время игры: cыграйте за Рэймана в одиночку, или позовите до трех друзей на роль Глобокса и одного из двух Тинси. Игроки могут покинуть игру в любое время, не помешав при этом остальным. 
    • Уникальный подход к плоской графике: мир, где 100 персонажей обитают в 12 уникальных окружениях, был создан одними из лучших художников и аниматоров в игровой индустрии. Этот творческий подход к плоскому дизайну заново покорит сердца поклонников жанра и познакомит новое поколение с одним из популярнейших персонажей видеоигр в его исходной двумерной проекции.
    • Обширное поле для развлечений: Rayman Origins состоит из более 60 уровней с двухмерной механикой, подходящей для всех возрастов и стилей прохождения. Постепенно открывайте новые способности, а затем возвращайтесь на пройденные этапы, чтобы обнаружить новые пути и секреты.
    • Разнообразная механика игры: хотя Rayman Origins и является по своей сути платформером, но она вобрала в себя элементы из многих жанров. Рэйман, Глобокс и Тинси получают уникальные способности по мере прохождения, такие как плавание, ныряние или волосопотрясающий «головокоптер». В игре также присутствуют элементы экшена, приключенческих игр и классических файтингов жанра «побей их всех».
    • Эпические битвы с боссами: гигантское розовое чудище с сотней глаз… Высеченный из скалы одержимый голем-великан… Злобная плотоядная маргаритка… Rayman Origins заставит вас понервничать в этих и многих других напряженных схватках!
    • Горстка чрезвычайно талантливых инженеров и художников: игра Rayman Origins разработана командой UBIart (Монпелье, Франция) и основана на движке с открытым исходным кодом — UBIart Framework — созданным самим Мишелем Анселем для того, чтобы сравнительно небольшие команды художников и разработчиков могли быстро и эффективно производить графику и механику игр высокого качества. Этот «любительский» подход привел к большим успехам на ниве творчества и изобретательства в игровой разработке.

     

    © 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Beyond Good & Evil, Rabbids, Rayman, the character of Rayman, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP Процессор Pentium 4 3.0 ГГц или AMD Athlon64 3000+ 1.8 ГГц Оперативная память 1GB / 1.5GB Видеокарта DirectX-совместимая видеокарта со 128 МБ памяти DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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