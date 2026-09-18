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Игра для ПК Mafia III - Family Kick-Back [2K_2238] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Mafia III - Family Kick-Back [2K_2238] (электронный ключ)

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Игра для ПК Mafia III - Family Kick-Back [2K_2238] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300529
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Mafia III - Family Kick-Back [2K_2238] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Mafia III

Семья – это не те, с кем ты вырос, а те, за кого ты готов умереть!

Для создания криминальной империи нужны подручные и оружие. Ваша новая семья выражает вам свою преданность откатами, которые помогут вам расправиться с врагами и подчинить себе город.

Новая мафиозная семья Нью-Бордо дарит Линкольну Клею отличную коллекцию тачек и стволов.

Подарки Вито Скалетты, «героя вчерашних дней», – настоящая классика: пистолет-пулемет Trench 1938 в багажнике его Smith Moray MX100.

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

 

© 2016 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Подарки Кассандры, «королевы вуду», – идеально отрегулированный Lassiter Leopard со снайперской винтовкой Camo на заднем сиденье – изящны и смертоносны.

Томас Берк, «Анархист», выбирает оружие по принципу «Годится на крокодила – годится и на человека». А потому под сиденьем его Berkley Stallion лежит дробовик Gator.

Требования к системе

Операционная система 7 (64 bit) Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 (2ГБ видеопамяти) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Mafia III - Family Kick-Back [2K_2238] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Mafia III

    Семья – это не те, с кем ты вырос, а те, за кого ты готов умереть!

    Для создания криминальной империи нужны подручные и оружие. Ваша новая семья выражает вам свою преданность откатами, которые помогут вам расправиться с врагами и подчинить себе город.

    Новая мафиозная семья Нью-Бордо дарит Линкольну Клею отличную коллекцию тачек и стволов.

    Подарки Вито Скалетты, «героя вчерашних дней», – настоящая классика: пистолет-пулемет Trench 1938 в багажнике его Smith Moray MX100.

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

     

    © 2016 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

    Подарки Кассандры, «королевы вуду», – идеально отрегулированный Lassiter Leopard со снайперской винтовкой Camo на заднем сиденье – изящны и смертоносны.

    Томас Берк, «Анархист», выбирает оружие по принципу «Годится на крокодила – годится и на человека». А потому под сиденьем его Berkley Stallion лежит дробовик Gator.

    Требования к системе

    Операционная система 7 (64 bit) Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 (2ГБ видеопамяти) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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