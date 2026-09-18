Игра для ПК NBA 2K18 [2K_3178] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК NBA 2K18 [2K_3178] (электронный ключ)
Описание
Лучшая* ежегодная серия спортивных симуляторов для текущего поколения консолей возвращается – встречайте NBA 2K18. Вас ждет беспрецедентный уровень достоверности и новые улучшения на игровой площадке.
Особенности игры:
- Игра #1 среди симмляторов баскетбола NBA за последние 16 лет (Metacritic)
- Игровая серия #1 по продажам среди симуляторов NBA за последние 10 лет. (NPD)
- Более 95 наград и номинаций с момента выхода PlayStation 4 и Xbox One
© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. NBA и идентификаторы членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
*Согласно данным сайта Metacritic.com за 2008–2016 гг.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom™ II X4 805 @ 2.50 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 70 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету Дополнительно Рекомендуется двуханалоговый геймпад. Должны быть установлены: DirectX and Visual C++.
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Лучшая* ежегодная серия спортивных симуляторов для текущего поколения консолей возвращается – встречайте NBA 2K18. Вас ждет беспрецедентный уровень достоверности и новые улучшения на игровой площадке.
Особенности игры:
- Игра #1 среди симмляторов баскетбола NBA за последние 16 лет (Metacritic)
- Игровая серия #1 по продажам среди симуляторов NBA за последние 10 лет. (NPD)
- Более 95 наград и номинаций с момента выхода PlayStation 4 и Xbox One
© 2005-2017 Take-Two Interactive Software и ее дочерние компании. Все права сохранены. 2K, логотип 2K и Take-Two Interactive Software являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. NBA и идентификаторы членов команд NBA являются интеллектуальной собственностью NBA Properties, Inc. и соответствующих членов команд NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Все права сохранены.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
*Согласно данным сайта Metacritic.com за 2008–2016 гг.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom™ II X4 805 @ 2.50 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 70 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету Дополнительно Рекомендуется двуханалоговый геймпад. Должны быть установлены: DirectX and Visual C++.
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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