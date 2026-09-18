Описание товара Игра для ПК Mafia Triple Pack [2K_3838] (электронный ключ)

Описание

Mafia Triple Pack: погрузитесь в высоко оцененные критиками истории трех поколений организованной преступности.

Mafia: идет 1930 год. Оказавшись против воли втянутым в мафиозные разборки, таксист Томми Анджело попадает в мир организованной преступности. Ему поручают все более важные дела, деньги текут рекой, карьера на подъеме, но заветное членство в семье приносит с собой лишь душевную боль и смятение.

Mafia II: Вито Скалетта, лишь недавно вернувшийся с войны, уже хорошо известен в узких переулках Эмпайр-Бэй как человек, которому можно доверять. Этот парень, работающий в паре со своим закадычным другом Джо, – настоящая находка для мафии. Семья по достоинству оценит его заслуги: Вито займет высокое положение, гарантирующее бешеные деньги и... крупные неприятности. Ведь жизнь «крутого парня» далека от мечты.

Mafia III: Нью-Бордо, 1968 год. Во Вьетнаме Линкольн Клей понял одно: семья – это не те, с кем ты вырос, а те, за кого ты готов умереть. Когда итальянская мафия наносит удар в спину черной преступной группировке, заменившей Линкольну семью, он создает новую семью на руинах и принимается мстить, жестоко и умело.

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Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel I5-2500K / AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 (2ГБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 ГБ Интернет

Дополнительно Пользователям Windows 8.1 могут потребоваться дополнительные обновления для Windows.

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.