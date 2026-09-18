Описание товара Игра для ПК Mafia III - Faster, Baby! [2K_2345] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии MAFIA III.

В Синклере, небольшом городке к западу от байю, всем заправляет кровожадный тиран – местный шериф Бомонт по прозвищу Слим. После убийства лидера местных правозащитников Линкольн со своей единомышленницей Рокси Лаво берется за опасное задание – вывести Слима на чистую воду. Вас ждут головокружительные погони, тактические приемы армейского класса и новые виды преступного бизнеса.

ВНИМАНИЕ: «Быстрее, детка!» входит в состав абонемента Season Pass. Если вы купили Season Pass, не покупайте «Быстрее, детка!», так как вы уже приобрели его.

Особенности игры:

ПРИХОД СИНКЛЕР:

Новая локация: захолустный городок к западу от байю, где вся власть принадлежит продажному шерифу и его подручным-садистам. Обширные и разнообразные ландшафты в округе станут идеальным местом для эпических погонь и тактических приемов, прошедших обкатку в джунглях Вьетнама.

НОВАЯ ГЛАВА ИСТОРИИ О СЕМЬЕ, ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ И МЩЕНИИ:

Вместе с Рокси Лаво, активисткой движения за гражданские права, вам предстоит отомстить за кровавое убийство лидера движения и призвать шерифа Слима Бомонта к ответу за все его злодеяния.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В АРСЕНАЛЕ МЕСТИ:

Новые элементы боевой механики и каскадерского вождения, новые машины и оружие дают массу возможностей истребления врагов и за баранкой, и на своих двоих.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ НАГРАДЫ:

Получайте уникальные награды дополнения «Быстрее, детка!», в том числе автомобили, оружие и костюмы, которые сделают ваш путь к отмщению еще более запоминающимся. Вооружитесь пистолетом-пулеметом Рокси – MK 1020 с глушителем, сядьте за руль ее спортивного Lassiter Nightcrawler, достаньте из гардероба новые костюмы – «Синий гений» и «Психоделика» – и ни в чем себе не отказывайте!

© 2017 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 7 (64 bit) Процессор Intel I5-2500K / AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта AMD Radeon HD 7870 2048 MB / NVIDIA GTX 670 2048 MB DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.