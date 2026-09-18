Игра для ПК L.A. Noire DLC Bundle [2K_1910] (электронный ключ)

Описание

Описание

Внимание! Для запуска требуется Steam-версия игры L.A. Noire.

Комплект L.A. Noire DLC Bundle содержит следующие загружаемые материалы для игры L.A. Noire.

Костюм «Бродерик»

Увеличивает силу ударов Коула Фелпса и повышает его стойкость в драке. На протяжении игры Коулу не раз встретятся подозреваемые, которые будут активно сопротивляться аресту. В таких случаях Коулу придется вспомнить все навыки кулачного боя, и костюм «Бродерик» повысит его шансы на победу.

Костюм «Снайпер»

Улучшает навыки обращения с пистолетами и винтовками. Рано или поздно возникнет ситуация, когда не желающий идти на попятную преступник откроет огонь, и полицейские будут вынуждены стрелять в ответ. Костюм «Снайпер» поможет Коулу точнее целиться в таких перестрелках.

«Охота за значками» и костюм «Наемный убийца»

В разных местах Лос-Анджелеса – с замечательно воссозданной в игре L.A. Noire атмосферой 1947 года – спрятано 20 полицейских жетонов. Собравшему все 20 жетонов в награду полагается элегантный костюм «Наемный убийца», увеличивающий количество боеприпасов ко всем видам оружия. Кроме того, каждый жетон приносит 5 дополнительных очков опыта, которые идут на открытие баллов интуиции. Эти баллы пригодятся, если вдруг детектив Коул Фелпс попадет в затруднительное положение и ему срочно понадобится спасительное озарение.

«Обнаженный город»

Джулия Рэндалл, юная красавица-манекенщица, которой прочили большое будущее, найдена мертвой в собственной ванной. На первый взгляд, это заурядное самоубийство – гламурная жизнь нередко приводит к такому финалу, но патологоанатом Малкольм Карразерс полон сомнений. Детективы Фелпс и Эрл должны осмотреть место преступления и выяснить, какой из многочисленных пороков мисс Рэндалл стал причиной ее преждевременной кончины.

Водитель угнанного автомобиля клянется, что приобрел его законно. Детективы Фелпс и Бековски, естественно, ему не верят – ровно до того, как подозреваемый не предъявляет им документы на машину и чек. В этом расследовании детективам предстоит столкнуться с незадачливыми угонщиками, нечистыми на руку автодилерами и шайкой рэкетиров, чья преступная деятельность охватывает не только Лос-Анджелес, но и соседние штаты.

В 9:45 утра в Лос-Анджелесе прогремел мощный взрыв. Облако пыли и пепла накрыло несколько кварталов. Детективы Фелпс и Биггс спешат на место происшествия – завод «Николсон электроплейтинг», где их ждет целая череда загадок. Что послужило причиной взрыва? Над чем работали сотрудники завода? И куда пропали ведущий химик доктор Гарольд Маклеллан и его таинственная ассистентка?

Отдел нравов получает наводку от осведомителя – наркомана Фредди Кэлхауна. Похоже, на этот раз Фредди искренне хочет помочь полиции – он рассказал о наркоторговцах, наводнивших все улицы Лос-Анджелеса огромным количеством марихуаны. Чтобы добраться до верхушки преступной организации и выяснить, каким образом подонкам удается провозить в город «траву» партиями по пятьдесят фунтов, детективы Фелпс и Эрл должны провести множество обысков, рейдов и допросов.

«Прокол»«Николсон электроплейтинг»«Выбить всю дурь»

«Машина консула»

На заброшенном пустыре обнаружен новенький «паккард». Владелец пропал, номерного знака нет, даже колеса – и те не все на месте. Можно было бы отправить автомобиль на свалку и забыть о странном происшествии. Но у детективов есть одна зацепка – согласно регистрационным данным, машина принадлежит аргентинскому консульству. А еще в машине обнаруживается любопытный ежедневник…

Внимание!

Первоначальная активация игры требует подключения к Интернету и Rockstar Social Club (13); требуется установка следующего программного обеспечения: Sony DADC SecuROM; DirectX, Microsoft’s Windows .NET Framework, Microsoft Visual C 2008 SP1 Redistributable Package (x86).

Для получения информации о текущей совместимости обратитесь к производителю вашего оборудования и www.rockstargames.com/support. Некоторые системные компоненты, такие как встроенные графические карты, могут быть несовместимы.

Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

Сюжет этой видеоигры – полностью вымышленная история, действие которой происходит в Лос-Анджелесе 1940-х годов. Персонажи, места и события также являются вымышленными или измененными таким образом, что не соответствуют исторической действительности. Образы политиков, актеров, общественных деятелей и других реальных личностей утрированы для создания большего драматического эффекта. Все бренды, использованные в игре, – это товарные знаки, являющиеся собственностью их правообладателей, которые не имеют никакого отношения к этой игре.

Rockstar Games, 622 Broadway, New York, NY, 10012 | T2 Take-Two Interactive

Требования к системе

Информация по установке

© 2006-2012 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, L.A. Noire, а также эмблемы и логотипы R* являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. Фрагменты © Master Licensing, Inc., 2010, все права сохранены. Naked City, а также связанные с Naked City знаки и элементы фирменного стиля являются товарными знаками Master Licensing, Inc. Знак и логотип Team Bondi являются собственностью компании Team Bondi Pty. Ltd. Все остальные символы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Dolby и символы с двойной буквой D являются товарными знаками Dolby Laboratories. Знак и логотип Havok являются собственностью компании Havok.com, Inc. Используется технология Bink Video. © 1997-2011 RAD Game Tools, Inc. Все права сохранены.Операционная система Windows 7 Процессор Intel CPUs - Dual Core 2.2 GHz to Quad Core 3.2GHz; AMD CPUS - Dual Core 2.4Ghz to Quad Core 3.2Ghz; Оперативная память 2GB to 8GB; Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 GT 512MB to NVIDIA GeForce GTX 580 1536MB or Radeon HD3000 512MB to Radeon HD 6850 1024MB DirectX 9.0c Звуковая карта 100% DirectX 9 Compatible Жесткий диск 16 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.