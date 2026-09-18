Описание товара Игра для ПК Railroad Tycoon Collection [2K_2209] (электронный ключ)

Описание

Сборник включает в себя 3 игры:

- Railroad Tycoon 3

В 25 сценариях Railroad Tycoon 3 игрок должен повторить потрясающие достижения железнодорожников прошлого. Вы сможете прокладывать дороги (включая тоннели и эстакады), выбирать из 40 с лишним локомотивов, начиная от первых паровозов и заканчивая современными экспрессами, перевозить более 35 видов грузов, справляться с динамичной экономикой и торговать на полноценной фондовой бирже.

Новый трехмерный движок выводит серию на новый уровень, обеспечивая плавное масштабирование от вида сверху на целый континент до сверхдетального крупного плана красиво смоделированного поезда, здания или просто пейзажа. Поддержка сетевой игры улучшена по сравнению с предыдущей игрой – в ней появились новые системы чата и подбора соперников. В довершение всего, саундтрек игры включает лучшие из знаменитых мелодий в таких жанрах, как блюз, блюграсс и американский фолк.

- Railroad Tycoon II

Это продолжение игры, которую легко можно назвать легендарной, и она... восхитительна! Конечно, придется засучить рукава. Сложная сеть грузоперевозок и динамичная финансовая система дают вам шанс показать всему миру, на что способен настоящий олигарх! Тут вам не бабушкины паровозы типа «кукушка»! Вы можете продавать и покупать акции, строить график движения поездов, оптимизировать работы, прокладывать рельсы, строить станции и поглощать чужие компании. Railroad Tycoon 2 – мечта стратега. Добавьте к этому интуитивно понятный интерфейс, чудесные ландшафты, детально выписанные вагончики и красивые здания. Эта игра порадует самого взыскательного любителя «паровозиков»!

Слишком много мороки? Поручите рутину менеджеру, а сами думайте только о главном! Нанимайте и увольняйте персонал, наделенный потрясающими для виртуальных персонажей талантами и способностями. Пригласите 15 лучших друзей, и пусть они попробуют отнять у вас звание железнодорожного магната в реальном времени. Звание легенды надо поддерживать, и игра Railroad Tycoon 2 мчится к цели на всех парах.

- Sid Meier's Railroads!

Sid Meier's Railroads! знаменует возвращение серии, которая стала вехой в истории симуляторов и стратегий, положила начало популярному жанру «магнат» и вдохновила целое поколение игр. Sid Meier's Railroads! возвращается к своему создателю, легендарному Сиду Мейеру, который вместе со своей командой Firaxis Games поднимет эту игру на совершенно новый уровень!

Величайшая железнодорожная игра всех времен возвращается! Яркий трехмерный мир, удобный интерфейс и неповторимый игровой процесс, легкий в освоении, но требующий мастерства. Сид Мейер и Firaxis Games, создавшие лучшую в мире стратегию Civilization IV, дают вам шанс построить самую грандиозную железнодорожную империю страны. Управляйте поездами, грузами и финансами, ведя беспощадную войну против других магнатов, ловких дельцов и бандитов-олигархов!

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 2000 / XP Процессор Intel Pentium 4 1.4GHz AMD Athlon 1.4GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта NVIDIA GeForce 3 или эквивалентная или ATI Radeon серии 8500 с поддержкой Pixel Shader 1.1 или эквивалентная 64 МБ DirectX 7 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 1.7 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.