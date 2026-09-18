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Игра для ПК Mafia II: Renegade Pack [2K_1688] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Mafia II: Renegade Pack [2K_1688] (электронный ключ)

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Игра для ПК Mafia II: Renegade Pack [2K_1688] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300525
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Mafia II: Renegade Pack [2K_1688] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры Mafia II.

Это DLC добавляет: два новых автомобиля - спортивное купе и хот-род в стиле 50-х годов.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP SP2 Процессор Intel Pentium D / AMD Athlon 64 X2 Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры Mafia II.

    Это DLC добавляет: два новых автомобиля - спортивное купе и хот-род в стиле 50-х годов.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP SP2 Процессор Intel Pentium D / AMD Athlon 64 X2 Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Mafia II: Renegade Pack [2K_1688] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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