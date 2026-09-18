Игра для ПК Mafia II: Greaser Pack [2K_1686] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Mafia II: Greaser Pack [2K_1686] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры Mafia II.
Данное дополнение состоит из гоночной формы, кожаной куртки и 2-ух автомобилей в стиле хот-род. Наряды и автомобили, после установки DLC, вы найдете в гараже и своем шкафе.
Требования к системеОперационная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP SP2 Процессор Intel Pentium D / AMD Athlon 64 X2 Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры Mafia II.
Данное дополнение состоит из гоночной формы, кожаной куртки и 2-ух автомобилей в стиле хот-род. Наряды и автомобили, после установки DLC, вы найдете в гараже и своем шкафе.
Требования к системеОперационная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP SP2 Процессор Intel Pentium D / AMD Athlon 64 X2 Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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