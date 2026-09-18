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Игра для ПК Prince of Persia: Warrior Within [UB_3558] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Prince of Persia: Warrior Within [UB_3558] (электронный ключ)

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Игра для ПК Prince of Persia: Warrior Within [UB_3558] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300565
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Prince of Persia: Warrior Within [UB_3558] (электронный ключ)

Описание

История игры начинается через несколько лет после окончания событий первой части. Вернувшись в родной Вавилон, Принц обнаруживает, что за ним охотится сверхъестественное создание Dahaka – перевоплощение самой Судьбы, жаждущее лишь одного: скорейшей смерти того, кто его потревожил. Принц позабыл, что во время спасения дворца султана, ему ненароком удалось прорвать единое Полотно Времени, вызвав тем самым в наш мир пришествие ужасного демона… Наш герой решается на самый отчаянный шаг – путешествие в прошлое. Нужно предотвратить появление Песков Времени, чтобы восстановить прежний баланс сил…

Принц повзрослел, превратившись в мрачного хладнокровного убийцу: со временем он отточил свои боевые навыки до совершенства, но и его сердце стало таким же холодным, как дыхание Dahaka.

Готовы ли вы бросить вызов самой Судьбе и выйти из схватки победителем?

Особенности игры:
  • Старый герой в новой реинкарнации – он повзрослел, и стал хладнокровным убийцей, а не молоденьким искателем приключений;
  • Добавилась возможность управляться с двумя видами оружия одновременно;
  • Улучшена физика игры – движения героя станут еще более зрелищными, чем раньше;
  • Умопомрачительная графика оригинальной игры стала еще более красочной;
  • Ну и, конечно же, новые виды монстров, оружия и гигантские локации – все это разнообразие ждет вас!

 

© 2004 Ubisoft Entertainment. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Prince of Persia and Prince of Persia Warrior Within are trademarks of Jordan Mechner used under license by Ubisoft Entertainment.

Требования к системе

Операционная система Windows 2000 / Windows XP Процессор 1 ГГц Pentium® III или AMD Athlon™ Оперативная память 256 MБ Видеокарта NVIDIA GeForce 3 или новее, ATI Radeon 7500 или новее, Intel 915G (рекомендуется NVIDIA GeForce 4 или ATI Radeon 9500, или новее) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX 9 Жесткий диск 1.5 ГБ Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

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    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    История игры начинается через несколько лет после окончания событий первой части. Вернувшись в родной Вавилон, Принц обнаруживает, что за ним охотится сверхъестественное создание Dahaka – перевоплощение самой Судьбы, жаждущее лишь одного: скорейшей смерти того, кто его потревожил. Принц позабыл, что во время спасения дворца султана, ему ненароком удалось прорвать единое Полотно Времени, вызвав тем самым в наш мир пришествие ужасного демона… Наш герой решается на самый отчаянный шаг – путешествие в прошлое. Нужно предотвратить появление Песков Времени, чтобы восстановить прежний баланс сил…

    Принц повзрослел, превратившись в мрачного хладнокровного убийцу: со временем он отточил свои боевые навыки до совершенства, но и его сердце стало таким же холодным, как дыхание Dahaka.

    Готовы ли вы бросить вызов самой Судьбе и выйти из схватки победителем?

    Особенности игры:
    • Старый герой в новой реинкарнации – он повзрослел, и стал хладнокровным убийцей, а не молоденьким искателем приключений;
    • Добавилась возможность управляться с двумя видами оружия одновременно;
    • Улучшена физика игры – движения героя станут еще более зрелищными, чем раньше;
    • Умопомрачительная графика оригинальной игры стала еще более красочной;
    • Ну и, конечно же, новые виды монстров, оружия и гигантские локации – все это разнообразие ждет вас!

     

    © 2004 Ubisoft Entertainment. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Prince of Persia and Prince of Persia Warrior Within are trademarks of Jordan Mechner used under license by Ubisoft Entertainment.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 2000 / Windows XP Процессор 1 ГГц Pentium® III или AMD Athlon™ Оперативная память 256 MБ Видеокарта NVIDIA GeForce 3 или новее, ATI Radeon 7500 или новее, Intel 915G (рекомендуется NVIDIA GeForce 4 или ATI Radeon 9500, или новее) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX 9 Жесткий диск 1.5 ГБ Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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