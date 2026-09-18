Описание товара Игра для ПК Max Payne 2 : The Fall of Max Payne [2K_1913] (электронный ключ)

Описание

Max Payne 2: The Fall of Max Payne – это жестокая история любви в стиле нуар. Мрачная, трагическая и напряженная, эта история – шокирующий аттракцион невероятных поворотов и откровений.

Жизнь Макса катится под откос, и он возвращается в полицию. Во время очередного расследования он выходит на Мону Сакс, роковую женщину, которую подозревали в убийстве и считали погибшей. У нее есть интересующая его информация. Но раскрыть ужасные тайны Нью-Йорка непросто: чтобы получить ответы, Максу придется сразиться с армией подонков. Его путешествие в личную преисподнюю продолжается.

В Max Payne 2: The Fall of Max Payne вас ждет динамичный и насыщенный игровой процесс с яростными, но невероятно стильными перестрелками и фирменным замедлением времени.

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Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 2000 / 98 / ME / XP Процессор Celeron 1.2GHz / Duron 1.2GHz / Athlon 1GHz / Pentium III 1GHz Оперативная память 256 Мб Видеокарта 32 MB DirectX 9.0 Звуковая карта DirectX 9 compatible Жесткий диск 1.7 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.