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Игра для ПК Mafia III - Sign of the Times [2K_3118] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Mafia III - Sign of the Times [2K_3118] (электронный ключ)

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Игра для ПК Mafia III - Sign of the Times [2K_3118] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300532
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Mafia III - Sign of the Times [2K_3118] (электронный ключ)

Описание

Для игры требуется основная игра Mafia III.

Не находя себе места после гибели родных, Линкольн вместе с отцом Джеймсом отправляется на руины бара Сэмми. Но, как оказывается, в городе орудует секта, члены которой приносят человеческие жертвы на местах крупных трагедий. Чтобы пресечь цепочку кровавых злодеяний, Линкольну приходится окунуться в зловещий мир наркотиков и ритуальных убийств... а новые инструменты расследования, машины и оружие в таком деле лишними не будут.

 

ВНИМАНИЕ: дополнение «Знамения времен» входит в состав абонемента Season Pass. Если вы купили абонемент, не покупайте «Знамения времен», чтобы избежать дублирующей оплаты.

Ключевые Особенности:

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ

Секта Энсангланте мечтает о рае земном в Нью-Бордо, но методы применяет словно из самой Преисподней. Накачивая своих адептов галлюциногенами, главари секты погружают их в искаженную реальность и превращают в убийц.

МЕСТА РИТУАЛОВ

С помощью новых инструментов и навыков Линкольн должен расследовать кровавые ритуалы секты по всему городу. Армейская подготовка поможет ему раскрыть тайны сектантов и найти их логово в заброшенной психиатрической лечебнице на побережье.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТАКТИКА

Энсангланте подчиняют себе людей, сталкивая их за грань реальности. Чтобы уравнять шансы, Линкольну потребуются и новый навык замедленной стрельбы, и целый арсенал нового оружия и машин. А за такой подвиг, как победа над зловещей сектой, благодарный город наградит своего героя уникальными предметами.

СЛОВНО ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА

Когда-то, еще до пожара, в Холлоу не было более респектабельного заведения, чем бар Сэмми. Приложив усилия и найдя нужных людей, Линкольн сможет вернуть ему былую славу.

 

© 2017 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660ti (2 GB Memory or higher) or AMD Radeon HD 7870 (2 GB Memory or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 3 ГБ Интернет

Дополнительно Пользователям Windows 8.1 могут потребоваться специальные обновленияl

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Mafia III - Sign of the Times [2K_3118] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Для игры требуется основная игра Mafia III.

    Не находя себе места после гибели родных, Линкольн вместе с отцом Джеймсом отправляется на руины бара Сэмми. Но, как оказывается, в городе орудует секта, члены которой приносят человеческие жертвы на местах крупных трагедий. Чтобы пресечь цепочку кровавых злодеяний, Линкольну приходится окунуться в зловещий мир наркотиков и ритуальных убийств... а новые инструменты расследования, машины и оружие в таком деле лишними не будут.

     

    ВНИМАНИЕ: дополнение «Знамения времен» входит в состав абонемента Season Pass. Если вы купили абонемент, не покупайте «Знамения времен», чтобы избежать дублирующей оплаты.

    Ключевые Особенности:

    ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ

    Секта Энсангланте мечтает о рае земном в Нью-Бордо, но методы применяет словно из самой Преисподней. Накачивая своих адептов галлюциногенами, главари секты погружают их в искаженную реальность и превращают в убийц.

    МЕСТА РИТУАЛОВ

    С помощью новых инструментов и навыков Линкольн должен расследовать кровавые ритуалы секты по всему городу. Армейская подготовка поможет ему раскрыть тайны сектантов и найти их логово в заброшенной психиатрической лечебнице на побережье.

    НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТАКТИКА

    Энсангланте подчиняют себе людей, сталкивая их за грань реальности. Чтобы уравнять шансы, Линкольну потребуются и новый навык замедленной стрельбы, и целый арсенал нового оружия и машин. А за такой подвиг, как победа над зловещей сектой, благодарный город наградит своего героя уникальными предметами.

    СЛОВНО ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА

    Когда-то, еще до пожара, в Холлоу не было более респектабельного заведения, чем бар Сэмми. Приложив усилия и найдя нужных людей, Линкольн сможет вернуть ему былую славу.

     

    © 2017 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу:http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 64 bits Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660ti (2 GB Memory or higher) or AMD Radeon HD 7870 (2 GB Memory or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 3 ГБ Интернет

    Дополнительно Пользователям Windows 8.1 могут потребоваться специальные обновленияl

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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