Игра для ПК Mafia III - Family Kick-Back [2K_2238] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Mafia III - Family Kick-Back [2K_2238] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Mafia III
Семья – это не те, с кем ты вырос, а те, за кого ты готов умереть!
Для создания криминальной империи нужны подручные и оружие. Ваша новая семья выражает вам свою преданность откатами, которые помогут вам расправиться с врагами и подчинить себе город.
Новая мафиозная семья Нью-Бордо дарит Линкольну Клею отличную коллекцию тачек и стволов.
Подарки Вито Скалетты, «героя вчерашних дней», – настоящая классика: пистолет-пулемет Trench 1938 в багажнике его Smith Moray MX100.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
© 2016 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Подарки Кассандры, «королевы вуду», – идеально отрегулированный Lassiter Leopard со снайперской винтовкой Camo на заднем сиденье – изящны и смертоносны.
Томас Берк, «Анархист», выбирает оружие по принципу «Годится на крокодила – годится и на человека». А потому под сиденьем его Berkley Stallion лежит дробовик Gator.
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 (2ГБ видеопамяти) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Mafia III
Семья – это не те, с кем ты вырос, а те, за кого ты готов умереть!
Для создания криминальной империи нужны подручные и оружие. Ваша новая семья выражает вам свою преданность откатами, которые помогут вам расправиться с врагами и подчинить себе город.
Новая мафиозная семья Нью-Бордо дарит Линкольну Клею отличную коллекцию тачек и стволов.
Подарки Вито Скалетты, «героя вчерашних дней», – настоящая классика: пистолет-пулемет Trench 1938 в багажнике его Smith Moray MX100.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
© 2016 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Подарки Кассандры, «королевы вуду», – идеально отрегулированный Lassiter Leopard со снайперской винтовкой Camo на заднем сиденье – изящны и смертоносны.
Томас Берк, «Анархист», выбирает оружие по принципу «Годится на крокодила – годится и на человека». А потому под сиденьем его Berkley Stallion лежит дробовик Gator.
Требования к системеОперационная система 7 (64 bit) Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 (2ГБ видеопамяти) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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