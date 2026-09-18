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Игра для ПК NBA 2K19 + NBA 2K Playgrounds 2 Bundle [2K_5239] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК NBA 2K19 + NBA 2K Playgrounds 2 Bundle [2K_5239] (электронный ключ)

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Игра для ПК NBA 2K19 + NBA 2K Playgrounds 2 Bundle [2K_5239] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300559
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК NBA 2K19 + NBA 2K Playgrounds 2 Bundle [2K_5239] (электронный ключ)

Описание

NBA 2K19

Вот уже 20 лет серия NBA 2K задает направление развития в спортивных играх — от лучших в своем классе графики и игрового процесса до захватывающих режимов игры и реалистичного открытого мира Neighborhood. NBA 2K19 продолжает раздвигать границы жанра: теперь игра еще точнее передает культуру и эмоциональную заряженность баскетбола.

NBA 2K PLAYGROUNDS 2

Динамичная и аркадная NBA вернулась, став еще лучше в NBA 2K Playgrounds 2! Продолжение хита выводит уличный баскетбол на новый уровень благодаря большому составу действующих и бывших игроков NBA, улучшенному механизму подбора соперников на выделенных серверах, сетевым матчам для четырёх игроков, состязаниям по трёхочковым броскам, новым площадкам, пользовательским матчам и многому другому! Соберите свою команду и вперед, к игре без границ!

Состав:

  • NBA 2K19;
  • NBA 2K19 — 35 000 VC;
  • NBA 2K Playgrounds 2;
  • Набор самых ценных игроков NBA 2K Playgrounds 2 — 7 500 золотых баксов.
    •  

© 2005-2018 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. © 2018 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. Officially licensed product of the National Basketball Players Association. All other trademarks are property of their respective owners.

 

Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 2.93 GHz / AMD FX-4100 3.60 GHz or better Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 80 ГБ Интернет Дополнительно Первоначальная установка требует подключения к Интернету для Steam аутентификации; требуется установка программного обеспечения (включено в игру): DirectX и Visual C Redistributable 2012.

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК NBA 2K19 + NBA 2K Playgrounds 2 Bundle [2K_5239] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    NBA 2K19

    Вот уже 20 лет серия NBA 2K задает направление развития в спортивных играх — от лучших в своем классе графики и игрового процесса до захватывающих режимов игры и реалистичного открытого мира Neighborhood. NBA 2K19 продолжает раздвигать границы жанра: теперь игра еще точнее передает культуру и эмоциональную заряженность баскетбола.

    NBA 2K PLAYGROUNDS 2

    Динамичная и аркадная NBA вернулась, став еще лучше в NBA 2K Playgrounds 2! Продолжение хита выводит уличный баскетбол на новый уровень благодаря большому составу действующих и бывших игроков NBA, улучшенному механизму подбора соперников на выделенных серверах, сетевым матчам для четырёх игроков, состязаниям по трёхочковым броскам, новым площадкам, пользовательским матчам и многому другому! Соберите свою команду и вперед, к игре без границ!

    Состав:

    • NBA 2K19;
    • NBA 2K19 — 35 000 VC;
    • NBA 2K Playgrounds 2;
    • Набор самых ценных игроков NBA 2K Playgrounds 2 — 7 500 золотых баксов.
      •  

    © 2005-2018 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. © 2018 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. Officially licensed product of the National Basketball Players Association. All other trademarks are property of their respective owners.

     

    Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 2.93 GHz / AMD FX-4100 3.60 GHz or better Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 80 ГБ Интернет Дополнительно Первоначальная установка требует подключения к Интернету для Steam аутентификации; требуется установка программного обеспечения (включено в игру): DirectX и Visual C Redistributable 2012.

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


    Игра для ПК NBA 2K19 + NBA 2K Playgrounds 2 Bundle [2K_5239] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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