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Игра для ПК Mafia II Digital Deluxe Edition [2K_1690] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Mafia II Digital Deluxe Edition [2K_1690] (электронный ключ)

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Игра для ПК Mafia II Digital Deluxe Edition [2K_1690] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300521
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Mafia II Digital Deluxe Edition [2K_1690] (электронный ключ)

Описание

Состав Digital Deluxe Edition:

  • Комплект «Мафиози». Получите в свое распоряжение два великолепных автомобиля, выполненных в стиле Америки 40-х годов. Кроме того, ваш гардероб пополнится двумя модными смокингами, к одному из которых прилагаются очки-«авиаторы».
  • Карта Эмпайр Бэй (Цифровая версия). Изучите каждый уголок вымышленного города с площадью более 25 квадратных километров.
  • Оркестровые композиции (Цифровая версия). Насладитесь лучшими композициями из игры, исполненными пражским оркестром Filmharmonic.
  • Артбук (Цифровая версия). Красочная книга, включающая в себя множество концепт-артов, которые расскажут вам о создании игры языком красок.
    •  

Вито Скалетта начал завоевывать себе репутацию на улицах Эмпайр Бэй являясь «тем, кто точно выполнит свою работу». Вместе со своим другом Джо он упорно выполняет различные поручения, чтобы завоевать доверие Мафии, быстро поднимаясь по «семейной» лестнице, все сильнее нарушая закон, все сильнее поднимая свой статус и все сильнее приближая момент, когда ему придется столкнуться с последствиями своих действий… Похоже, быть мафиози не так уж и просто, как может показаться. 

 

Особенности игры: 

 

  • Куча экшена: интенсивные перестрелки, погони и драки — вам придется сделать все и даже больше, чтобы стать настоящим «мафиози». 
  • Великолепная гангстерская история: вдохновившись лучшими мафиозными драмами, сценаристы создали потрясающий «фильм» с убедительными персонажами и духом настоящей мафии. 
  • Погружение в иной мир: эпоха Эмпайр Бэй — самый разгар Второй мировой войны, отголоски которой удивительно четко видны в архитектуре, музыке, машинах и одежде. Спустя некоторое время на улицах появляются первые хотроды, стиль 50-х, музыка и все остальное, что связано с теми прекрасными годами. 
  • Illusion Engine™: Разработка 2K Czech, проприетарный движок Illusion Engine позволит вам насладиться живописными морскими пейзажами, городскими улочками и всем остальным, что только вы сможете найти. 
  • Соответствующее времени музыкальное сопровождение: вы будете поражены атмосферой Mafia II, которую создают композиции лучших исполнителей той эры. 
  • Достижения и таблицы результатов Steam!

Требования к системе

Операционная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP SP2 Процессор Intel Pentium D / AMD Athlon 64 X2 Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Mafia II Digital Deluxe Edition [2K_1690] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Состав Digital Deluxe Edition:

    • Комплект «Мафиози». Получите в свое распоряжение два великолепных автомобиля, выполненных в стиле Америки 40-х годов. Кроме того, ваш гардероб пополнится двумя модными смокингами, к одному из которых прилагаются очки-«авиаторы».
    • Карта Эмпайр Бэй (Цифровая версия). Изучите каждый уголок вымышленного города с площадью более 25 квадратных километров.
    • Оркестровые композиции (Цифровая версия). Насладитесь лучшими композициями из игры, исполненными пражским оркестром Filmharmonic.
    • Артбук (Цифровая версия). Красочная книга, включающая в себя множество концепт-артов, которые расскажут вам о создании игры языком красок.
      •  

    Вито Скалетта начал завоевывать себе репутацию на улицах Эмпайр Бэй являясь «тем, кто точно выполнит свою работу». Вместе со своим другом Джо он упорно выполняет различные поручения, чтобы завоевать доверие Мафии, быстро поднимаясь по «семейной» лестнице, все сильнее нарушая закон, все сильнее поднимая свой статус и все сильнее приближая момент, когда ему придется столкнуться с последствиями своих действий… Похоже, быть мафиози не так уж и просто, как может показаться. 

     

    Особенности игры: 

     

    • Куча экшена: интенсивные перестрелки, погони и драки — вам придется сделать все и даже больше, чтобы стать настоящим «мафиози». 
    • Великолепная гангстерская история: вдохновившись лучшими мафиозными драмами, сценаристы создали потрясающий «фильм» с убедительными персонажами и духом настоящей мафии. 
    • Погружение в иной мир: эпоха Эмпайр Бэй — самый разгар Второй мировой войны, отголоски которой удивительно четко видны в архитектуре, музыке, машинах и одежде. Спустя некоторое время на улицах появляются первые хотроды, стиль 50-х, музыка и все остальное, что связано с теми прекрасными годами. 
    • Illusion Engine™: Разработка 2K Czech, проприетарный движок Illusion Engine позволит вам насладиться живописными морскими пейзажами, городскими улочками и всем остальным, что только вы сможете найти. 
    • Соответствующее времени музыкальное сопровождение: вы будете поражены атмосферой Mafia II, которую создают композиции лучших исполнителей той эры. 
    • Достижения и таблицы результатов Steam!

    Требования к системе

    Операционная система Windows 7 / Windows Vista / Windows XP SP2 Процессор Intel Pentium D / AMD Athlon 64 X2 Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 МБ видеопамяти) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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