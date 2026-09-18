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Игра для ПК NBA 2K19 [2K_4809] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК NBA 2K19 [2K_4809] (электронный ключ)

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Игра для ПК NBA 2K19 [2K_4809] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300558
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК NBA 2K19 [2K_4809] (электронный ключ)

Описание

Вот уже 20 лет серия NBA 2K задает направление развития в спортивных играх — от лучших в своем классе графики и игрового процесса до захватывающих режимов игры и реалистичного открытого мира Neighborhood. NBA 2K19 продолжает раздвигать границы жанра: теперь игра еще точнее передает культуру и эмоциональную заряженность баскетбола.

 

ПЕРЕХВАТИТЕ КОНТРОЛЬ С TAKEOVER:

  • Раскройте весь баскетбольный потенциал MyPLAYER с помощью новой функции Takeover. Откройте новые приемы и способности или активируйте Team Takeover и обрушьте на соперника силу всей своей команды.
    •  

СТАНЬТЕ ЗВЕЗДОЙ РАЙОНА:

  • Не пропустите ни единого дня в обновленном режиме Neighborhood. Создайте себе репутацию на площадке, в Under Armour Cages и во время событий района. Играйте до рассвета с новой системой смены дня и ночи, гуляйте по Jordan Rec Center или соберите старую команду и сыграйте в уличный баскетбол в формате 3 на 3.
    •  

MyTEAM:

 

  • Создайте свою карточку MyPLAYER и играйте с LeBron, Kobe и другими игроками из коллекции в соревновательном режиме. Встречайте новый режим Unlimited, который позволяет выбрать любые пять карт из коллекции и сразиться по сети с другими игроками.
    •  

My CAREER:

 

  • Пройдите путь от лучшего игрока дворовой команды до всемирно известного чемпиона. В оригинальном сюжетном режиме теперь доступна новая захватывающая история карьерного роста. Вас ждут Китай, затем Лига развития и со временем НБА. Играйте с настоящими звездами, получайте рекламные контракты, которые зависят от вашей популярности, и используйте новые элементы взаимодействия внутри команд, чтобы покорить площадку.
    •  

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

 

© 2005-2018 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. NBA и идентификаторы членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Все права сохранены.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 2.93 GHz / AMD FX-4100 3.60 GHz or better Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0x compatible Жесткий диск 80 ГБ Интернет Широкополосное подключение к Интернету Дополнительно DirectX , Visual C++ Redistributable 2012

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Вот уже 20 лет серия NBA 2K задает направление развития в спортивных играх — от лучших в своем классе графики и игрового процесса до захватывающих режимов игры и реалистичного открытого мира Neighborhood. NBA 2K19 продолжает раздвигать границы жанра: теперь игра еще точнее передает культуру и эмоциональную заряженность баскетбола.

     

    ПЕРЕХВАТИТЕ КОНТРОЛЬ С TAKEOVER:

    • Раскройте весь баскетбольный потенциал MyPLAYER с помощью новой функции Takeover. Откройте новые приемы и способности или активируйте Team Takeover и обрушьте на соперника силу всей своей команды.
      •  

    СТАНЬТЕ ЗВЕЗДОЙ РАЙОНА:

    • Не пропустите ни единого дня в обновленном режиме Neighborhood. Создайте себе репутацию на площадке, в Under Armour Cages и во время событий района. Играйте до рассвета с новой системой смены дня и ночи, гуляйте по Jordan Rec Center или соберите старую команду и сыграйте в уличный баскетбол в формате 3 на 3.
      •  

    MyTEAM:

     

    • Создайте свою карточку MyPLAYER и играйте с LeBron, Kobe и другими игроками из коллекции в соревновательном режиме. Встречайте новый режим Unlimited, который позволяет выбрать любые пять карт из коллекции и сразиться по сети с другими игроками.
      •  

    My CAREER:

     

    • Пройдите путь от лучшего игрока дворовой команды до всемирно известного чемпиона. В оригинальном сюжетном режиме теперь доступна новая захватывающая история карьерного роста. Вас ждут Китай, затем Лига развития и со временем НБА. Играйте с настоящими звездами, получайте рекламные контракты, которые зависят от вашей популярности, и используйте новые элементы взаимодействия внутри команд, чтобы покорить площадку.
      •  

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

     

    © 2005-2018 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. NBA и идентификаторы членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Все права сохранены.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 2.93 GHz / AMD FX-4100 3.60 GHz or better Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта DirectX 9.0x compatible Жесткий диск 80 ГБ Интернет Широкополосное подключение к Интернету Дополнительно DirectX , Visual C++ Redistributable 2012

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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