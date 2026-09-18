Описание товара Игра для ПК Rayman Legends [UB_520] (электронный ключ)

Описание

Рэйман, принесший предыдущей игре о нем звание «Платформер года», а также множество наград за художественное и музыкальное оформление, возвращается на ПК, чтобы вместе с игроками отправиться в новое приключение. Мишель Ансель, прославленный создатель вселенных Rayman®, Beyond Good & Evil® и Raving Rabbids®, представляет свою новую креативную работу сразу на всех указанных платформах. Среди достоинств новинки следует отметить улучшенный «движок» UbiArt, позволивший использовать в игре новые, более детализированные графику и освещение.

Рэйман, Барбара, Глобокс и Малютки во время прогулки по волшебному лесу находят таинственную палатку, заполненную рядами чарующих картин. Присмотревшись к ним поближе, они понимают, что каждая из картин рассказывает историю какого-нибудь мифического мира. Когда герои начинают рассматривать полотно, на котором изображена непонятная средневековая страна, картина неожиданно поглощает их и переносит в мир, нарисованный на ней. С этого и начинается новое приключение друзей. Им придется много бегать, прыгать и сражаться с врагами, прокладывая себе путь в каждом из миров, чтобы в итоге спасти вселенную и раскрыть тайну легендарных полотен.

Особенности игры:

Совместная игра для 4 человек:объединить свои усилия для прохождения могут до 4 игроков. К игре можно подключиться или выйти из нее в любой момент без прерывания игрового процесса.

Автоматическое управление Мерфи: для управления Мерфи на клавиатуре выделена отдельная кнопка, позволяющая вам отдавать ему приказы, играя при этом классическим персонажем (Рэйманом или любым из его друзей).

Сетевые испытания: соревнуйтесь с друзьями, проходя множество испытаний, в которых вы сможете испытать свою быстроту реакции и другие навыки. Проверяйте списки лидеров, чтобы узнать свою позицию в мировом рейтинге.

Рэйман зажигает! Прыгайте в унисон с ударными, атакуйте во время партии баса и скользите на тросе под гитарные аккорды. Чувство ритма и точный расчет – вот что вам понадобится, чтобы отпраздновать успех на музыкальных уровнях. Проверьте свои навыки и узнайте, сможете ли вы на пару с Рэйманом получить титул Героя платформеров.

Битвы с трехмерными боссами: у каждого из боссов игры есть серьезное преимущество перед Рэйманом и его друзьями... это целое дополнительное измерение! Драконы и другие легендарные создания могут атаковать вас с любого угла, так что вам придется основательно потрудиться, чтобы их одолеть.

Улучшенный «движок» UbiArt: возможности игрового «движка» UbiArt стали еще шире – теперь он поддерживает трехмерные элементы, а также новые системы освещения и отрисовки. Все это позволяет поднять и без того превосходную графику игр серии Rayman на новый уровень!

Титулованная команда снова в деле: легендарная команда титулованных разработчиков, состоящая из художников, дизайнеров и композиторов, снова собралась вместе, чтобы подарить поклонникам серии новые миры, новых персонажей и новый саундтрек.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Pentium IV @ 3.0 GHz or AMD Athlon64 3000 + @ 1.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 6800GT or AMD Radeon X1950 Pro (256MB VRAM with Shader Model 3.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 6 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.