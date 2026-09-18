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Игра для ПК Max Payne 3 - Deathmatch Made in Heaven Pack DLC [2K_1918] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Max Payne 3 - Deathmatch Made in Heaven Pack DLC [2K_1918] (электронный ключ)

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Игра для ПК Max Payne 3 - Deathmatch Made in Heaven Pack DLC [2K_1918] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300542
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Max Payne 3 - Deathmatch Made in Heaven Pack DLC [2K_1918] (электронный ключ)

Описание

Загрузите набор «Перестрелка в небесах», в котором содержатся четыре новых режима сетевой игры, а также оружие, предметы, импульсы и дополнительный аркадный режим. В режиме «Смертники» вам предстоит отбиваться от врагов, играя за Макса или Пассоса; за это вы будете получать очки Крутизны, которые можно использовать для открытия новых областей карты, получения оружия, а также модификаций и боеприпасов для него. Также вы сможете сыграть за Саки, извечного врага капитана Бейсбольная Бита – с помощью электрошокера вы сможете вербовать убитых игроков в свою команду. В режиме «Меченый» вы сможете набирать очки за вендетты, в «Игре на время» вам придется убивать как можно быстрее, а в аркадном режиме у вас появляется новая забава – «Бег по контрольным точкам».

Внимание!

Первоначальная активация игры требует подключения к Интернету и Rockstar Social Club (13); требуется установка следующего программного обеспечения: Sony DADC SecuROM; DirectX, Microsoft’s Windows .NET Framework, Microsoft Visual C 2008 SP1 Redistributable Package (x86).

Для получения информации о текущей совместимости обратитесь к производителю вашего оборудования и www.rockstargames.com/support. Некоторые системные компоненты, такие как встроенные графические карты, могут быть несовместимы.

Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

 

Rockstar Games, 622 Broadway, New York, NY, 10012 | T2 Take-Two Interactive

 

© 2004-2014 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, Rockstar Studios, Max Payne, а также знаки и логотипы Rockstar Games R* являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. Dolby и символы с двойной буквой D являются товарными знаками Dolby Laboratories. DTS и символ DTS являются зарегистрированными товарными знаками DTS, Inc. DTS Digital Surround является товарным знаком DTS, Inc. Используется технология Bink Video. © 1997-2014 RAD Game Tools, Inc. © 2011 NVIDIA Corporation. NVIDIA, логотип NVIDIA и слоган The Way It’s Meant To Be Played являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками NVIDIA Corporation. Bullet Time является товарным знаком, принадлежащим Warner Bros. Entertainment, Inc. Пиктограмма рейтинга является товарным знаком Entertainment Software Association. Все остальные эмблемы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 32/64 Service Pack 1 Процессор Intel Dual Core 2.4 GHZ - i7 3930K 6 Core x 3.06 GHZ / AMD Dual Core 2.6 GHZ - FX8150 8 Core x 3.6 GHZ Оперативная память 2 ГБ - 16 ГБ Видеокарта NVIDIA® 8600 GT 512MB VRAM – NVIDIA® GeForce® GTX 680 2GB VRAM / Radeon HD 3400 512MB VRAM - Radeon HD 7970 3GB VRAM DirectX 9.0c Звуковая карта 100% Direct X 9.0 compatible – Direct X 9.0 compatible supporting Dolby Digital Live Жесткий диск 0.169 GB

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Загрузите набор «Перестрелка в небесах», в котором содержатся четыре новых режима сетевой игры, а также оружие, предметы, импульсы и дополнительный аркадный режим. В режиме «Смертники» вам предстоит отбиваться от врагов, играя за Макса или Пассоса; за это вы будете получать очки Крутизны, которые можно использовать для открытия новых областей карты, получения оружия, а также модификаций и боеприпасов для него. Также вы сможете сыграть за Саки, извечного врага капитана Бейсбольная Бита – с помощью электрошокера вы сможете вербовать убитых игроков в свою команду. В режиме «Меченый» вы сможете набирать очки за вендетты, в «Игре на время» вам придется убивать как можно быстрее, а в аркадном режиме у вас появляется новая забава – «Бег по контрольным точкам».

    Внимание!

    Первоначальная активация игры требует подключения к Интернету и Rockstar Social Club (13); требуется установка следующего программного обеспечения: Sony DADC SecuROM; DirectX, Microsoft’s Windows .NET Framework, Microsoft Visual C 2008 SP1 Redistributable Package (x86).

    Для получения информации о текущей совместимости обратитесь к производителю вашего оборудования и www.rockstargames.com/support. Некоторые системные компоненты, такие как встроенные графические карты, могут быть несовместимы.

    Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

    Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

     

    Rockstar Games, 622 Broadway, New York, NY, 10012 | T2 Take-Two Interactive

     

    © 2004-2014 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, Rockstar Studios, Max Payne, а также знаки и логотипы Rockstar Games R* являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. Dolby и символы с двойной буквой D являются товарными знаками Dolby Laboratories. DTS и символ DTS являются зарегистрированными товарными знаками DTS, Inc. DTS Digital Surround является товарным знаком DTS, Inc. Используется технология Bink Video. © 1997-2014 RAD Game Tools, Inc. © 2011 NVIDIA Corporation. NVIDIA, логотип NVIDIA и слоган The Way It’s Meant To Be Played являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками NVIDIA Corporation. Bullet Time является товарным знаком, принадлежащим Warner Bros. Entertainment, Inc. Пиктограмма рейтинга является товарным знаком Entertainment Software Association. Все остальные эмблемы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 32/64 Service Pack 1 Процессор Intel Dual Core 2.4 GHZ - i7 3930K 6 Core x 3.06 GHZ / AMD Dual Core 2.6 GHZ - FX8150 8 Core x 3.6 GHZ Оперативная память 2 ГБ - 16 ГБ Видеокарта NVIDIA® 8600 GT 512MB VRAM – NVIDIA® GeForce® GTX 680 2GB VRAM / Radeon HD 3400 512MB VRAM - Radeon HD 7970 3GB VRAM DirectX 9.0c Звуковая карта 100% Direct X 9.0 compatible – Direct X 9.0 compatible supporting Dolby Digital Live Жесткий диск 0.169 GB

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


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