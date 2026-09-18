Игра для ПК NBA 2K19 [2K_4809] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК NBA 2K19 [2K_4809] (электронный ключ)
Описание
Вот уже 20 лет серия NBA 2K задает направление развития в спортивных играх — от лучших в своем классе графики и игрового процесса до захватывающих режимов игры и реалистичного открытого мира Neighborhood. NBA 2K19 продолжает раздвигать границы жанра: теперь игра еще точнее передает культуру и эмоциональную заряженность баскетбола.
ПЕРЕХВАТИТЕ КОНТРОЛЬ С TAKEOVER:
- Раскройте весь баскетбольный потенциал MyPLAYER с помощью новой функции Takeover. Откройте новые приемы и способности или активируйте Team Takeover и обрушьте на соперника силу всей своей команды.
СТАНЬТЕ ЗВЕЗДОЙ РАЙОНА:
- Не пропустите ни единого дня в обновленном режиме Neighborhood. Создайте себе репутацию на площадке, в Under Armour Cages и во время событий района. Играйте до рассвета с новой системой смены дня и ночи, гуляйте по Jordan Rec Center или соберите старую команду и сыграйте в уличный баскетбол в формате 3 на 3.
MyTEAM:
- Создайте свою карточку MyPLAYER и играйте с LeBron, Kobe и другими игроками из коллекции в соревновательном режиме. Встречайте новый режим Unlimited, который позволяет выбрать любые пять карт из коллекции и сразиться по сети с другими игроками.
My CAREER:
- Пройдите путь от лучшего игрока дворовой команды до всемирно известного чемпиона. В оригинальном сюжетном режиме теперь доступна новая захватывающая история карьерного роста. Вас ждут Китай, затем Лига развития и со временем НБА. Играйте с настоящими звездами, получайте рекламные контракты, которые зависят от вашей популярности, и используйте новые элементы взаимодействия внутри команд, чтобы покорить площадку.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2005-2018 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. NBA и идентификаторы членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Все права сохранены.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 2.93 GHz / AMD FX-4100 3.60 GHz or better Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0x compatible Жесткий диск 80 ГБ Интернет Широкополосное подключение к Интернету Дополнительно DirectX , Visual C++ Redistributable 2012
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Вот уже 20 лет серия NBA 2K задает направление развития в спортивных играх — от лучших в своем классе графики и игрового процесса до захватывающих режимов игры и реалистичного открытого мира Neighborhood. NBA 2K19 продолжает раздвигать границы жанра: теперь игра еще точнее передает культуру и эмоциональную заряженность баскетбола.
ПЕРЕХВАТИТЕ КОНТРОЛЬ С TAKEOVER:
- Раскройте весь баскетбольный потенциал MyPLAYER с помощью новой функции Takeover. Откройте новые приемы и способности или активируйте Team Takeover и обрушьте на соперника силу всей своей команды.
СТАНЬТЕ ЗВЕЗДОЙ РАЙОНА:
- Не пропустите ни единого дня в обновленном режиме Neighborhood. Создайте себе репутацию на площадке, в Under Armour Cages и во время событий района. Играйте до рассвета с новой системой смены дня и ночи, гуляйте по Jordan Rec Center или соберите старую команду и сыграйте в уличный баскетбол в формате 3 на 3.
MyTEAM:
- Создайте свою карточку MyPLAYER и играйте с LeBron, Kobe и другими игроками из коллекции в соревновательном режиме. Встречайте новый режим Unlimited, который позволяет выбрать любые пять карт из коллекции и сразиться по сети с другими игроками.
My CAREER:
- Пройдите путь от лучшего игрока дворовой команды до всемирно известного чемпиона. В оригинальном сюжетном режиме теперь доступна новая захватывающая история карьерного роста. Вас ждут Китай, затем Лига развития и со временем НБА. Играйте с настоящими звездами, получайте рекламные контракты, которые зависят от вашей популярности, и используйте новые элементы взаимодействия внутри команд, чтобы покорить площадку.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 2005-2018 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. NBA и идентификаторы членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Все права сохранены.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 2.93 GHz / AMD FX-4100 3.60 GHz or better Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0x compatible Жесткий диск 80 ГБ Интернет Широкополосное подключение к Интернету Дополнительно DirectX , Visual C++ Redistributable 2012
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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