Игра для ПК Mafia III - Season Pass [2K_1966] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Mafia III - Season Pass [2K_1966] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры Mafia III. Season Pass входит в состав Mafia III Deluxe Edition. Не покупайте Season Pass, если вы являетесь обладателем этого издания игры.
Season Pass предоставляет доступ к трем крупным дополнениям, которые будут выпущены в течение года. Каждое из них добавит в игру новые уникальные сюжетные линии, персонажей и элементы геймплея. Кроме того, с каждым дополнением вы получите доступ к новым тематическим автомобилям, оружию и многому другому.
DLC 2 Stones Unturned is available May 30!
Faster, Baby!: In a rural town ruled by fear, join forces with Roxy Laveau on an explosive mission involving high-octane car chases and epic new military-grade combat to avenge the death of a murdered Civil Rights leader.
Stones Unturned: When a merciless rival resurfaces in New Bordeaux, team up with CIA agent John Donovan to locate a downed cargo plane and end a blood feud that traces back to the war-torn jungles of Vietnam.
Sign of the Times: At Father James’ request, hunt down a mysterious cult responsible for string of ritualistic killings from the dark heart of the bayou through the drug-ridden counterculture of the inner city.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
© 2016 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660ti (2 ГБ видеопамяти или больше) или AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ видеопамяти или больше) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры Mafia III. Season Pass входит в состав Mafia III Deluxe Edition. Не покупайте Season Pass, если вы являетесь обладателем этого издания игры.
Season Pass предоставляет доступ к трем крупным дополнениям, которые будут выпущены в течение года. Каждое из них добавит в игру новые уникальные сюжетные линии, персонажей и элементы геймплея. Кроме того, с каждым дополнением вы получите доступ к новым тематическим автомобилям, оружию и многому другому.
DLC 2 Stones Unturned is available May 30!
Faster, Baby!: In a rural town ruled by fear, join forces with Roxy Laveau on an explosive mission involving high-octane car chases and epic new military-grade combat to avenge the death of a murdered Civil Rights leader.
Stones Unturned: When a merciless rival resurfaces in New Bordeaux, team up with CIA agent John Donovan to locate a downed cargo plane and end a blood feud that traces back to the war-torn jungles of Vietnam.
Sign of the Times: At Father James’ request, hunt down a mysterious cult responsible for string of ritualistic killings from the dark heart of the bayou through the drug-ridden counterculture of the inner city.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
© 2016 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660ti (2 ГБ видеопамяти или больше) или AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ видеопамяти или больше) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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