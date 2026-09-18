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Игра для ПК Mafia III - Digital Deluxe Edition [2K_1964] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Mafia III - Digital Deluxe Edition [2K_1964] (электронный ключ)

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Игра для ПК Mafia III - Digital Deluxe Edition [2K_1964] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300528
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Mafia III - Digital Deluxe Edition [2K_1964] (электронный ключ)

Описание

Состав Mafia III Digital Deluxe Edition:

  • Базовая игра Mafia III
  • Сезонный пропуск Season Pass

  Нью-Бордо, 1968 год. Во Вьетнаме Линкольн Клей понял одно: семья - это не те, с кем ты вырос, а те, за кого ты готов умереть. Когда итальянская мафия наносит удар в спину черной преступной группировке, заменившей Линкольну семью, он создает новую семью на руинах и принимается мстить, жестоко и умело.

 

Особенности игры:

  • НЬЮ-БОРДО: ВОССОЗДАННЫЙ НОВЫЙ ОРЛЕАН 1968 ГОДА: огромный, разнообразный и мрачный открытый мир, где правит криминал и коррупция.
  • АНТИГЕРОЙ ПОНЕВОЛЕ, ЖЕСТОКИЙ И ОПАСНЫЙ: живите жизнью Линкольна Клея, сироты и ветерана Вьетнама, чья единственная цель - отомстить убийцам своей новой семьи.
  • ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПУТЬ К ОТМЩЕНИЮ: выберите свой стиль игры: от грубой силы и града пуль до слежки и скрытных убийств.
  • НОВАЯ СЕМЬЯ НА РУИНАХ СТАРОЙ: Создайте собственную криминальную империю, решив, кого из союзников вознаградить, а кого предать.
    •  

© 2016 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система 7 (64 bit) Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660ti (2 ГБ видеопамяти или больше) или AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ видеопамяти или больше) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Состав Mafia III Digital Deluxe Edition:

    • Базовая игра Mafia III
    • Сезонный пропуск Season Pass

      Нью-Бордо, 1968 год. Во Вьетнаме Линкольн Клей понял одно: семья - это не те, с кем ты вырос, а те, за кого ты готов умереть. Когда итальянская мафия наносит удар в спину черной преступной группировке, заменившей Линкольну семью, он создает новую семью на руинах и принимается мстить, жестоко и умело.

     

    Особенности игры:

    • НЬЮ-БОРДО: ВОССОЗДАННЫЙ НОВЫЙ ОРЛЕАН 1968 ГОДА: огромный, разнообразный и мрачный открытый мир, где правит криминал и коррупция.
    • АНТИГЕРОЙ ПОНЕВОЛЕ, ЖЕСТОКИЙ И ОПАСНЫЙ: живите жизнью Линкольна Клея, сироты и ветерана Вьетнама, чья единственная цель - отомстить убийцам своей новой семьи.
    • ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПУТЬ К ОТМЩЕНИЮ: выберите свой стиль игры: от грубой силы и града пуль до слежки и скрытных убийств.
    • НОВАЯ СЕМЬЯ НА РУИНАХ СТАРОЙ: Создайте собственную криминальную империю, решив, кого из союзников вознаградить, а кого предать.
      •  

    © 2016 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. РАЗРАБОТЧИК: HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13 И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ И/ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ЗНАЧОК ВОЗРАСТНОГО РЕЙТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система 7 (64 bit) Процессор Intel I5-2500K, AMD FX-8120 Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660ti (2 ГБ видеопамяти или больше) или AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ видеопамяти или больше) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 50 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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