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Игра для ПК Railroad Tycoon II : Platinum [2K_2210] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Railroad Tycoon II : Platinum [2K_2210] (электронный ключ)

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Игра для ПК Railroad Tycoon II : Platinum [2K_2210] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300568
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Railroad Tycoon II : Platinum [2K_2210] (электронный ключ)

Описание

Railroad Tycoon 2 – это продолжение игры, которую легко можно назвать легендарной, и она... восхитительна! Конечно, придется засучить рукава. Сложная сеть грузоперевозок и динамичная финансовая система дают вам шанс показать всему миру, на что способен настоящий олигарх! Тут вам не бабушкины паровозы типа «кукушка»! Вы можете продавать и покупать акции, строить график движения поездов, оптимизировать работы, прокладывать рельсы, строить станции и поглощать чужие компании. Railroad Tycoon 2 – мечта стратега. Добавьте к этому интуитивно понятный интерфейс, чудесные ландшафты, детально выписанные вагончики и красивые здания. Эта игра порадует самого взыскательного любителя «паровозиков»!

 

Слишком много мороки? Поручите рутину менеджеру, а сами думайте только о главном! Нанимайте и увольняйте персонал, наделенный потрясающими для виртуальных персонажей талантами и способностями. Пригласите 15 лучших друзей, и пусть они попробуют отнять у вас звание железнодорожного магната в реальном времени. Звание легенды надо поддерживать, и игра Railroad Tycoon 2 мчится к цели на всех парах.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

© 2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K, the 2K logo, Firaxis Games, the Firaxis logo and Take – Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners.

Требования к системе

Операционная система Windows 95 / Windows 98 Процессор Pentium 133 Оперативная память 16 Мб Видеокарта 1024x768 capable video card AND a monitor capable of this resolution DirectX Звуковая карта Жесткий диск 0.1 ГБ  

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Railroad Tycoon II : Platinum [2K_2210] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Railroad Tycoon 2 – это продолжение игры, которую легко можно назвать легендарной, и она... восхитительна! Конечно, придется засучить рукава. Сложная сеть грузоперевозок и динамичная финансовая система дают вам шанс показать всему миру, на что способен настоящий олигарх! Тут вам не бабушкины паровозы типа «кукушка»! Вы можете продавать и покупать акции, строить график движения поездов, оптимизировать работы, прокладывать рельсы, строить станции и поглощать чужие компании. Railroad Tycoon 2 – мечта стратега. Добавьте к этому интуитивно понятный интерфейс, чудесные ландшафты, детально выписанные вагончики и красивые здания. Эта игра порадует самого взыскательного любителя «паровозиков»!

     

    Слишком много мороки? Поручите рутину менеджеру, а сами думайте только о главном! Нанимайте и увольняйте персонал, наделенный потрясающими для виртуальных персонажей талантами и способностями. Пригласите 15 лучших друзей, и пусть они попробуют отнять у вас звание железнодорожного магната в реальном времени. Звание легенды надо поддерживать, и игра Railroad Tycoon 2 мчится к цели на всех парах.

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    © 2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K, the 2K logo, Firaxis Games, the Firaxis logo and Take – Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 95 / Windows 98 Процессор Pentium 133 Оперативная память 16 Мб Видеокарта 1024x768 capable video card AND a monitor capable of this resolution DirectX Звуковая карта Жесткий диск 0.1 ГБ  

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


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