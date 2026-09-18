Описание товара Игра для ПК Mafia III - Family Kick-Back [2K_2238] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для активации ключа необходимо наличие оригинальной версии Mafia III

Семья – это не те, с кем ты вырос, а те, за кого ты готов умереть!

Для создания криминальной империи нужны подручные и оружие. Ваша новая семья выражает вам свою преданность откатами, которые помогут вам расправиться с врагами и подчинить себе город.

Новая мафиозная семья Нью-Бордо дарит Линкольну Клею отличную коллекцию тачек и стволов.

Подарки Вито Скалетты, «героя вчерашних дней», – настоящая классика: пистолет-пулемет Trench 1938 в багажнике его Smith Moray MX100.

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

© 2016 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Подарки Кассандры, «королевы вуду», – идеально отрегулированный Lassiter Leopard со снайперской винтовкой Camo на заднем сиденье – изящны и смертоносны.

Томас Берк, «Анархист», выбирает оружие по принципу «Годится на крокодила – годится и на человека». А потому под сиденьем его Berkley Stallion лежит дробовик Gator.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 7 (64 bit) Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 (2ГБ видеопамяти) DirectX 11 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 50 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.