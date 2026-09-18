Игра для ПК Railroad Tycoon II : Platinum [2K_2210] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Railroad Tycoon II : Platinum [2K_2210] (электронный ключ)
Описание
Railroad Tycoon 2 – это продолжение игры, которую легко можно назвать легендарной, и она... восхитительна! Конечно, придется засучить рукава. Сложная сеть грузоперевозок и динамичная финансовая система дают вам шанс показать всему миру, на что способен настоящий олигарх! Тут вам не бабушкины паровозы типа «кукушка»! Вы можете продавать и покупать акции, строить график движения поездов, оптимизировать работы, прокладывать рельсы, строить станции и поглощать чужие компании. Railroad Tycoon 2 – мечта стратега. Добавьте к этому интуитивно понятный интерфейс, чудесные ландшафты, детально выписанные вагончики и красивые здания. Эта игра порадует самого взыскательного любителя «паровозиков»!
Слишком много мороки? Поручите рутину менеджеру, а сами думайте только о главном! Нанимайте и увольняйте персонал, наделенный потрясающими для виртуальных персонажей талантами и способностями. Пригласите 15 лучших друзей, и пусть они попробуют отнять у вас звание железнодорожного магната в реальном времени. Звание легенды надо поддерживать, и игра Railroad Tycoon 2 мчится к цели на всех парах.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K, the 2K logo, Firaxis Games, the Firaxis logo and Take – Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners.
Требования к системеОперационная система Windows 95 / Windows 98 Процессор Pentium 133 Оперативная память 16 Мб Видеокарта 1024x768 capable video card AND a monitor capable of this resolution DirectX Звуковая карта Жесткий диск 0.1 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Railroad Tycoon 2 – это продолжение игры, которую легко можно назвать легендарной, и она... восхитительна! Конечно, придется засучить рукава. Сложная сеть грузоперевозок и динамичная финансовая система дают вам шанс показать всему миру, на что способен настоящий олигарх! Тут вам не бабушкины паровозы типа «кукушка»! Вы можете продавать и покупать акции, строить график движения поездов, оптимизировать работы, прокладывать рельсы, строить станции и поглощать чужие компании. Railroad Tycoon 2 – мечта стратега. Добавьте к этому интуитивно понятный интерфейс, чудесные ландшафты, детально выписанные вагончики и красивые здания. Эта игра порадует самого взыскательного любителя «паровозиков»!
Слишком много мороки? Поручите рутину менеджеру, а сами думайте только о главном! Нанимайте и увольняйте персонал, наделенный потрясающими для виртуальных персонажей талантами и способностями. Пригласите 15 лучших друзей, и пусть они попробуют отнять у вас звание железнодорожного магната в реальном времени. Звание легенды надо поддерживать, и игра Railroad Tycoon 2 мчится к цели на всех парах.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K, the 2K logo, Firaxis Games, the Firaxis logo and Take – Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners.
Требования к системеОперационная система Windows 95 / Windows 98 Процессор Pentium 133 Оперативная память 16 Мб Видеокарта 1024x768 capable video card AND a monitor capable of this resolution DirectX Звуковая карта Жесткий диск 0.1 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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