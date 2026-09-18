Top.Mail.Ru
Игра для ПК NBA 2KVR Experience [2K_2197] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игра для ПК NBA 2KVR Experience [2K_2197] (электронный ключ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игра для ПК NBA 2KVR Experience [2K_2197] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300561
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК NBA 2KVR Experience [2K_2197] (электронный ключ)

Описание

Внимание: Требуется шлем виртуальной реальности.

NBA 2KVR Experience позволит вам самим выйти на площадку, где Paul George, игрок команды звезд, будет помогать вам советами и подсказками. Проходите веселые баскетбольные мини-игры в виртуальной реальности с доступом ко многочисленным усилениям Gatorade, улучшающим ваши характеристики. С помощью NBA 2KVR вы сможете стать профессиональным баскетболистом и ощутить атмосферу настоящих матчей.

Особенности игры:

  • Three-Point Shootout: постарайтесь закинуть как можно больше трехочковых, пока не закончилось время, чтобы победить в матче.
  • Skills Challenge: закиньте мяч в кольцо с помощью рикошета от нескольких целей. Чтобы по очереди активировать все цели, до того как мяч попадет в кольцо, нужно будет действовать быстро и точно.
  • Buzzer Beater: постарайтесь заработать как можно больше очков за отведенное время, используя 10 мячей со всей площадки.
  • Gatorade Boosts: повышайте свою точность, быстроту и силу, зарабатывая усиления Gatorade.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

© 2005-2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Sofware, Inc. Названия NBA и идентификации отдельных членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2016 NBA Properties, Inc. Все права сохранены. logo, PlayStation, logo являются зарегистрированными товарными знаками компании Sony Interactive Entertainment Inc. Vive и логотип Vive, HTC и логотип HTC являются товарными знаками компании HTC Corporation. ©2016 Valve Corporation. Steam и логотип Steam являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Valve Corporation в США и/или других странах. Все права сохранены. OCULUS и логотип OCULUS являются товарными знаками компании Oculus VR, LLC. Все права сохранены. Значок возрастного рейтинга является товарным знаком Entertainment Software Association. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

NBA 2KVR Experience не предназначена для детей в возрасте до 12 лет.

Чтобы снизить риск возникновения дискомфорта или получения травм, вы должны всегда выполнять указания и меры предосторожности, перечисленные в инструкции к шлему виртуальной реальности.

Немедленно прекратите использование шлема виртуальной реальности, если у вас возникли следующие симптомы: тошнота, головокружение, дезориентация, изменение зрительного восприятия, нарушение зрения, нарушенное чувство равновесия и иные проявления дискомфорта.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 Процессор Intel i5-4590 или лучше Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GTX 970 / AMD 290 или лучше DirectX 10.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК NBA 2KVR Experience [2K_2197] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание: Требуется шлем виртуальной реальности.

    NBA 2KVR Experience позволит вам самим выйти на площадку, где Paul George, игрок команды звезд, будет помогать вам советами и подсказками. Проходите веселые баскетбольные мини-игры в виртуальной реальности с доступом ко многочисленным усилениям Gatorade, улучшающим ваши характеристики. С помощью NBA 2KVR вы сможете стать профессиональным баскетболистом и ощутить атмосферу настоящих матчей.

    Особенности игры:

    • Three-Point Shootout: постарайтесь закинуть как можно больше трехочковых, пока не закончилось время, чтобы победить в матче.
    • Skills Challenge: закиньте мяч в кольцо с помощью рикошета от нескольких целей. Чтобы по очереди активировать все цели, до того как мяч попадет в кольцо, нужно будет действовать быстро и точно.
    • Buzzer Beater: постарайтесь заработать как можно больше очков за отведенное время, используя 10 мячей со всей площадки.
    • Gatorade Boosts: повышайте свою точность, быстроту и силу, зарабатывая усиления Gatorade.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    © 2005-2016 Take-Two Interactive Software и дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Sofware, Inc. Названия NBA и идентификации отдельных членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2016 NBA Properties, Inc. Все права сохранены. logo, PlayStation, logo являются зарегистрированными товарными знаками компании Sony Interactive Entertainment Inc. Vive и логотип Vive, HTC и логотип HTC являются товарными знаками компании HTC Corporation. ©2016 Valve Corporation. Steam и логотип Steam являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Valve Corporation в США и/или других странах. Все права сохранены. OCULUS и логотип OCULUS являются товарными знаками компании Oculus VR, LLC. Все права сохранены. Значок возрастного рейтинга является товарным знаком Entertainment Software Association. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

    NBA 2KVR Experience не предназначена для детей в возрасте до 12 лет.

    Чтобы снизить риск возникновения дискомфорта или получения травм, вы должны всегда выполнять указания и меры предосторожности, перечисленные в инструкции к шлему виртуальной реальности.

    Немедленно прекратите использование шлема виртуальной реальности, если у вас возникли следующие симптомы: тошнота, головокружение, дезориентация, изменение зрительного восприятия, нарушение зрения, нарушенное чувство равновесия и иные проявления дискомфорта.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 Процессор Intel i5-4590 или лучше Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GTX 970 / AMD 290 или лучше DirectX 10.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК NBA 2KVR Experience [2K_2197] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
    Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
    Загрузка...
    Загрузка...